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11:19, 14 Nisan 2017 Cuma
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09:42, 14 Nisan 2017 Cuma

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KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na askeri karÅŸÄ±lama sorguda
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na askeri karÅŸÄ±lama sorguda

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun dÃ¼n 6'ncÄ± Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyareti ile ilgili konunun incelendiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin resmi sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ana Muhalefet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 13 Nisan 2017 tarihinde 6'ncÄ± Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± ziyareti ile ilgili konu incelenmektedir. Kamuoyuna saygÄ± ile duyurulur" dendi.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, BalÄ±kesir'e referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda gitmiÅŸti. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'yu taÅŸÄ±yan Ã¶zel uÃ§ak sivil uÃ§uÅŸlar iÃ§in de kullanÄ±lan BandÄ±rma 6. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ± pistine inmiÅŸti. Ana muhalefet lideri Ã¼ste tÃ¶ren mangasÄ±yla karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu
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