Ä°stanbul'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 5 kiÅŸi yakalandÄ±

Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda,Â eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 5 kiÅŸi yakalandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â TerÃ¶rle MÃ¼cadeleÂ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, DEAÅž Ã¼yelerinin 16 Nisan'da yapÄ±lacak olan halk oylamasÄ± Ã¶ncesiÂ sansasyonel eylemÂ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± istihbaratÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
SÃ¶z konusu soruÅŸturma kapsamÄ±nda, BeyoÄŸlu, BahÃ§elievler ve Beykoz'da dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda, Ã¶rgÃ¼t adÄ±na eylem yapmayÄ± hedefleyen M.K.B, S.D, ve N.Ã‡. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AyrÄ±ca operasyon kapsamÄ±nda, Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerine gittiÄŸi ve Ä°stanbul'da Ã¶rgÃ¼t adÄ±na faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edilen E.N. ile Tacikistan uyruklu F.A da yakalandÄ±.
ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.
Torununa bakan bÃ¼yÃ¼kannelere Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca verilecek maaÅŸlarÄ±n Ã¶denmesine baÅŸlandÄ±
DiyarbakÄ±r Lice, KocakÃ¶y ve Hazro'ya baÄŸlÄ± 14 kÄ±rsal mahallede operasyon nedeniyle ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesinde PKK'ya ait hedeflere dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 5 sÄ±ÄŸÄ±nak, 2 barÄ±nma yeri ile silah mevzileri imha edildi
Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 5 kiÅŸi yakalandÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun dÃ¼n 6'ncÄ± Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyareti ile ilgili konunun incelendiÄŸi bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, eyalet sistemi iddialarÄ±na iliÅŸkin, "BÃ¶yle bir ÅŸey yok, benden duydunuz mu? Yok. 1923'te rejim meselesi bu Ã¼lkenin bitmiÅŸtir. DeÄŸiÅŸiklik yapÄ±lan konu, yeni yÃ¶netim sisteminin gelmesidir" dedi
Ä°stanbul, bu yÄ±l 12'cisi dÃ¼zenlenen ''Ä°stanbul Lale Festivali'' kapsamÄ±nda bir devre adÄ±nÄ± veren, doÄŸu kÃ¼ltÃ¼r ve mitolojilerinde Ã¶zgÃ¼n bir yere sahip olan laleyle yeniden buluÅŸtu.
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, TÃ¼rkiye'nin acilen bir hava savunma sistemine ihtiyacÄ± olduÄŸunu belirterek, S-400'lerle ilgili sÃ¼reÃ§tÄ± son karar aÅŸamasÄ±na gelindiÄŸini sÃ¶yledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Pazar gÃ¼nÃ¼ bu Ã¼lkede eÄŸer hakikaten sandÄ±klardan 'evet' Ã§Ä±karsa bir defa ekonomide Ã§ok ciddi bir sÄ±Ã§rama olacaktÄ±r. Niye? TÃ¼rkiye'nin bileklerindeki prangalar koparÄ±p atÄ±lacak" ifadelerini kullandÄ±
UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek finalinde Olympique Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±, taraftarÄ±n sahaya girmesi nedeniyle saatinde baÅŸlayamadÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Astana mekanizmasÄ±nÄ±n ve Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin devamÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n ortak Ã§aba harcamasÄ±nÄ±n Ã¶nemine dikkati Ã§ekti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milletin iyiliÄŸini istemeyen, yalanla, dolanla kafalarÄ± bulandÄ±ran Ã§evreler olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. BunlarÄ±n siyasetinde iftira, tehdit, karalama var. Bu milleti bildiÄŸi doÄŸru yoldan Ã§eviremezsiniz" dedi
Ankara'da, El Kaide Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla 24 kiÅŸi hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan dava ile benzer suÃ§lamayla aÃ§Ä±lan bir baÅŸka dava birleÅŸtirildi. Karar sonrasÄ± sanÄ±k sayÄ±sÄ± 29â€™a yÃ¼kseldi.
MuÄŸla'da merkez Ã¼ssÃ¼ Ula ilÃ§esi olan 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
Adana'daki Ä°ncirlik Hava ÃœssÃ¼'nde gÃ¶revli, Ã§avuÅŸ rÃ¼tbesindeki bir Amerikan askeri, evinde Ã¶lÃ¼ bulundu
TÄ°KA, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin Erbil ValiliÄŸine baÄŸlÄ± 70 kiÅŸi kapasiteli bir yetimhanenin dÃ¶ÅŸemesini tamamladÄ±