GÃ¼ncelleme: 10:03, 14 Nisan 2017 Cuma

Ä°stanbul'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 5 kiÅŸi yakalandÄ±





Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 5 kiÅŸi yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda,Â eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 5 kiÅŸi yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â TerÃ¶rle MÃ¼cadeleÂ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, DEAÅž Ã¼yelerinin 16 Nisan'da yapÄ±lacak olan halk oylamasÄ± Ã¶ncesiÂ sansasyonel eylemÂ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± istihbaratÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. SÃ¶z konusu soruÅŸturma kapsamÄ±nda, BeyoÄŸlu, BahÃ§elievler ve Beykoz'da dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda, Ã¶rgÃ¼t adÄ±na eylem yapmayÄ± hedefleyen M.K.B, S.D, ve N.Ã‡. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AyrÄ±ca operasyon kapsamÄ±nda, Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerine gittiÄŸi ve Ä°stanbul'da Ã¶rgÃ¼t adÄ±na faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edilen E.N. ile Tacikistan uyruklu F.A da yakalandÄ±. ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

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