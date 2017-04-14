Fua ve Kefreya'dan tahliyeler baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'de muhalifler ile Esed rejimi arasÄ±nda, kuÅŸatma bÃ¶lgelerinden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahliyeleri Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸma kapsamÄ±nda, Madaya ve Zebadani'den 2 bin 350 kiÅŸi Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Fua ve Kefreya'dan da tahliyelerin baÅŸlamasÄ± bekleniyor.
Suriye'de muhalifler ile BeÅŸÅŸar Esed rejimi arasÄ±nda, 4 kuÅŸatma bÃ¶lgesinden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahliyeleri Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸma kapsamÄ±nda, binlerce sivil ve askeri unsurun Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±.
Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n batÄ±sÄ±nda rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Madaya beldesinden 2 bin 200 ve Zebadani ilÃ§esinden 150 askeri muhalif ve sivilin bindirildiÄŸi otobÃ¼sler, bu sabah erken saatlerde hareket etti.
Zebadani tamamen boÅŸalÄ±rken, Madaya'da siviller ve askeri muhaliflerden oluÅŸan 4 bin kiÅŸi kaldÄ±.
Madaya ve Zebadani'den Ã§Ä±kan araÃ§lar Ä°dlib yÃ¶nÃ¼nde ilerliyor. Tahliye edilenler, Ä°dlib il merkezi ve kuzey kÄ±rsalÄ±ndaki kamplara yerleÅŸtirilecek. - Rejim bÃ¶lgesine gidecekler
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib ilinde, rejim gÃ¼Ã§lerinin kuÅŸatma altÄ±nda tutulduÄŸu Fua ve Kefreya beldelerinden ise askeri ve sivil unsurlardan oluÅŸan 8 bin kiÅŸi tahliye edilecek.
Sabah saatlerindeki ilk tahliyede, 4 bin kiÅŸi rejimin kontrolÃ¼ndeki Halep merkezine hareket etti.
YaklaÅŸÄ±k 15 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve Åžii nÃ¼fusa sahip Fua ile Kefreya'yÄ±, Hizbullah ve Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±na baÄŸlÄ± militanlar kontrol ediyor. YaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±nda olan beldelere, rejim havadan yoÄŸun ÅŸekilde insani ve askeri yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±yor.
Rejim kuÅŸatmasÄ±nda yirmiye yakÄ±n bÃ¶lge bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken muhalifler, Fua ve Kefreya'yÄ± "rejim gÃ¼Ã§lerinin ablukadaki yerleÅŸimlerde katliam yapma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±na" karÅŸÄ± tedbiren kuÅŸatmada tuttuklarÄ±nÄ± bildiriyor.
Ãœlkenin kÄ±sa dÃ¶nem petrol Ã¼retimi hakkÄ±nda ipucu veren petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± Nisan 2015'ten bu yana en yÃ¼ksek seviyeye Ã§Ä±ktÄ±
Yeni Zelanda'da kasÄ±rga nedeniyle 15 binden fazla kiÅŸi elektriksiz kaldÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡in'in ekonomik gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kullanarak Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer ve balistik programlarÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi
Eski Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Karzai, "SaldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Bu saldÄ±rÄ± insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bir olaydÄ±r" dedi
Suriye'de muhalifler ile Esed rejimi arasÄ±nda, kuÅŸatma bÃ¶lgelerinden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahliyeleri Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸma kapsamÄ±nda, Fua ve Kefreya'dan da tahliyeler baÅŸladÄ±
Filistinli genÃ§ Delv, "Ã‡izgi film karakterlerini resmetmek, benim gibi engelli biri iÃ§in hayat anlamÄ± taÅŸÄ±yor. Bu resimlerde umut buluyorum" dedi
BM, Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±ndaki operasyonlarÄ±nda binden fazla evin yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Moskova'da dÃ¼zenlenmesi planlanan Afganistan konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
KKTC'de Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, teÅŸkilat bÃ¼nyesinde FETÃ– soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, soruÅŸturmanÄ±n PGM Denetleme Kurulunca hassasiyetle yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi
"ABD'nin Ä°ran'a uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± delme" ve "bankacÄ±lÄ±k dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±" suÃ§lamalarÄ±yla ABD'de yargÄ±lanan iÅŸ adamÄ± Sarraf ile Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla suÃ§lamalarÄ± reddetti
BM GÃ¼venlik Konseyi, 13 yÄ±ldÄ±r Haiti'de gÃ¶rev yapan barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonundaki askerlerin 15 Ekim'e kadar kademeli Ã§ekilmesine karar verdi
ABD'nin, Suriye ordusu ve rejimin kimyasal silah uzmanlarÄ± arasÄ±nda geÃ§en, Suriye'nin Han Åžeyhun beldesinde dÃ¼zenlenen sarin gazÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±yla ilgili haberleÅŸme kayÄ±tlarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Belarusâ€™un, Rus Gazprom ÅŸirketine doÄŸalgaz ticareti nedeniyle oluÅŸan 726 milyon 200 bin dolarlÄ±k borcun tamamÄ±nÄ± Ã¶dediÄŸi bildirildi
Hamas yÃ¶neticilerinden RÄ±dvan, "Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'ni, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde desteklemeye hazÄ±rÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
New York'ta hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± reddetti
Nangarhar'Ä±n AÃ§in ilÃ§esine baÄŸlÄ± Dere Mamand, PiÅŸe ve Navtangi bÃ¶lgelerinde havadan ve karadan dÃ¼zenlenen operasyonlarda 44 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼