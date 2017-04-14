10:09, 14 Nisan 2017 Cuma

TSK'dan Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap'a hava harekatÄ±





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesinde PKK'ya ait hedeflere dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 5 sÄ±ÄŸÄ±nak, 2 barÄ±nma yeri ile silah mevzileri imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GenelkurmayÂ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, dÃ¼n akÅŸam saatlerindeÂ Irak'Ä±n kuzeyiÂ ZapÂ bÃ¶lgesinde Ã¼s bÃ¶lgesine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± tespit edilen PKK mensuplarÄ±na yÃ¶nelikÂ hava harekatÄ±Â dÃ¼zenlendi.Â SavaÅŸ uÃ§aklarÄ±nca dÃ¼zenlenen harekatla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait 5 sÄ±ÄŸÄ±nak, 2 barÄ±nma yeri ile silah mevzileri vurularak etkisiz hale getirildi. HarekatÄ±n ardÄ±ndan jetler Ã¼slerine dÃ¶ndÃ¼.

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