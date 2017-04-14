10:06, 14 Nisan 2017 Cuma

ABD, Afganistan'da "tÃ¼m bombalarÄ±n anasÄ±" ile saldÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Hava Kuvvetlerinin, Afganistan'Ä±n Nangarhar vilayetinde bir DEAÅž-Horosan kompleksine "nÃ¼kleer olmayan en bÃ¼yÃ¼k bomba" olarak bilinen GBU-43 ile dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili Kabil yÃ¶netimi tarafÄ±ndan ilk aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

Afganistan Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n DEAÅž tehdidini Ã¶nlemek iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ve bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± bÃ¶lgede operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

OperasyonlarÄ±n sivil kaybÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla yavaÅŸ ilerlediÄŸi duyurulan aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±da kaÃ§ DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n yerel saatle dÃ¼n 07.32'de MC-130 tipi bombardÄ±man uÃ§aÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ifade edildi.

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± Malek Kamin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸiddetinin komÅŸu ilÃ§elerden de hissedildiÄŸini aktardÄ±.

ETKÄ° OLARAK EN BÃœYÃœK BOMBA

Ä°lk kez bir harekÃ¢tta kullanÄ±lan bombanÄ±n 9 ton patlayÄ±cÄ± olmak Ã¼zere toplam 10,5 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda, 10 metre uzunluÄŸunda ve bir metre Ã§apÄ±nda olduÄŸu ifade ediliyor.

Bomba konsept olarak Vietnam SavaÅŸÄ±'nda geliÅŸtirilen gÃ¼dÃ¼msÃ¼z BLU-82B bombasÄ±ndan yola Ã§Ä±kÄ±larak C-130 HerkÃ¼l bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±na uyumlu olacak ÅŸekilde geliÅŸtirildi.

Etki alanÄ±nÄ±n yÃ¼zeysel geniÅŸliÄŸi ve yakÄ±cÄ± etkisinin yanÄ± sÄ±ra aÅŸÄ±rÄ± yÃ¼ksek ses ve yÃ¼ksek parlaklÄ±ÄŸa sahip alevi sayesinde de psikolojik bir silah olarak deÄŸerlendiriliyor.

DiÄŸer taraftan ABD'nin envanterinde patlayÄ±cÄ± miktarÄ± ve etkisi bakÄ±mÄ±nda MOAB (Massive Ordnance Air Blast) kadar olmasa da Ã¶lÃ§Ã¼t olarak bundan daha bÃ¼yÃ¼k bir bomba da var.

BÃ¼yÃ¼k ordonat delici veya GBU-57A olarak bilinen sÃ¶z konusu bomba 14 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda ancak patlayÄ±cÄ± miktarÄ± 5 ton civarÄ±nda ve geniÅŸ etki alanÄ±ndan Ã§ok aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ve itme hÄ±zÄ±ndan dolaylÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak delici olarak kullanÄ±lÄ±yor.

RUSYA'DA DA "TÃœM BOMBALARIN BABASI" VAR

ABD'nin "tÃ¼m bombalarÄ±n anasÄ±" bombasÄ±na karÅŸÄ± Rusya'nÄ±n da 2007 yÄ±lÄ±nda benzer Ã¶lÃ§ekte bir bomba Ã¼rettiÄŸi ve bunu "tÃ¼m bombalarÄ±n babasÄ±" olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± biliniyor.

Rus ordusu EylÃ¼l 2007'de teknik adÄ± gÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ termobarik hava bombasÄ± olan bombanÄ±n geliÅŸtirildiÄŸini dÃ¼nyaya duyururken bunun ABD'nin MOAB bombasÄ±ndan daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu iddia etmiÅŸti.

ABD'nin MOAB bombasÄ±nÄ±n 9 ton patlayÄ±cÄ±sÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Rusya'nÄ±n bombasÄ± 7,8 ton termobarik patlayÄ±cÄ± iÃ§eriyor ancak patlama sÄ±rasÄ±nda 44 tonluk TNT patlayÄ±cÄ±sÄ± etkisi yapÄ±yor ve yÄ±kÄ±cÄ± etkisi yaklaÅŸÄ±k 300 metreye kadar varabiliyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nin GBU-43'le dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili KÃ¢bil yÃ¶netimi de aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Afganistan Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n (DEAÅž) IÅžÄ°D tehdidini Ã¶nlemek iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ve bu Ã¶rgÃ¼te karÅŸÄ± bÃ¶lgede operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Ãœlkenin doÄŸusundaki 201. Silab Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Åžirin Aka Fakiri, PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Nangarhar'Ä±n AÃ§in ilÃ§esi Dere Mamand, PiÅŸe ve Navtangi bÃ¶lgelerine havadan ve karadan dÃ¼zenlenen operasyonda 44 IÅžÄ°D Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

KARZAÄ°'DEN KINAMA

Eski Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Hamid Karzai ise saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Karzai yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Afganistan'Ä±n aÄŸÄ±r silahlarÄ±n test edildiÄŸi bir bÃ¶lge olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "SaldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Bu saldÄ±rÄ± insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bir olaydÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Ãœlkenin doÄŸusundaki 201. Silab Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Åžirin Aka Fakiri, dÃ¼n Nangarhar'Ä±n AÃ§in ilÃ§esi Dere Mamand, PiÅŸe ve Navtangi bÃ¶lgelerine havadan ve karadan dÃ¼zenlenen operasyonda 44 DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) ise Amerikan ordusunun envanterindeki en bÃ¼yÃ¼k GPS gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ nÃ¼kleer olmayan bombasÄ±nÄ±n Nangarhar ilinde DEAÅž-Horosan olarak bilinen DEAÅž'Ä±n Afganistan'daki koluna ait maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± imha etmek Ã¼zere kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. SaldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan ve teknik adÄ± bÃ¼yÃ¼k ordonat hava bombasÄ± olan GBU-43'Ã¼n, Amerikan ordusunda kÄ±saltmasÄ± olan MOAB'dan tÃ¼retilen "tÃ¼m bombalarÄ±n anasÄ±" (Mother of All Bombs) olarak da bilindiÄŸi kaydedilmiÅŸti.