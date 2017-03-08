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11:19, 14 Nisan 2017 Cuma
Amerika
10:20, 14 Nisan 2017 Cuma

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ABD'den Ã‡in'e 'Kuzey Kore' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
ABD'den Ã‡in'e 'Kuzey Kore' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡in'in ekonomik gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kullanarak Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer ve balistik programlarÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleriÂ BakanlÄ±ÄŸÄ± GeÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Mark Toner, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Ã‡in hÃ¼kÃ¼metine seslenerek,Â Kuzey KoreÂ Ã¼zerindeki etkisini kullanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ã‡in'in Kuzey Kore ile gÃ¼Ã§lÃ¼ ticari iliÅŸkileri olduÄŸunu belirten Toner, "Ã‡in'in ekonomik iliÅŸkilerden dolayÄ± Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± bir Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ var. Ã‡in, Kuzey Kore'yle olan bu Ã¶zel iliÅŸkisini kullanarak nÃ¼kleer ve balistik programlarÄ±n durmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilir." dedi.

"ULUSLARARASI TOPLUM KUZEY KORE'YE KARÅžI Ã–NLEM ALMALI"

Toner, son 6 ayda Kuzey Kore'nin defalarca balistik fÃ¼ze testleri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, uluslararasÄ± toplumun Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± Ã¶nlem almasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

Kuzey Kore'ye mÃ¼dahalenin aciliyet gerektirdiÄŸine dikkati Ã§eken Toner, konuya iliÅŸkin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n uzun vadede deÄŸil kÄ±sa vadede bulunmasÄ±nÄ± istediklerini sÃ¶zlerine ekledi.



Ä°lgili Konular ABD Ã‡in Kuzey Kore
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