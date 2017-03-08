ABD'den Ã‡in'e 'Kuzey Kore' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleriÂ BakanlÄ±ÄŸÄ± GeÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Mark Toner, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Ã‡in hÃ¼kÃ¼metine seslenerek,Â Kuzey KoreÂ Ã¼zerindeki etkisini kullanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ã‡in'in Kuzey Kore ile gÃ¼Ã§lÃ¼ ticari iliÅŸkileri olduÄŸunu belirten Toner, "Ã‡in'in ekonomik iliÅŸkilerden dolayÄ± Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± bir Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ var. Ã‡in, Kuzey Kore'yle olan bu Ã¶zel iliÅŸkisini kullanarak nÃ¼kleer ve balistik programlarÄ±n durmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilir." dedi.
Toner, son 6 ayda Kuzey Kore'nin defalarca balistik fÃ¼ze testleri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, uluslararasÄ± toplumun Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± Ã¶nlem almasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.
Kuzey Kore'ye mÃ¼dahalenin aciliyet gerektirdiÄŸine dikkati Ã§eken Toner, konuya iliÅŸkin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n uzun vadede deÄŸil kÄ±sa vadede bulunmasÄ±nÄ± istediklerini sÃ¶zlerine ekledi.
Ãœlkenin kÄ±sa dÃ¶nem petrol Ã¼retimi hakkÄ±nda ipucu veren petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± Nisan 2015'ten bu yana en yÃ¼ksek seviyeye Ã§Ä±ktÄ±
Yeni Zelanda'da kasÄ±rga nedeniyle 15 binden fazla kiÅŸi elektriksiz kaldÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡in'in ekonomik gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kullanarak Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer ve balistik programlarÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi
Eski Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Karzai, "SaldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Bu saldÄ±rÄ± insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bir olaydÄ±r" dedi
Suriye'de muhalifler ile Esed rejimi arasÄ±nda, kuÅŸatma bÃ¶lgelerinden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahliyeleri Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸma kapsamÄ±nda, Fua ve Kefreya'dan da tahliyeler baÅŸladÄ±
Filistinli genÃ§ Delv, "Ã‡izgi film karakterlerini resmetmek, benim gibi engelli biri iÃ§in hayat anlamÄ± taÅŸÄ±yor. Bu resimlerde umut buluyorum" dedi
BM, Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±ndaki operasyonlarÄ±nda binden fazla evin yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Moskova'da dÃ¼zenlenmesi planlanan Afganistan konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
KKTC'de Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, teÅŸkilat bÃ¼nyesinde FETÃ– soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, soruÅŸturmanÄ±n PGM Denetleme Kurulunca hassasiyetle yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi
"ABD'nin Ä°ran'a uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± delme" ve "bankacÄ±lÄ±k dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±" suÃ§lamalarÄ±yla ABD'de yargÄ±lanan iÅŸ adamÄ± Sarraf ile Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla suÃ§lamalarÄ± reddetti
BM GÃ¼venlik Konseyi, 13 yÄ±ldÄ±r Haiti'de gÃ¶rev yapan barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonundaki askerlerin 15 Ekim'e kadar kademeli Ã§ekilmesine karar verdi
ABD'nin, Suriye ordusu ve rejimin kimyasal silah uzmanlarÄ± arasÄ±nda geÃ§en, Suriye'nin Han Åžeyhun beldesinde dÃ¼zenlenen sarin gazÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±yla ilgili haberleÅŸme kayÄ±tlarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Belarusâ€™un, Rus Gazprom ÅŸirketine doÄŸalgaz ticareti nedeniyle oluÅŸan 726 milyon 200 bin dolarlÄ±k borcun tamamÄ±nÄ± Ã¶dediÄŸi bildirildi
Hamas yÃ¶neticilerinden RÄ±dvan, "Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'ni, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde desteklemeye hazÄ±rÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
New York'ta hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± reddetti
Nangarhar'Ä±n AÃ§in ilÃ§esine baÄŸlÄ± Dere Mamand, PiÅŸe ve Navtangi bÃ¶lgelerinde havadan ve karadan dÃ¼zenlenen operasyonlarda 44 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼