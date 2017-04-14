Cook KasÄ±rgasÄ± Yeni Zelanda'yÄ± vurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yeni Zelanda'nÄ±n Kuzey AdasÄ±'nÄ± vuran Cook KasÄ±rgasÄ±, 15 binden fazla kiÅŸinin elektriksiz kalmasÄ±na neden oldu.
Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, son 50 yÄ±lÄ±n en olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Kuzey AdasÄ±'nda Plenty KÃ¶rfezi bÃ¶lgesinde 15 bin kiÅŸinin geceyi elektriksiz geÃ§irdiÄŸi bildirildi.
BÃ¶lgede aÄŸaÃ§larÄ±n devrildiÄŸi, enerji hatlarÄ±nÄ±n koptuÄŸu, yollarÄ±n kapandÄ±ÄŸÄ±, Ã§ok sayÄ±da ev ve arazinin sular altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
KasÄ±rganÄ±n etkili olduÄŸu Whakatane BÃ¶lgesi Belediye BaÅŸkanÄ± Tony Bonne, enerji hatlarÄ±nÄ±n Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bÃ¶lgeye ne zaman elektrik verileceÄŸine dair bilgi vermenin zor olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Elektriklerin kesik olduÄŸu Hawke KÃ¶rfezi'nde bir aracÄ±n Ã¼zerine aÄŸacÄ±n devrilmesi sonucu 2 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Kimlikleri aÃ§Ä±klanmayan ve hastaneye kaldÄ±rÄ±lan yarÄ±lÄ±larÄ±n durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.
Yeni Zelanda Sivil Savunma ve Acil Durum YÃ¶netimi BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, enerji hatlarÄ±nÄ±n koptuÄŸu bÃ¶lgelerde ikamet edenlere dikkatli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
BakanlÄ±k ayrÄ±ca Cook KasÄ±rgasÄ±'nÄ±n Kuzey AdasÄ±'nda etkisini kaybetmesine raÄŸmen GÃ¼ney AdasÄ±'nda devam yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Christchurch kenti etrafÄ±ndaki bazÄ± yollarÄ± sular altÄ±nda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Cook KasÄ±rgasÄ± geÃ§en hafta sonu Pasifik'teki ada Ã¼lkelerinden Vanuatu ve Yeni Kaledonya'da etkili olmuÅŸ, Yeni Kaledonya'da bir kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.
Ãœlkenin kÄ±sa dÃ¶nem petrol Ã¼retimi hakkÄ±nda ipucu veren petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± Nisan 2015'ten bu yana en yÃ¼ksek seviyeye Ã§Ä±ktÄ±
Yeni Zelanda'da kasÄ±rga nedeniyle 15 binden fazla kiÅŸi elektriksiz kaldÄ±
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Nangarhar'Ä±n AÃ§in ilÃ§esine baÄŸlÄ± Dere Mamand, PiÅŸe ve Navtangi bÃ¶lgelerinde havadan ve karadan dÃ¼zenlenen operasyonlarda 44 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼