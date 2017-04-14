10:55, 14 Nisan 2017 Cuma

DiyarbakÄ±r'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±





DiyarbakÄ±r Lice, KocakÃ¶y ve Hazro'ya baÄŸlÄ± 14 kÄ±rsal mahallede operasyon nedeniyle ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice, KocakÃ¶y ve Hazro ilÃ§esine baÄŸlÄ± 14 kÄ±rsal mahallede, PKK'ye yÃ¶nelik operasyon nedeniyle 13 Nisan'da ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

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