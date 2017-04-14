ABD'de petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± iki yÄ±lÄ±n zirvesinde

ABD'ninÂ petrol endÃ¼strisiÂ gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ ve kÄ±sa dÃ¶nem ham petrol Ã¼retimi hakkÄ±nda Ã¶nemli ipucu saÄŸlayan petrolÂ sondajÂ kulesi sayÄ±sÄ±nÄ±n son iki yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ petrol sahasÄ± hizmet ÅŸirketiÂ Baker Hughes'un yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± haftalÄ±k rapora gÃ¶re, Amerikan petrol endÃ¼strisinde bu hafta 11 petrol sondaj kulesi daha hizmete alÄ±ndÄ±.
BÃ¶ylece, ABD'deki toplam petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± 683'e Ã§Ä±karak 2015'in nisan ayÄ±ndan bu yana en yÃ¼ksek seviyeye ulaÅŸtÄ±.
Baker Hughes, ayrÄ±ca Ã¼lkedeki petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ±nÄ±n 13 hafta Ã¼st Ã¼ste artÄ±ÅŸ kaydettiÄŸi bilgisini de paylaÅŸtÄ±.
DÃ¼ÅŸÃ¼k petrol fiyatlarÄ±ndan olumsuz etkilenen ABD ham petrol Ã¼retiminde de toparlama gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, Ã¼lkede petrol Ã¼retimi son 8 haftadÄ±r Ã¼st Ã¼ste yÃ¼kseldi.
AA muhabirininÂ ABD Enerji Enformasyon Ä°daresiÂ (EIA)Â verilerinden derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, geÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k ortalama 8,45 milyon varile kadar gerileyen ABD ham petrol Ã¼retimi son 8 haftadÄ±r artÄ±ÅŸ kaydederek geÃ§en hafta 9,23 milyon varile kadar yÃ¼kseldi.
Uzmanlar, Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼ (OPEC) ve Rusya'nÄ±n bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren Ã¼retim seviyelerini azaltmasÄ±na iÅŸaret ederek, bunun petrol fiyatlarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu sayede de Amerikan petrol sektÃ¶rÃ¼ne yatÄ±rÄ±mlarÄ±n geri dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
EIA'nÄ±n nisan ayÄ± "KÄ±sa DÃ¶nem Enerji GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ Raporu"na gÃ¶re, ABD'nin ham petrol Ã¼retiminin bu sene gÃ¼nlÃ¼k ortalama 9,2 milyon varil, gelecek yÄ±l da 9,9 milyon varil olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ãœlkenin kÄ±sa dÃ¶nem petrol Ã¼retimi hakkÄ±nda ipucu veren petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± Nisan 2015'ten bu yana en yÃ¼ksek seviyeye Ã§Ä±ktÄ±
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