11:03, 14 Nisan 2017 Cuma

BÃ¼yÃ¼kanneler 'torun maaÅŸÄ±nÄ±' almaya baÅŸladÄ±





Torununa bakan bÃ¼yÃ¼kannelere Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca verilecek maaÅŸlarÄ±n Ã¶denmesine baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Torununa bakanÂ bÃ¼yÃ¼kannelereÂ Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca verilecek maaÅŸlarÄ±n Ã¶denmesine baÅŸlandÄ±. Projenin pilot illerinden TekirdaÄŸâ€™da da gelin veya kÄ±zlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§inÂ torununa bakan bÃ¼yÃ¼kanneler, maaÅŸlarÄ±nÄ± almak Ã¼zere PTT ÅŸubelerine geldi. Ä°ÅŸlemlerini tamamlayan bÃ¼yÃ¼kannelere 425 lira Ã¶dendi. TekirdaÄŸ'da 460 bÃ¼yÃ¼kanne, torununa bakmasÄ± nedeniyle maaÅŸ almaya hak kazandÄ±. TekirdaÄŸ iÃ§in ayrÄ±lan 500 kontenjandan geri kalan 40 kontenjan iÃ§in ise 28 Nisan'a kadar baÅŸvurular alÄ±nacak. "ALLAH DEVLETÄ°MÄ°ZDEN RAZI OLSUN" MaaÅŸÄ±nÄ± Ã§ekmeye PTT'ye gelen Aynur Pulat (46), baÅŸvuru ve maaÅŸ baÄŸlanma sÃ¼reÃ§lerinin Ã§ok kolay olduÄŸunu sÃ¶yledi. Torununa baktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in devletin verdiÄŸi maaÅŸÄ± yine torununa harcayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Pulat, "Allah devletimizden razÄ± olsun, verdiÄŸi destekten memnunum. Hem torunuma bakÄ±yorum, hem para alÄ±yorum." dedi. Leyla BatÄ± (44) ilk maaÅŸÄ±nÄ± Ã§ekmenin sevincini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r etti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.