11:20, 14 Nisan 2017 Cuma

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 'eyalet sistemi' iddiasÄ±na sert tepki | VÄ°DEO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AltÄ±ndaÄŸ KÃ¼ltÃ¼r SarayÄ±'nda dÃ¼zenlenen "Ankara Sivil Toplum KuruluÅŸlarÄ± Evet Diyor" programÄ±na katÄ±ldÄ±.Â

Pazar gÃ¼nÃ¼ vatandaÅŸÄ±n sandÄ±ÄŸa giderek bir karar vereceÄŸini, verilen kararÄ±n Ã¼lke ve millet iÃ§in en iyi karar olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biz bazÄ±larÄ± gibi 'hayÄ±r verenleri denize dÃ¶kmeyi' vadetmiyoruz, 'hayÄ±r' verenleri hain ilan etmiyoruz. Biz sadece ÅŸunu sÃ¶ylÃ¼yoruz: TÃ¼rkiye bugÃ¼nkÃ¼ ÅŸartlar altÄ±nda bundan sonra 1982 yÄ±lÄ± darbeÂ anayasasÄ±yla yoluna devam mÄ± edecek, yoksa Ã¼lkemizi muasÄ±r medeniyetler seviyesine taÅŸÄ±yacak yeni bir toplumla, milletle devlet arasÄ±nda yeni bir sÃ¶zleÅŸme mi yapacak?" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, anayasanÄ±n bir anlamda milletle milleti yÃ¶netenler arasÄ±ndaki haklarÄ±, Ã¶devleri belirleyen yazÄ±lÄ± metinler olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Biz diyoruz ki millete 'size gÃ¶rev veriyoruz, bu gÃ¶revinizi yaparken ÅŸunlara, ÅŸunlara dikkat edeceksiniz, ÅŸunlarÄ±, ÅŸunlarÄ± yapacaksÄ±nÄ±z, bunlarÄ± da yapmayacaksÄ±nÄ±z'. Ä°ÅŸte anayasanÄ±n Ã¶zÃ¼ budur. GetirdiÄŸimiz deÄŸiÅŸiklik, defalarca sÃ¶yledik, bir hÃ¼kÃ¼met sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸidir, bu bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi deÄŸildir. TÃ¼rkiye'nin rejim meselesi 1923'te bitmiÅŸtir, cumhuriyet kurulmuÅŸtur, Ankara baÅŸkenttir, dili TÃ¼rkÃ§e'dir, bayraÄŸÄ± ayyÄ±ldÄ±zlÄ± al bayraktÄ±r. TÃ¼rkiye milletiyle, Ã¼lkesiyle bÃ¶lÃ¼nmez bir bÃ¼tÃ¼ndÃ¼r. BugÃ¼nlerde artÄ±k baÅŸka bir ÅŸey bulamayanlar, 'TÃ¼rkiye eyalet sistemine geÃ§ecek' diyorlar, ÅŸimdi onu yaymaya baÅŸlÄ±yorlar. 'Eyalet sistemi' dediÄŸiniz ÅŸey bir merkezi hÃ¼kÃ¼met olur, federal hÃ¼kÃ¼met, bir de hÃ¼kÃ¼metÃ§ikler olur. Eyalet sistemi budur, yani TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metinin yanÄ±nda bir de Konya'da bir yerel hÃ¼kÃ¼met... Ã–yle bir ÅŸey var mÄ±? TÃ¼rkiye'nin cumhuriyetle beraber Ã¼niter devlet yapÄ±sÄ±, anayasanÄ±n ilk Ã¼Ã§ maddesinde tanÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±r, yerini almÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun Ã¼zerine tartÄ±ÅŸma yapmak bu Ã¼lkeye Ã§ok bÃ¼yÃ¼k haksÄ±zlÄ±ktÄ±r."

"Ä°SPAT EDÄ°N BEN BÃœTÃœN GÃ–REVLERÄ°MÄ° BIRAKACAÄžIM"

AnayasanÄ±n ilk 8 maddesinde deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Nereden Ã§Ä±ktÄ± bu? EÄŸer bu anayasanÄ±n herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol aÃ§acak bir madde varsa, ben bugÃ¼n hem parti genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de BaÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini anÄ±nda bÄ±rakacaÄŸÄ±m. Biz hayatÄ±mÄ±zÄ± bu iÅŸ iÃ§in verdik. MÃ¼cadelemiz bunun iÃ§in. BÃ¶yle bir iftirada bulunmak ÅŸehitlerimizin ruhunu incitmektir. Gazilerimize en bÃ¼yÃ¼k hakarettir. Buradan soruyorum; bu iftirayÄ± atanlar aynÄ± ÅŸeyi yapabilecekler mi? Burada aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylÃ¼yorum. Getirin ÅŸu anayasanÄ±n neresinde eyalet varsa gÃ¶sterin, ispat edin ben bÃ¼tÃ¼n gÃ¶revlerimi bÄ±rakacaÄŸÄ±m. Siz aynÄ± ÅŸeyi yapabilecek misiniz? Soruyorum.Â

Ãœniter devlet yapÄ±sÄ±, tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan bunlar bizim vazgeÃ§ilmez dÃ¶rt prensibimizdir. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, biz, baÅŸÄ±ndan beri hep bunu sÃ¶ylÃ¼yoruz. MilliyetÃ§i, Ã¼lkÃ¼cÃ¼ kardeÅŸlerimizin Ã¼niter devlet konusunda hassasiyeti neyse en az bizimki de o kadardÄ±r. AÅŸaÄŸÄ± deÄŸildir."Â

"Ä°FTÄ°RA DIÅžINDA BÄ°R ÅžEY DEÄžÄ°L"

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ve MHP ile beraber yaptÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu konu bizim en Ã¶ncelikli maddemizdi, husustu. Bu konulardaki o titiz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ÅŸimdi lekelemek, kafa karÄ±ÅŸtÄ±rmak, muazzam bir reformu tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r hale getirmek bu Ã¼lkeye yapÄ±labilecek en bÃ¼yÃ¼k kÃ¶tÃ¼lÃ¼ktÃ¼r. YapÄ±lan bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini; iÃ§inde yer almayan hususlarla 'eyalet gelecek', 'eyalete kapÄ± aÃ§Ä±lacak' gibi laflarla itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸanlar, toplumdan gerekli desteÄŸi bulamayanlarÄ±n baÅŸvurduÄŸu bir iftira dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸey deÄŸildir. Bunun Ã¶zellikle bilinmesini istiyorum. Milletimiz bunu bilmelidir." ifadesini kullandÄ±.Â

"FETÃ–, PKK VE AVRUPA'DAKÄ° BAZI ÃœLKELER DE AYNI ÅžEYÄ° SÃ–YLÃœYOR"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu konuda esas olanÄ±n anayasanÄ±n iÃ§inde yazÄ±lanlar ile BaÅŸbakan olarak kendisinin ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n sÃ¶yledikleri olduÄŸunu, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda sÃ¶ylenenlerin hiÃ§bir kÄ±ymeti harbiyesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â

"HayÄ±r" tarafÄ±nda yer alanlarÄ±n bugÃ¼ne kadar, "Her ÅŸey tek adam Ã¼zerinde toplanÄ±yor. Tek adam, diktatÃ¶rlÃ¼k, otoriterleÅŸme, padiÅŸahlÄ±k. Meclisin yetkileri tek adama veriliyor. HÃ¼kÃ¼met yetkisi tek adama veriliyor. YargÄ± tek adama veriliyor." dediÄŸini anÄ±msatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, FETÃ–, PKK ve Avrupa'daki bazÄ± Ã¼lkelerinde aynÄ± ÅŸeyleri sÃ¶ylediÄŸini bildirdi.

'KONTROLLÃœ BÄ°R DARBEYSE, KONTROL EDENÄ° DE BÄ°LÄ°YOR HERHALDE'

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe kalkÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in "kontrollÃ¼ darbeydi, tiyatroydu' dediÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "KontrollÃ¼ bir darbe ise kontrol edeni de biliyor herhalde. O gece bu Ã¼lkenin cumhurbaÅŸkanÄ±na, baÅŸbakanÄ±na, vatandaÅŸÄ±na o alÃ§aklar ateÅŸ aÃ§arken, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na da yol aÃ§tÄ±lar yol." dedi.