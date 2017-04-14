Elit Eton okullarÄ± fakir zeki Ã§ocuklara kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Londra'nin Winsdor sehrinin Eton bÃ¶lgesinde yer alan 1440 yÄ±lÄ±nda kurulan Eton kolejinin altÄ± yÃ¼zyÄ±l boyunca toplumsal deÄŸiÅŸimin bir ajanÄ± olma yÃ¶nÃ¼ndeki isteÄŸi hala bir gerÃ§ek. Eton kolejine kabul edilen Ã¶ÄŸrenciler kahverengi ve siyah tonlarÄ±nÄ±n hakim olduÄŸu okulda eski usul eÄŸitim gÃ¶rmeye devam ediyorlar.
Her erkeÄŸin kendi odasÄ±na sahip olduÄŸu kÄ±z Ã¶ÄŸrencinin olmadÄ±ÄŸÄ± okul diÄŸer okullarÄ±n cinsiyet entegrasyonuna aykÄ±rÄ± olarak modern eÄŸitim sisteminden muaf tutuluyor. Okulda eÄŸitim sisteminde gitgide zayÄ±flayan bir metot olan yatÄ±lÄ± eÄŸitime devam ediliyor.
YÃ¼zlerce yÄ±ldÄ±r egemen sÄ±nÄ±fÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ±nÄ±Â alan ve onlarÄ± devlet adamÄ± ve idareciler haline getiren okul, okula yeni kabul politikasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek fakir zeki erkek Ã§ocuklarÄ± ve yabancÄ± Ã¶ÄŸrenci kabule de yapmaya baÅŸladÄ±.
Eton'un okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Simon Henderson, yeni politikalarÄ±nÄ±n soy, Ã¼nvan ve toprak zenginlerinin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yanÄ±sÄ±ra para, beyin ve hÄ±rs tanÄ±mlamalarÄ±na sahip yeni seÃ§kin sÄ±nÄ±fÄ± da kapsamÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ zeki ve fakir Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitim masraflarÄ± iÃ§in daha fazla burs ve baÄŸÄ±ÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Yeni Eton aileleri Ã§ocuklarÄ±nÄ±n seÃ§kin sÄ±nÄ±fla yanyana eÄŸitimi sayesinde kendi hanedanlarÄ±nÄ± kurmayÄ± hayal ederken bir yandan Ã¼st dÃ¼zey statÃ¼lere sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Oxford ve Cambridge Ã¼niversitelerinde eÄŸitim iÃ§in umutlu olan ebeveynleri tedirgin eden kÃ¼ltÃ¼rel bÃ¶lÃ¼nme konusunda ise oÄŸullarÄ± son derece rahat.Â
David Cameron ve Boris Johnson da bu okulda eÄŸitim gÃ¶ren Ã¼nlÃ¼lerden.
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DÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ okulu Eton, yeni Ã¶ÄŸrenci kabul politikasÄ± ile toplumsal deÄŸiÅŸimin bir ajanÄ± olma amacÄ±na devam ediyor
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