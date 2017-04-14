Denizlerde av yasaÄŸÄ± baÅŸlÄ±yor

Su ÃœrÃ¼nleri Kooperatifleri Merkez BirliÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ramazan Ã–zkaya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, iyi bir sezon geÃ§irdiklerini, hemÂ balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n hem de satÄ±cÄ± ve komisyoncularÄ±n para kazandÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
BalÄ±kÃ§Ä±larÄ±n her yÄ±lÂ av yasaÄŸÄ±Â baÅŸlamadan Ã¶nce, sÃ¼renin uzatÄ±lmasÄ± iÃ§in GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurduklarÄ±nÄ± anlatan Ã–zkaya, bu sezon bÃ¶yle taleplerin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun da balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n sezonu iyi geÃ§irdiklerinin gÃ¶stergesi olduÄŸunu vurguladÄ±.
Bu sezon Ã§ok fazla miktarda palamut yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hamsinin ise Ã¶nceki senelere kÄ±yasla biraz daha az olduÄŸunu dile getiren Ã–zkaya, yasaÄŸÄ±n yarÄ±n baÅŸlamasÄ±yla birlikte gÄ±rgÄ±r ve trol yÃ¶ntemiyle avlanan balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n hem dinleneceklerini hem de yeni sezona hazÄ±rlanacaklarÄ±nÄ± belirtti.
Makedonya Ä°slam BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Recepi, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a mektup gÃ¶nderdi
MHP'den, Devlet BahÃ§eli'nin 'eyalet sistemi' sÃ¶zleri ile ilgili aÃ§Ä±klama geldi. BahÃ§eli'nin sÃ¶zlerini 'HayÄ±r' diye yorumlayanlara sert tepki gÃ¶steren MHP'li YalÃ§Ä±n, "Genel BaÅŸkan sÃ¶zÃ¼nden dÃ¶necek adam deÄŸil" diye konuÅŸtu.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda bir PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi, 4'Ã¼ iÅŸ birlikÃ§i 16 kiÅŸi yakalandÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk Hava YollarÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±, kutsal topraklara Ã¼cretsiz gÃ¶tÃ¼recek. Ä°lk kafile, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yola Ã§Ä±kacak
Su ÃœrÃ¼nleri Kooperatifleri Merkez BirliÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–zkaya, denizlerde av yasaÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n yasakla birlikte yeni dÃ¶neme hazÄ±rlanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "EÄŸer bu AnayasanÄ±n herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol aÃ§acak bir madde varsa, ben bugÃ¼n hem parti genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de BaÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini anÄ±nda bÄ±rakacaÄŸÄ±m" dedi
Torununa bakan bÃ¼yÃ¼kannelere Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca verilecek maaÅŸlarÄ±n Ã¶denmesine baÅŸlandÄ±
DiyarbakÄ±r Lice, KocakÃ¶y ve Hazro'ya baÄŸlÄ± 14 kÄ±rsal mahallede operasyon nedeniyle ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesinde PKK'ya ait hedeflere dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 5 sÄ±ÄŸÄ±nak, 2 barÄ±nma yeri ile silah mevzileri imha edildi
Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 5 kiÅŸi yakalandÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun dÃ¼n 6'ncÄ± Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyareti ile ilgili konunun incelendiÄŸi bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, eyalet sistemi iddialarÄ±na iliÅŸkin, "BÃ¶yle bir ÅŸey yok, benden duydunuz mu? Yok. 1923'te rejim meselesi bu Ã¼lkenin bitmiÅŸtir. DeÄŸiÅŸiklik yapÄ±lan konu, yeni yÃ¶netim sisteminin gelmesidir" dedi
Ä°stanbul, bu yÄ±l 12'cisi dÃ¼zenlenen ''Ä°stanbul Lale Festivali'' kapsamÄ±nda bir devre adÄ±nÄ± veren, doÄŸu kÃ¼ltÃ¼r ve mitolojilerinde Ã¶zgÃ¼n bir yere sahip olan laleyle yeniden buluÅŸtu.
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, TÃ¼rkiye'nin acilen bir hava savunma sistemine ihtiyacÄ± olduÄŸunu belirterek, S-400'lerle ilgili sÃ¼reÃ§tÄ± son karar aÅŸamasÄ±na gelindiÄŸini sÃ¶yledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Pazar gÃ¼nÃ¼ bu Ã¼lkede eÄŸer hakikaten sandÄ±klardan 'evet' Ã§Ä±karsa bir defa ekonomide Ã§ok ciddi bir sÄ±Ã§rama olacaktÄ±r. Niye? TÃ¼rkiye'nin bileklerindeki prangalar koparÄ±p atÄ±lacak" ifadelerini kullandÄ±
UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek finalinde Olympique Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±, taraftarÄ±n sahaya girmesi nedeniyle saatinde baÅŸlayamadÄ±