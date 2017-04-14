11:31, 14 Nisan 2017 Cuma

Denizlerde av yasaÄŸÄ± baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Su ÃœrÃ¼nleri Kooperatifleri Merkez BirliÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ramazan Ã–zkaya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, iyi bir sezon geÃ§irdiklerini, hemÂ balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n hem de satÄ±cÄ± ve komisyoncularÄ±n para kazandÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

BalÄ±kÃ§Ä±larÄ±n her yÄ±lÂ av yasaÄŸÄ±Â baÅŸlamadan Ã¶nce, sÃ¼renin uzatÄ±lmasÄ± iÃ§in GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurduklarÄ±nÄ± anlatan Ã–zkaya, bu sezon bÃ¶yle taleplerin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun da balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n sezonu iyi geÃ§irdiklerinin gÃ¶stergesi olduÄŸunu vurguladÄ±.

Bu sezon Ã§ok fazla miktarda palamut yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hamsinin ise Ã¶nceki senelere kÄ±yasla biraz daha az olduÄŸunu dile getiren Ã–zkaya, yasaÄŸÄ±n yarÄ±n baÅŸlamasÄ±yla birlikte gÄ±rgÄ±r ve trol yÃ¶ntemiyle avlanan balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n hem dinleneceklerini hem de yeni sezona hazÄ±rlanacaklarÄ±nÄ± belirtti.