Åžehit yakÄ±nlarÄ± umre yolculuÄŸuna Ã§Ä±kÄ±yor

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â ileÂ THYÂ arasÄ±nda, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±Â kutsal topraklara gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in 5 yÄ±llÄ±k bir protokol imzalandÄ±.
Buna gÃ¶re, ÅŸehit ailelerinin ulaÅŸÄ±mÄ± THY tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilirken umre masraflarÄ± da Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca karÅŸÄ±lanacak.
Bu protokol Ã§erÃ§evesinde Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 5 yÄ±l boyunca ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±Â umreye Ã¼cretsiz gÃ¶tÃ¼recek.
15 Temmuz ÅŸehitlerinin ailelerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± ilk kafile, 19 Nisan Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yola Ã§Ä±kacak.
Bu arada, ÅŸehit aileleriyle geÃ§en yÄ±l Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n genÃ§lik kamplarÄ±nda kalan ve bilgi yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birinci olan genÃ§ler de umreye gidecek.
Makedonya Ä°slam BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Recepi, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a mektup gÃ¶nderdi
MHP'den, Devlet BahÃ§eli'nin 'eyalet sistemi' sÃ¶zleri ile ilgili aÃ§Ä±klama geldi. BahÃ§eli'nin sÃ¶zlerini 'HayÄ±r' diye yorumlayanlara sert tepki gÃ¶steren MHP'li YalÃ§Ä±n, "Genel BaÅŸkan sÃ¶zÃ¼nden dÃ¶necek adam deÄŸil" diye konuÅŸtu.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda bir PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi, 4'Ã¼ iÅŸ birlikÃ§i 16 kiÅŸi yakalandÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk Hava YollarÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±, kutsal topraklara Ã¼cretsiz gÃ¶tÃ¼recek. Ä°lk kafile, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yola Ã§Ä±kacak
Su ÃœrÃ¼nleri Kooperatifleri Merkez BirliÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–zkaya, denizlerde av yasaÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n yasakla birlikte yeni dÃ¶neme hazÄ±rlanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "EÄŸer bu AnayasanÄ±n herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol aÃ§acak bir madde varsa, ben bugÃ¼n hem parti genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de BaÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini anÄ±nda bÄ±rakacaÄŸÄ±m" dedi
Torununa bakan bÃ¼yÃ¼kannelere Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca verilecek maaÅŸlarÄ±n Ã¶denmesine baÅŸlandÄ±
DiyarbakÄ±r Lice, KocakÃ¶y ve Hazro'ya baÄŸlÄ± 14 kÄ±rsal mahallede operasyon nedeniyle ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesinde PKK'ya ait hedeflere dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 5 sÄ±ÄŸÄ±nak, 2 barÄ±nma yeri ile silah mevzileri imha edildi
Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 5 kiÅŸi yakalandÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun dÃ¼n 6'ncÄ± Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyareti ile ilgili konunun incelendiÄŸi bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, eyalet sistemi iddialarÄ±na iliÅŸkin, "BÃ¶yle bir ÅŸey yok, benden duydunuz mu? Yok. 1923'te rejim meselesi bu Ã¼lkenin bitmiÅŸtir. DeÄŸiÅŸiklik yapÄ±lan konu, yeni yÃ¶netim sisteminin gelmesidir" dedi
Ä°stanbul, bu yÄ±l 12'cisi dÃ¼zenlenen ''Ä°stanbul Lale Festivali'' kapsamÄ±nda bir devre adÄ±nÄ± veren, doÄŸu kÃ¼ltÃ¼r ve mitolojilerinde Ã¶zgÃ¼n bir yere sahip olan laleyle yeniden buluÅŸtu.
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, TÃ¼rkiye'nin acilen bir hava savunma sistemine ihtiyacÄ± olduÄŸunu belirterek, S-400'lerle ilgili sÃ¼reÃ§tÄ± son karar aÅŸamasÄ±na gelindiÄŸini sÃ¶yledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Pazar gÃ¼nÃ¼ bu Ã¼lkede eÄŸer hakikaten sandÄ±klardan 'evet' Ã§Ä±karsa bir defa ekonomide Ã§ok ciddi bir sÄ±Ã§rama olacaktÄ±r. Niye? TÃ¼rkiye'nin bileklerindeki prangalar koparÄ±p atÄ±lacak" ifadelerini kullandÄ±
UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek finalinde Olympique Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±, taraftarÄ±n sahaya girmesi nedeniyle saatinde baÅŸlayamadÄ±