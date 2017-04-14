11:42, 14 Nisan 2017 Cuma

DiyarbakÄ±r'daki operasyonda 16 PKK'lÄ± yakalandÄ± | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'Ä±nÂ LiceÂ ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik "Bayrak-47 Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Ali Åžirin Operasyonu"nda bir terÃ¶rist etkisiz hale getirildi,Â 14 ton 933 kilogramÂ esrar, yaÄŸmalanan ve bombalÄ± eylemde kullanÄ±lacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 3 araÃ§ ile 5 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi, 4'Ã¼ iÅŸ birlikÃ§i 16 kiÅŸi yakalandÄ±.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Lice'nin gÃ¼neyinde bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen PKK'lÄ±lar ve iÅŸ birlikÃ§ilerinin etkisiz hale getirilmesi, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nca yaÄŸmalanan araÃ§larÄ±n bulunmasÄ±, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ±n etkisiz hale getirilmesi, bÃ¶lgede saklanan uyuÅŸturucunun ele geÃ§irilmesi, bunlarÄ± gizleyenlerin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacÄ±yla 11 Nisan saat 20.00'den itibaren baÅŸlayan "Bayrak-47 Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Ali Åžirin Operasyonu"nun dÃ¼n gece baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Operasyonda bir terÃ¶ristin silahÄ±yla etkisiz hale getirildiÄŸi, Lice, KocakÃ¶y ve Hazro ilÃ§eleri sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki 9 kÃ¶y ve 3 mezradaki 310 ev ve eklentisindeki aramalarda 4 iÅŸ birlikÃ§i ve 8'i hakkÄ±nda yakalama kaydÄ± bulunan 12 zanlÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, 4 kiÅŸinin de Askerlik Kanunu gereÄŸi tebligat yapÄ±larak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

AÃ§Ä±klamada, aramalarda kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, RPG-7 roketatar, dÃ¶rder RPG-7 mÃ¼himmatÄ± ve sevk fiÅŸeÄŸi, 6 tabanca, av tÃ¼feÄŸi, 30 ÅŸarjÃ¶r, bin 78 muhtelif fiÅŸek, silah dÃ¼rbÃ¼nÃ¼, 23 terÃ¶rist kÄ±yafeti, gÃ¼neÅŸ paneli, kÃ¼tÃ¼klÃ¼k, dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar, 3 cep telefonu, 2 fotoÄŸraf makinesi, kayÄ±p veya sahte 9 plaka, 450 kilogram muhtelif yiyecek, Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam, giyim ve ilk yardÄ±m malzemesi ile Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼manÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi, PKK Ã¼yelerince kullanÄ±lan bir sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±n kullanÄ±lamaz hale getirildiÄŸi belirtildi.

"TerÃ¶ristlerce 150 kilogram amonyum nitrat ve alÃ¼minyum tozu kullanÄ±larak hazÄ±rlanan 5 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, 8 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ateÅŸleme dÃ¼zeneÄŸi ve 65 elektrikli fÃ¼nye uzman ekiplerce tahrip edildi. TerÃ¶ristlerce yaÄŸmalanan ve bombalÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde istihbari bilgi bulunan 3 araÃ§ ele geÃ§irildi." ifadelerine yer verilen aÃ§Ä±klamada, narko terÃ¶rizmle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 13 ton 511 kilogramÄ± toz olmak Ã¼zere 14 ton 933 kilogram esrar bulunduÄŸu bildirildi.