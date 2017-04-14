DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:03, 14 Nisan 2017 Cuma
Amerika
11:46, 14 Nisan 2017 Cuma

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"ABD Trump yÃ¶netiminde daha hÄ±rÃ§Ä±n ve agresif"

Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Han, "NÃ¼kleer tehditler ve ÅŸantajlar, askeri tatbikatlarla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¼rece, nÃ¼kleer silahlarÄ±n Ã§oÄŸalmasÄ±nÄ±n esasÄ± olan ulusal savunmamÄ±zÄ± artÄ±rmaya devam edeceÄŸiz. ABD'den gelen her ne olursa olsun bununla baÅŸ edebiliriz. Bunun Ã¼stesinden gelmek iÃ§in tam anlamÄ±yla hazÄ±rÄ±z" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Han Song Ryol, ABD'nin BaÅŸkan Donald Trump yÃ¶netiminde "daha hÄ±rÃ§Ä±n ve agresif" olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ABD iÅŸlerinden sorumlu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Han, baÅŸkent Pyongyang'da Associated Press ajansÄ±na verdiÄŸi Ã¶zel demeÃ§te, Trump'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± tweetler ve geniÅŸlettiÄŸi tatbikatlar ile Kore yarÄ±madasÄ±nda tansiyonu yÃ¼kselttiÄŸini ifade etti.

Trump'Ä±n Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik politikalarÄ±nÄ± geÃ§miÅŸ yÃ¶netimle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirten Han, ABD'nin, eski BaÅŸkanÄ± Barack Obama dÃ¶nemindekinden "daha hÄ±rÃ§Ä±n ve agresif" olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sonucuna vardÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

ABD'yi, Kuzey Kore ordusunu provoke etmemesi konusunda uyaran Han, "Onlar isterse savaÅŸa gideriz. HalihazÄ±rda elimizde gÃ¼Ã§lÃ¼ nÃ¼kleer caydÄ±rÄ±cÄ± silahÄ±mÄ±z var." dedi. Han, ABD'nin Ã¶nleyici saldÄ±rÄ±sÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±nda eli kolu baÄŸlÄ± durmayacaklarÄ±nÄ± da vurguladÄ±.

Han, ABD ile GÃ¼ney Kore'nin ortak tatbikatlarÄ±, ABD'nin uÃ§ak gemisi USS Vinson ve ona baÄŸlÄ± harp filosunu Kore yarÄ±madasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±na gÃ¶nderme kararÄ± ve Trump'Ä±n "Kuzey Kore belasÄ±nÄ± arÄ±yor." ÅŸeklindeki Twitter paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n, bÃ¶lgede gerilimi arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, "Trump, agresif ifadeleriyle daima provoke ediyor. Sorun Ã§Ä±karan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti deÄŸil, ABD ve Trump'tÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Trump'Ä±n geÃ§en yÄ±l seÃ§im kampanyasÄ± sÃ¼recinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmeye hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini anÄ±msatan Han, bunu, "kampanya sÃ¼recinde popÃ¼lerliÄŸini artÄ±rmak iÃ§in gÃ¶steriÅŸ yapmak" olarak nitelendirdi.

Han, ABD ile GÃ¼ney Kore'nin yarÄ±madada her yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± tatbikatlara atfen, "NÃ¼kleer tehditler ve ÅŸantajlar, askeri tatbikatlarla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¼rece, nÃ¼kleer silahlarÄ±n Ã§oÄŸalmasÄ±nÄ±n esasÄ± olan ulusal savunmamÄ±zÄ± artÄ±rmaya devam edeceÄŸiz. ABD'den gelen her ne olursa olsun bununla baÅŸ edebiliriz. Bunun Ã¼stesinden gelmek iÃ§in tam anlamÄ±yla hazÄ±rÄ±z." diye konuÅŸtu.

KonuÅŸmasÄ±nda Ã¼lkesinin 6. nÃ¼kleer denemesine deÄŸinen Han, denemelere karargahlarÄ±nÄ±n karar verdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Kuzey Kore en son 5 Nisanâ€™da orta menzilli Scud fÃ¼zesini denemiÅŸ ve sÃ¶z konusu fÃ¼ze 40 mil uÃ§tuktan sonra infilak edip Japon Deniziâ€™ne dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

DiÄŸer taraftan Pyongyang, 6 Mart'ta da 4 balistik fÃ¼ze fÄ±rlatmÄ±ÅŸ ve fÃ¼zeler denize dÃ¼ÅŸmeden Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k bin kilometre uÃ§muÅŸtu.

ABD en uzun menzile ulaÅŸan fÃ¼ze denemesi olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bu denemeden sonra, yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam eden Termal YÃ¼ksek Ä°rtifa Hava Savunma Sistemi'nin (THAAD) GÃ¼ney Kore'ye yerleÅŸtirilmesi sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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Ä°lgili Konular ABD Kore
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