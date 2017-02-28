MHP'den Bahçeli'nin 'eyalet sistemi' sözleri için açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin 'eyalet sistemi' ile ilgili makalesine getirdiği eleştiri gündemi değiştirirken MHP'den açıklama geldi.
Habertürk TV'den Aysun Torun’a konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Genel Başkan'ın demek istediği şu: MHP sahadayken, Evet'in çıkması için bilgilendirmeler yaparken, Cumhurbaşkanı, Başbakan il il sistemi anlatırken, danışman sıfatı verilen kişilerin açıklamaları süreci zedeliyor, bunu anlatmak istedi” diye konuştu.
Bahçeli'nin sözlerini 'Hayır' diye yorumlayanlara sert tepki gösteren MHP'li Yalçın, "Genel Başkan sözünden dönecek adam değil" dedi.
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MHP'den, Devlet Bahçeli'nin 'eyalet sistemi' sözleri ile ilgili açıklama geldi. Bahçeli'nin sözlerini 'Hayır' diye yorumlayanlara sert tepki gösteren MHP'li Yalçın, "Genel Başkan sözünden dönecek adam değil" diye konuştu.
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