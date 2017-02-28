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MHP'den Bahçeli'nin 'eyalet sistemi' sözleri için açıklama
MHP'den Bahçeli'nin 'eyalet sistemi' sözleri için açıklama

MHP'den, Devlet Bahçeli'nin 'eyalet sistemi' sözleri ile ilgili açıklama geldi. Bahçeli'nin sözlerini 'Hayır' diye yorumlayanlara sert tepki gösteren MHP'li Yalçın, "Genel Başkan sözünden dönecek adam değil" diye konuştu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin 'eyalet sistemi' ile ilgili makalesine getirdiği eleştiri gündemi değiştirirken MHP'den açıklama geldi.

Habertürk TV'den Aysun Torun’a konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Genel Başkan'ın demek istediği şu: MHP sahadayken, Evet'in çıkması için bilgilendirmeler yaparken, Cumhurbaşkanı, Başbakan il il sistemi anlatırken, danışman sıfatı verilen kişilerin açıklamaları süreci zedeliyor, bunu anlatmak istedi” diye konuştu.

'GENEL BAŞKAN SÖZÜNDEN DÖNECEK ADAM DEĞİL'

Bahçeli'nin sözlerini 'Hayır' diye yorumlayanlara sert tepki gösteren MHP'li Yalçın, "Genel Başkan sözünden dönecek adam değil" dedi.



İlgili Konular MHP Devlet Bahçeli anayasa değişikliği referandum
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