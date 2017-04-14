DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Nesli tehlike altÄ±nda olan caretta carettalar, Ã§iftleÅŸme dÃ¶nemi iÃ§in MuÄŸla'nÄ±n Ortaca ilÃ§esindeki Ä°ztuzu sahiline gelmeye baÅŸladÄ±.
Caretta carettalar, Ã§iftleÅŸme, yuvalama ve kuluÃ§ka dÃ¶nemi olmak Ã¼zere, burada yaklaÅŸÄ±k 5 ay geÃ§irecek. Ä°ztuzu PlajÄ±'na asÄ±lan tabelalarla, caretta carettalarÄ±n yaÅŸam dÃ¶ngÃ¼sÃ¼ anlatÄ±lÄ±yor ve vatandaÅŸlar, kaplumbaÄŸalarÄ±n zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in dikkatli olmalarÄ± konusunda uyarÄ±lÄ±yor.
Deniz KaplumbaÄŸalarÄ± AraÅŸtÄ±rma ve Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) MÃ¼dÃ¼rÃ¼, Pamukkale Ãœniversitesi Fen Edebiyat FakÃ¼ltesi Biyoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kÃ¼resel Ä±sÄ±nmanÄ±n caretta carettalarÄ± da etkilediÄŸini sÃ¶yledi.
Kaska, "Ã‡iftleÅŸme genelde mayÄ±s ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda olur. KÃ¼resel Ä±sÄ±nma nedeniyle deniz suyu erken Ä±sÄ±ndÄ± ve Ã§iftleÅŸme de erken baÅŸladÄ±. Nisan sonu, mayÄ±s baÅŸÄ±nda ilk yuvalarÄ± bekliyoruz. YarÄ±ndan itibaren ekiplerimiz plajÄ± dÃ¼zenli olarak kontrollere baÅŸlayacak." dedi.
Ã‡iftleÅŸmeden 15 gÃ¼n sonra yumurtlamanÄ±n gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini anlatan Kaska, caretta carettalarÄ±n yuva yapmak iÃ§in doÄŸduklarÄ± kumsala geldiklerine iÅŸaret etti. 25 yÄ±l Ã¶nce burada yumurtadan Ã§Ä±kan yavrularÄ±n artÄ±k birer yetiÅŸkin olduÄŸunu belirten Kaska, "Takibimiz altÄ±nda olanlar var. Burada yumurtadan Ã§Ä±kan ve geri dÃ¶nen bir diÅŸiye rastlayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± tahmin ediyorum." diye konuÅŸtu.
DEKAMER Alan Sorumlusu Åženol Menzek de caretta carettalarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 5 ay Ä°ztuzu PlajÄ±'nda kalacaÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Bu dÃ¶nem iÃ§erisinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z daha dikkatli olmalÄ±. Genelde balÄ±kÃ§Ä± aÄŸlarÄ±na takÄ±lma, tekne Ã§arpmasÄ± gibi faktÃ¶rler caretta carettalarÄ±n yaralanmasÄ±na yol aÃ§Ä±yor." dedi.
Menzek, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z kumsalda oyun oynarken kuleler yapÄ±yor, Ã§ukurlar aÃ§Ä±yor. Ã‡ukurlara dÃ¼ÅŸen caretta carettalar Ã¶lebiliyor. BunlarÄ± bu sÃ¼re zarfÄ±nda aÃ§mamalarÄ±, plajda yÃ¼rÃ¼rken de daha dikkatli olmalarÄ± gerekiyor." diye konuÅŸtu.
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