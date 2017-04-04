12:41, 14 Nisan 2017 Cuma

Kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n 'kodu' halen Suriye semalarÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Muhalifler,Â BeÅŸÅŸar Esed rejimin yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±, askeri Ã¼sleri Ã§evresinde ve Ã¼lkenin kilit noktalarÄ±nda konuÅŸlandÄ±rdÄ±klarÄ± gÃ¶zetlemecilerden oluÅŸan "rasat sistemi" ve "telsiz ÅŸifrelerini kÄ±rma ve dinleme" yÃ¶ntemi ile Ã¶nceden haber almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Ä°dlib'in gÃ¼ney kÄ±rsalÄ±nda, Han Åžeyhun'a yakÄ±n birÂ telsiz merkezinin gÃ¶revlisi Hasne, 4 Nisan'da 100'den fazla kiÅŸinin kimyasal silahla katledildiÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n rejimin uÃ§aklarÄ±yla dÃ¼zenlendiÄŸini AA'ya anlattÄ±.

Hasne, "Katliam gÃ¼nÃ¼, Humus'taki Åžayrat Askeri ÃœssÃ¼'nden 2 uÃ§ak havalandÄ±. KudÃ¼s-1 kodlu uÃ§ak, yerel saatle 06.26'da havalanarak kuzeye yÃ¶neldi. KudÃ¼s-6 da 2 dakika sonra havalandÄ±." dedi.

UÃ§aklarÄ±nÄ±n kalkÄ±ÅŸÄ±nÄ± anons geÃ§tiÄŸini sÃ¶yleyen Hasne, KudÃ¼s-1 kodlu uÃ§aÄŸÄ±n frekansÄ±nÄ±n 25 Mart'ta Hama kÄ±rsalÄ±ndaki Latamne'ye klor gazÄ± atan uÃ§aÄŸÄ±nkiyle aynÄ± olduÄŸunu fark ettiÄŸini belirtti.

4 yÄ±ldÄ±r telsiz dinlediÄŸini ve kimyasal katliamÄ± yapan uÃ§aÄŸÄ±n pilotu Muhammed Hasuri'yi sesinden kolayca tanÄ±r hale geldiÄŸini ifade eden Hasne, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"KudÃ¼s-1, Han Åžeyhun'un batÄ±sÄ±ndan gelerek, 06.48'de (kimyasal gaz yÃ¼klÃ¼) 2 fÃ¼ze bÄ±raktÄ±. KudÃ¼s-6 ise doÄŸudan gelerek, farklÄ± bir noktaya 4 bomba attÄ±. KanÄ±mca KudÃ¼s-6'nÄ±n normal bomba kullanmasÄ±nÄ±n sebebi, dikkatleri kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rmaktÄ±. Kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸince sivil savunmaya maske giymeleri iÃ§in anons geÃ§tik. Buna raÄŸmen, saldÄ±rÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan bÃ¶lgeye gitmiÅŸ olduklarÄ± iÃ§in zehirlendiler."