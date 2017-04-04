Kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n 'kodu' halen Suriye semalarÄ±nda

Muhalifler,Â BeÅŸÅŸar Esed rejimin yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±, askeri Ã¼sleri Ã§evresinde ve Ã¼lkenin kilit noktalarÄ±nda konuÅŸlandÄ±rdÄ±klarÄ± gÃ¶zetlemecilerden oluÅŸan "rasat sistemi" ve "telsiz ÅŸifrelerini kÄ±rma ve dinleme" yÃ¶ntemi ile Ã¶nceden haber almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Ä°dlib'in gÃ¼ney kÄ±rsalÄ±nda, Han Åžeyhun'a yakÄ±n birÂ telsiz merkezinin gÃ¶revlisi Hasne, 4 Nisan'da 100'den fazla kiÅŸinin kimyasal silahla katledildiÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n rejimin uÃ§aklarÄ±yla dÃ¼zenlendiÄŸini AA'ya anlattÄ±.
Hasne, "Katliam gÃ¼nÃ¼, Humus'taki Åžayrat Askeri ÃœssÃ¼'nden 2 uÃ§ak havalandÄ±. KudÃ¼s-1 kodlu uÃ§ak, yerel saatle 06.26'da havalanarak kuzeye yÃ¶neldi. KudÃ¼s-6 da 2 dakika sonra havalandÄ±." dedi.
UÃ§aklarÄ±nÄ±n kalkÄ±ÅŸÄ±nÄ± anons geÃ§tiÄŸini sÃ¶yleyen Hasne, KudÃ¼s-1 kodlu uÃ§aÄŸÄ±n frekansÄ±nÄ±n 25 Mart'ta Hama kÄ±rsalÄ±ndaki Latamne'ye klor gazÄ± atan uÃ§aÄŸÄ±nkiyle aynÄ± olduÄŸunu fark ettiÄŸini belirtti.
4 yÄ±ldÄ±r telsiz dinlediÄŸini ve kimyasal katliamÄ± yapan uÃ§aÄŸÄ±n pilotu Muhammed Hasuri'yi sesinden kolayca tanÄ±r hale geldiÄŸini ifade eden Hasne, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"KudÃ¼s-1, Han Åžeyhun'un batÄ±sÄ±ndan gelerek, 06.48'de (kimyasal gaz yÃ¼klÃ¼) 2 fÃ¼ze bÄ±raktÄ±. KudÃ¼s-6 ise doÄŸudan gelerek, farklÄ± bir noktaya 4 bomba attÄ±. KanÄ±mca KudÃ¼s-6'nÄ±n normal bomba kullanmasÄ±nÄ±n sebebi, dikkatleri kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rmaktÄ±. Kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸince sivil savunmaya maske giymeleri iÃ§in anons geÃ§tik. Buna raÄŸmen, saldÄ±rÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan bÃ¶lgeye gitmiÅŸ olduklarÄ± iÃ§in zehirlendiler."
Filipinler'de Ebu Seyyaf liderlerinden Sahiron'un "artÄ±k yaÅŸlandÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle yetkililere teslim olmak istediÄŸi belirtildi
Esed rejiminin hava unsurlarÄ±nÄ± izleyen telsiz ÅŸebekesi gÃ¶revlisi Mahmut el-Hasne, Han Åžeyhun'da katliamÄ± yapan uÃ§aÄŸÄ±n kodunun halen kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
DÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ okulu Eton, yeni Ã¶ÄŸrenci kabul politikasÄ± ile toplumsal deÄŸiÅŸimin bir ajanÄ± olma amacÄ±na devam ediyor
Caretta carettalar, Ã§iftleÅŸme dÃ¶nemi iÃ§in TÃ¼rkiye'deki 21 Ã¼reme alanÄ±ndan birisi olan MuÄŸla'nÄ±n Ortaca ilÃ§esindeki Ä°ztuzu PlajÄ±'na gelmeye baÅŸladÄ±
Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Han, "NÃ¼kleer tehditler ve ÅŸantajlar, askeri tatbikatlarla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¼rece, nÃ¼kleer silahlarÄ±n Ã§oÄŸalmasÄ±nÄ±n esasÄ± olan ulusal savunmamÄ±zÄ± artÄ±rmaya devam edeceÄŸiz. ABD'den gelen her ne olursa olsun bununla baÅŸ edebiliriz. Bunun Ã¼stesinden gelmek iÃ§in tam anlamÄ±yla hazÄ±rÄ±z" dedi
Ãœlkenin kÄ±sa dÃ¶nem petrol Ã¼retimi hakkÄ±nda ipucu veren petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± Nisan 2015'ten bu yana en yÃ¼ksek seviyeye Ã§Ä±ktÄ±
Yeni Zelanda'da kasÄ±rga nedeniyle 15 binden fazla kiÅŸi elektriksiz kaldÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡in'in ekonomik gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kullanarak Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer ve balistik programlarÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi
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Suriye'de muhalifler ile Esed rejimi arasÄ±nda, kuÅŸatma bÃ¶lgelerinden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahliyeleri Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸma kapsamÄ±nda, Fua ve Kefreya'dan da tahliyeler baÅŸladÄ±
Filistinli genÃ§ Delv, "Ã‡izgi film karakterlerini resmetmek, benim gibi engelli biri iÃ§in hayat anlamÄ± taÅŸÄ±yor. Bu resimlerde umut buluyorum" dedi
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ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Moskova'da dÃ¼zenlenmesi planlanan Afganistan konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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"ABD'nin Ä°ran'a uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± delme" ve "bankacÄ±lÄ±k dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±" suÃ§lamalarÄ±yla ABD'de yargÄ±lanan iÅŸ adamÄ± Sarraf ile Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla suÃ§lamalarÄ± reddetti
BM GÃ¼venlik Konseyi, 13 yÄ±ldÄ±r Haiti'de gÃ¶rev yapan barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonundaki askerlerin 15 Ekim'e kadar kademeli Ã§ekilmesine karar verdi