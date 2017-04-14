12:47, 14 Nisan 2017 Cuma

MakedonyalÄ± MÃ¼slÃ¼man liderden ErdoÄŸan'a destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MakedonyaÂ Ä°slam BirliÄŸi (Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±) BaÅŸkanÄ±Â SÃ¼leyman Recepi, CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan'a gÃ¶nderdiÄŸiÂ mektupta, "Hazreti Ä°brahim'e su taÅŸÄ±yan karÄ±nca misali, tarafÄ±mÄ±zÄ± belli etmek aÃ§Ä±sÄ±ndan, hem ÅŸahsÄ±m hem baÅŸÄ±nda bulunduÄŸum Makedonya Ä°slam BirliÄŸi hem de Makedonya MÃ¼slÃ¼manlarÄ± adÄ±na sonuna kadar sizinle beraber olduÄŸumuzu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Mektubunda, 16 Nisan'da yapÄ±lacakÂ halk oylamasÄ±Â Ã¶ncesinde TÃ¼rkiye'ye ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a desteÄŸini belirten Recepi, baÅŸarÄ±yla sonuÃ§lanacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ± halk oylamasÄ±nÄ±n, gerÃ§ek anlamda Ã¶zgÃ¼rleÅŸme adÄ±na TÃ¼rkiye'ye, Ä°slam alemine, Balkanlar'a ve dÃ¼nyadaki tÃ¼m mazlumlara bir Ã¼mit Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± ve rehber olmasÄ± temennisinde bulundu.

"BÃœTÃœN DÃœNYA HAYRETLER Ä°Ã‡Ä°NDE Ä°ZLEDÄ°"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n dik duruÅŸuyla baÅŸta Ä°slam alemi olmak Ã¼zere dÃ¼nya Ã¼zerinde ne kadar ezilmiÅŸ ve hor gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ insan varsa hepsinin saygÄ± duyduÄŸu bir dÃ¼nya lideri haline geldiÄŸini vurgulayan Recepi, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu ÅŸartlar altÄ±nda, selefinizden devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve bÃ¼yÃ¼k buhranlar iÃ§inde kÄ±vranan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni, hem baÅŸbakan hem cumhurbaÅŸkanÄ± olarak kÄ±sa zamanda zirveye Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya hayretler iÃ§inde izledi. BÃ¼yÃ¼k bir kararlÄ±lÄ±k ve imanla ilerlediÄŸiniz bu yolda, TÃ¼rkiye'nin ÅŸahlanÄ±ÅŸÄ±nÄ± hazmedemeyen ÅŸer odaklarÄ±, her fÄ±rsatta baÅŸta ÅŸahsÄ±nÄ±z olmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'yi yoÄŸun saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi haline getirdi. FarklÄ± ÅŸekil ve formlarda olan, 'Ã¼st akÄ±l' tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ve FETÃ– tarafÄ±ndan uygulamaya koyulduÄŸu bÃ¼tÃ¼n delilleriyle aÃ§Ä±kÃ§a belli olan bu saldÄ±rÄ±larÄ±n en ÅŸiddetlisi, 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimidir."

Recepi, TÃ¼rkiye'nin gerÃ§ek anlamda demokratikleÅŸmesi ve bÃ¼tÃ¼n prangalarÄ±ndan kurtulmasÄ± amacÄ±yla 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± konusunda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile birlikte olduÄŸunu belirterek, "Hazreti Ä°brahim'e su taÅŸÄ±yan karÄ±nca misali, tarafÄ±mÄ±zÄ± belli etmek aÃ§Ä±sÄ±ndan, hem ÅŸahsÄ±m hem baÅŸÄ±nda bulunduÄŸum Makedonya Ä°slam BirliÄŸi hem de Makedonya MÃ¼slÃ¼manlarÄ± adÄ±na sonuna kadar sizinle beraber olduÄŸumuzu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.