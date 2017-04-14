DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:03, 14 Nisan 2017 Cuma
Asya
12:50, 14 Nisan 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
Filipinler'de Ebu Seyyaf liderlerinden Sahiron teslim olmak istiyor
Filipinler'de Ebu Seyyaf liderlerinden Sahiron teslim olmak istiyor

Filipinler'de Ebu Seyyaf liderlerinden Sahiron'un "artÄ±k yaÅŸlandÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle yetkililere teslim olmak istediÄŸi belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na 1 milyon dolar Ã¶dÃ¼l koyduÄŸu Ebu Seyyaf'Ä±n Ã¶nde gelen liderlerinden Radulan Sahiron'un teslim olmak istediÄŸi bildirildi.

BatÄ± Mindanao KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan TÃ¼mgeneral Carlito Galvez, yerel bir gazeteye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Sahiron'un "artÄ±k yaÅŸlandÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle yetkililere teslim olmak istediÄŸini sÃ¶yledi.

Sahiron'un ABD ya da baÅŸka bir Ã¼lkeye verilmeme ÅŸartÄ±yla Filipinler makamlarÄ±na teslim olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Galvez, bu kararÄ±n, Sulu'daki MÃ¼slÃ¼man liderler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iletildiÄŸini bildirdi.

AyrÄ±ca Galvez, Sahiron'un teklifinin Ã¶rgÃ¼te yapÄ±lan ÅŸiddetli askeri operasyonlar sonrasÄ± geldiÄŸini aktardÄ±.

Sahiron'un, 1990'lÄ± yÄ±llarÄ±n sonunda Ã¶rgÃ¼t tarafÄ±ndan rehin alÄ±nan Amerikan vatandaÅŸÄ± Jeffry Schilling nedeniyle ABD makamlarÄ±nÄ±n dikkatini Ã§ektiÄŸi biliniyor.

Hem ABD hem de Filipinler, bombalÄ± saldÄ±rÄ±, adam kaÃ§Ä±rma ve kafa kesme gibi terÃ¶r faaliyetlerinden, Ebu Seyyaf'Ä± terÃ¶r listesine almÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–rgÃ¼t, son bir yÄ±l iÃ§inde milyon dolarlÄ±k fidye talebine karÅŸÄ±lÄ±k bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bir Alman ve iki Kanada vatandaÅŸÄ±nÄ± infaz etmiÅŸti.

Malezya ve Filipinler arasÄ±ndaki adalarda 1991'den beri faaliyet gÃ¶steren Ebu Seyyaf, ÅŸiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. YakÄ±n dÃ¶nemde DEAÅž'a baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Ã¶rgÃ¼t, Mindanao ve Sulu'da baÄŸÄ±msÄ±z devlet kurmak amacÄ±yla Filipinler'in gÃ¼neyinde ÅŸiddete baÅŸvuruyor.

Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte, geÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda 18 yaÅŸÄ±ndaki bir rehinenin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan orduya Ebu Seyyaf'Ä± "bitirme" emri vermiÅŸti.



Ä°lgili Konular filipinler Ebu Seyyaf
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Asya Haberleri
Filipinler'de Ebu Seyyaf liderlerinden Sahiron teslim olmak istiyor
Filipinler'de Ebu Seyyaf liderlerinden Sahiron teslim olmak istiyor

Filipinler'de Ebu Seyyaf liderlerinden Sahiron'un "artÄ±k yaÅŸlandÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle yetkililere teslim olmak istediÄŸi belirtildi
Kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n 'kodu' halen Suriye semalarÄ±nda
Kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n 'kodu' halen Suriye semalarÄ±nda

Esed rejiminin hava unsurlarÄ±nÄ± izleyen telsiz ÅŸebekesi gÃ¶revlisi Mahmut el-Hasne, Han Åžeyhun'da katliamÄ± yapan uÃ§aÄŸÄ±n kodunun halen kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Elit Eton okullarÄ± fakir zeki Ã§ocuklara kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§tÄ±
Elit Eton okullarÄ± fakir zeki Ã§ocuklara kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§tÄ±

DÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ okulu Eton, yeni Ã¶ÄŸrenci kabul politikasÄ± ile toplumsal deÄŸiÅŸimin bir ajanÄ± olma amacÄ±na devam ediyor
quot KÃ¼resel Ä±sÄ±nma caretta carettalarÄ± da etkiledi quot
"KÃ¼resel Ä±sÄ±nma caretta carettalarÄ± da etkiledi"

Caretta carettalar, Ã§iftleÅŸme dÃ¶nemi iÃ§in TÃ¼rkiye'deki 21 Ã¼reme alanÄ±ndan birisi olan MuÄŸla'nÄ±n Ortaca ilÃ§esindeki Ä°ztuzu PlajÄ±'na gelmeye baÅŸladÄ±
quot ABD Trump yÃ¶netiminde daha hÄ±rÃ§Ä±n ve agresif quot
"ABD Trump yÃ¶netiminde daha hÄ±rÃ§Ä±n ve agresif"

Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Han, "NÃ¼kleer tehditler ve ÅŸantajlar, askeri tatbikatlarla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¼rece, nÃ¼kleer silahlarÄ±n Ã§oÄŸalmasÄ±nÄ±n esasÄ± olan ulusal savunmamÄ±zÄ± artÄ±rmaya devam edeceÄŸiz. ABD'den gelen her ne olursa olsun bununla baÅŸ edebiliriz. Bunun Ã¼stesinden gelmek iÃ§in tam anlamÄ±yla hazÄ±rÄ±z" dedi
ABD'de petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± iki yÄ±lÄ±n zirvesinde
ABD'de petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± iki yÄ±lÄ±n zirvesinde

Ãœlkenin kÄ±sa dÃ¶nem petrol Ã¼retimi hakkÄ±nda ipucu veren petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± Nisan 2015'ten bu yana en yÃ¼ksek seviyeye Ã§Ä±ktÄ±
Cook KasÄ±rgasÄ± Yeni Zelanda'yÄ± vurdu
Cook KasÄ±rgasÄ± Yeni Zelanda'yÄ± vurdu

Yeni Zelanda'da kasÄ±rga nedeniyle 15 binden fazla kiÅŸi elektriksiz kaldÄ±
ABD'den Ã‡in'e 'Kuzey Kore' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
ABD'den Ã‡in'e 'Kuzey Kore' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡in'in ekonomik gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kullanarak Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer ve balistik programlarÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi
ABD Afganistan'da quot tÃ¼m bombalarÄ±n anasÄ± quot ile saldÄ±rdÄ±
ABD, Afganistan'da "tÃ¼m bombalarÄ±n anasÄ±" ile saldÄ±rdÄ±

Eski Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Karzai, "SaldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Bu saldÄ±rÄ± insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bir olaydÄ±r" dedi
Fua ve Kefreya'dan tahliyeler baÅŸladÄ±
Fua ve Kefreya'dan tahliyeler baÅŸladÄ±

Suriye'de muhalifler ile Esed rejimi arasÄ±nda, kuÅŸatma bÃ¶lgelerinden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahliyeleri Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸma kapsamÄ±nda, Fua ve Kefreya'dan da tahliyeler baÅŸladÄ±
Gazze'de engelli genÃ§ten resim sergisi
Gazze'de engelli genÃ§ten resim sergisi

Filistinli genÃ§ Delv, "Ã‡izgi film karakterlerini resmetmek, benim gibi engelli biri iÃ§in hayat anlamÄ± taÅŸÄ±yor. Bu resimlerde umut buluyorum" dedi
Musul'un batÄ±sÄ±ndaki operasyonlarda binden fazla ev yÄ±kÄ±ldÄ±
Musul'un batÄ±sÄ±ndaki operasyonlarda binden fazla ev yÄ±kÄ±ldÄ±

BM, Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±ndaki operasyonlarÄ±nda binden fazla evin yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
ABD Moskova'daki Afganistan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lmayacak
ABD, Moskova'daki Afganistan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lmayacak

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Moskova'da dÃ¼zenlenmesi planlanan Afganistan konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
KKTC Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
KKTC Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde FETÃ– soruÅŸturmasÄ±

KKTC'de Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, teÅŸkilat bÃ¼nyesinde FETÃ– soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, soruÅŸturmanÄ±n PGM Denetleme Kurulunca hassasiyetle yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi
RÄ±za Sarraf ve Hakan Atilla hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
RÄ±za Sarraf ve Hakan Atilla hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

"ABD'nin Ä°ran'a uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± delme" ve "bankacÄ±lÄ±k dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±" suÃ§lamalarÄ±yla ABD'de yargÄ±lanan iÅŸ adamÄ± Sarraf ile Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla suÃ§lamalarÄ± reddetti
BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ Haiti'den Ã§ekiliyor
BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ Haiti'den Ã§ekiliyor

BM GÃ¼venlik Konseyi, 13 yÄ±ldÄ±r Haiti'de gÃ¶rev yapan barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonundaki askerlerin 15 Ekim'e kadar kademeli Ã§ekilmesine karar verdi

Haberler

Filipinler'de Ã§atÄ±ÅŸma: 6 Ã¶lÃ¼
Filipinler'de Ã§atÄ±ÅŸma 6 Ã¶lÃ¼

Ebu Seyyaf'a karÅŸÄ± Ã¼Ã§ Ã¼lke birleÅŸti
Ebu Seyyaf'a karÅŸÄ± Ã¼Ã§ Ã¼lke birleÅŸti

Filipinler'de Ebu Seyyaf ordu ile Ã§atÄ±ÅŸtÄ±
Filipinler'de Ebu Seyyaf ordu ile Ã§atÄ±ÅŸtÄ±

Ebu Seyyaf ile bÃ¶lgesel mÃ¼cadele edilecek
Ebu Seyyaf ile bÃ¶lgesel mÃ¼cadele edilecek

Filipinler'de Alman rehinenin cesedi bulundu
Filipinler'de Alman rehinenin cesedi bulundu

Filipinler'de bir rehine daha serbest
Filipinler'de bir rehine daha serbest

Ebu Seyyaf 3 EndonezyalÄ± rehineyi serbest bÄ±raktÄ±
Ebu Seyyaf 3 EndonezyalÄ± rehineyi serbest bÄ±raktÄ±

Filipinler'de Ã§atÄ±ÅŸma: 15 asker Ã¶ldÃ¼
Filipinler'de Ã§atÄ±ÅŸma 15 asker Ã¶ldÃ¼






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 