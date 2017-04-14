Filipinler'de Ebu Seyyaf liderlerinden Sahiron teslim olmak istiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na 1 milyon dolar Ã¶dÃ¼l koyduÄŸu Ebu Seyyaf'Ä±n Ã¶nde gelen liderlerinden Radulan Sahiron'un teslim olmak istediÄŸi bildirildi.
BatÄ± Mindanao KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan TÃ¼mgeneral Carlito Galvez, yerel bir gazeteye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Sahiron'un "artÄ±k yaÅŸlandÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle yetkililere teslim olmak istediÄŸini sÃ¶yledi.
Sahiron'un ABD ya da baÅŸka bir Ã¼lkeye verilmeme ÅŸartÄ±yla Filipinler makamlarÄ±na teslim olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Galvez, bu kararÄ±n, Sulu'daki MÃ¼slÃ¼man liderler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iletildiÄŸini bildirdi.
AyrÄ±ca Galvez, Sahiron'un teklifinin Ã¶rgÃ¼te yapÄ±lan ÅŸiddetli askeri operasyonlar sonrasÄ± geldiÄŸini aktardÄ±.
Sahiron'un, 1990'lÄ± yÄ±llarÄ±n sonunda Ã¶rgÃ¼t tarafÄ±ndan rehin alÄ±nan Amerikan vatandaÅŸÄ± Jeffry Schilling nedeniyle ABD makamlarÄ±nÄ±n dikkatini Ã§ektiÄŸi biliniyor.
Hem ABD hem de Filipinler, bombalÄ± saldÄ±rÄ±, adam kaÃ§Ä±rma ve kafa kesme gibi terÃ¶r faaliyetlerinden, Ebu Seyyaf'Ä± terÃ¶r listesine almÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–rgÃ¼t, son bir yÄ±l iÃ§inde milyon dolarlÄ±k fidye talebine karÅŸÄ±lÄ±k bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bir Alman ve iki Kanada vatandaÅŸÄ±nÄ± infaz etmiÅŸti.
Malezya ve Filipinler arasÄ±ndaki adalarda 1991'den beri faaliyet gÃ¶steren Ebu Seyyaf, ÅŸiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. YakÄ±n dÃ¶nemde DEAÅž'a baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Ã¶rgÃ¼t, Mindanao ve Sulu'da baÄŸÄ±msÄ±z devlet kurmak amacÄ±yla Filipinler'in gÃ¼neyinde ÅŸiddete baÅŸvuruyor.
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte, geÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda 18 yaÅŸÄ±ndaki bir rehinenin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan orduya Ebu Seyyaf'Ä± "bitirme" emri vermiÅŸti.
Filipinler'de Ebu Seyyaf liderlerinden Sahiron'un "artÄ±k yaÅŸlandÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle yetkililere teslim olmak istediÄŸi belirtildi
Esed rejiminin hava unsurlarÄ±nÄ± izleyen telsiz ÅŸebekesi gÃ¶revlisi Mahmut el-Hasne, Han Åžeyhun'da katliamÄ± yapan uÃ§aÄŸÄ±n kodunun halen kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
DÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ okulu Eton, yeni Ã¶ÄŸrenci kabul politikasÄ± ile toplumsal deÄŸiÅŸimin bir ajanÄ± olma amacÄ±na devam ediyor
Caretta carettalar, Ã§iftleÅŸme dÃ¶nemi iÃ§in TÃ¼rkiye'deki 21 Ã¼reme alanÄ±ndan birisi olan MuÄŸla'nÄ±n Ortaca ilÃ§esindeki Ä°ztuzu PlajÄ±'na gelmeye baÅŸladÄ±
Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Han, "NÃ¼kleer tehditler ve ÅŸantajlar, askeri tatbikatlarla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¼rece, nÃ¼kleer silahlarÄ±n Ã§oÄŸalmasÄ±nÄ±n esasÄ± olan ulusal savunmamÄ±zÄ± artÄ±rmaya devam edeceÄŸiz. ABD'den gelen her ne olursa olsun bununla baÅŸ edebiliriz. Bunun Ã¼stesinden gelmek iÃ§in tam anlamÄ±yla hazÄ±rÄ±z" dedi
Ãœlkenin kÄ±sa dÃ¶nem petrol Ã¼retimi hakkÄ±nda ipucu veren petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± Nisan 2015'ten bu yana en yÃ¼ksek seviyeye Ã§Ä±ktÄ±
Yeni Zelanda'da kasÄ±rga nedeniyle 15 binden fazla kiÅŸi elektriksiz kaldÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡in'in ekonomik gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kullanarak Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer ve balistik programlarÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi
Eski Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Karzai, "SaldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Bu saldÄ±rÄ± insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bir olaydÄ±r" dedi
Suriye'de muhalifler ile Esed rejimi arasÄ±nda, kuÅŸatma bÃ¶lgelerinden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahliyeleri Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸma kapsamÄ±nda, Fua ve Kefreya'dan da tahliyeler baÅŸladÄ±
Filistinli genÃ§ Delv, "Ã‡izgi film karakterlerini resmetmek, benim gibi engelli biri iÃ§in hayat anlamÄ± taÅŸÄ±yor. Bu resimlerde umut buluyorum" dedi
BM, Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul'un batÄ±sÄ±ndaki operasyonlarÄ±nda binden fazla evin yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Moskova'da dÃ¼zenlenmesi planlanan Afganistan konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
KKTC'de Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, teÅŸkilat bÃ¼nyesinde FETÃ– soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, soruÅŸturmanÄ±n PGM Denetleme Kurulunca hassasiyetle yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi
"ABD'nin Ä°ran'a uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± delme" ve "bankacÄ±lÄ±k dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±" suÃ§lamalarÄ±yla ABD'de yargÄ±lanan iÅŸ adamÄ± Sarraf ile Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla suÃ§lamalarÄ± reddetti
BM GÃ¼venlik Konseyi, 13 yÄ±ldÄ±r Haiti'de gÃ¶rev yapan barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ misyonundaki askerlerin 15 Ekim'e kadar kademeli Ã§ekilmesine karar verdi