12:50, 14 Nisan 2017 Cuma

Filipinler'de Ebu Seyyaf liderlerinden Sahiron teslim olmak istiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na 1 milyon dolar Ã¶dÃ¼l koyduÄŸu Ebu Seyyaf'Ä±n Ã¶nde gelen liderlerinden Radulan Sahiron'un teslim olmak istediÄŸi bildirildi.

BatÄ± Mindanao KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan TÃ¼mgeneral Carlito Galvez, yerel bir gazeteye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Sahiron'un "artÄ±k yaÅŸlandÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle yetkililere teslim olmak istediÄŸini sÃ¶yledi.

Sahiron'un ABD ya da baÅŸka bir Ã¼lkeye verilmeme ÅŸartÄ±yla Filipinler makamlarÄ±na teslim olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Galvez, bu kararÄ±n, Sulu'daki MÃ¼slÃ¼man liderler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iletildiÄŸini bildirdi.

AyrÄ±ca Galvez, Sahiron'un teklifinin Ã¶rgÃ¼te yapÄ±lan ÅŸiddetli askeri operasyonlar sonrasÄ± geldiÄŸini aktardÄ±.

Sahiron'un, 1990'lÄ± yÄ±llarÄ±n sonunda Ã¶rgÃ¼t tarafÄ±ndan rehin alÄ±nan Amerikan vatandaÅŸÄ± Jeffry Schilling nedeniyle ABD makamlarÄ±nÄ±n dikkatini Ã§ektiÄŸi biliniyor.

Hem ABD hem de Filipinler, bombalÄ± saldÄ±rÄ±, adam kaÃ§Ä±rma ve kafa kesme gibi terÃ¶r faaliyetlerinden, Ebu Seyyaf'Ä± terÃ¶r listesine almÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–rgÃ¼t, son bir yÄ±l iÃ§inde milyon dolarlÄ±k fidye talebine karÅŸÄ±lÄ±k bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bir Alman ve iki Kanada vatandaÅŸÄ±nÄ± infaz etmiÅŸti.

Malezya ve Filipinler arasÄ±ndaki adalarda 1991'den beri faaliyet gÃ¶steren Ebu Seyyaf, ÅŸiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. YakÄ±n dÃ¶nemde DEAÅž'a baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Ã¶rgÃ¼t, Mindanao ve Sulu'da baÄŸÄ±msÄ±z devlet kurmak amacÄ±yla Filipinler'in gÃ¼neyinde ÅŸiddete baÅŸvuruyor.

Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte, geÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda 18 yaÅŸÄ±ndaki bir rehinenin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan orduya Ebu Seyyaf'Ä± "bitirme" emri vermiÅŸti.