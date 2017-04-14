14:17, 14 Nisan 2017 Cuma

POMEM'e baÅŸvuru sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, halk oylamasÄ± ve yoÄŸun talep nedeniyle Polis Meslek EÄŸitim Merkezi'ne (POMEM) Ã¶n baÅŸvuru iÅŸlemlerinin 28 Nisan'a uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yer alan duyuruda, 20. DÃ¶nem Polis Meslek EÄŸitim Merkezi (POMEM) Ã¶n baÅŸvuru iÅŸlemlerinin 3-14 Nisan 2017 tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n daha Ã¶nceden aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Duyuruda, "Ancak, Ã¼lkemizde yapÄ±lacak olan referandum oylamasÄ± nedeniyle oluÅŸan hareketlilikten dolayÄ± bazÄ± adaylarÄ±n Ã¶n baÅŸvuru iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtirememesi ve baÅŸvuru sÃ¼resinin uzatÄ±lmasÄ± ile ilgili olarak yoÄŸun talep gelmesi nedeniyle 20. DÃ¶nem POMEM Ã¶n baÅŸvuru iÅŸlemleri 28 Nisan 2017 tarihine kadar uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." bilgisine yer verildi.

POMEM 20. DÃ¶nem polis meslek eÄŸitimi iÃ§in bini kadÄ±n olmak Ã¼zere, toplam 10 bin polis memuru adayÄ± alÄ±mÄ± yapÄ±lacak.

Ã–n baÅŸvurular, Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n www.pa.edu.tr Â internet adresinden gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Adaylarda "lisans mezunu olmak veya denkliÄŸi YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca kabul edilen yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndan mezun olmak", "31 AralÄ±k 2017 tarihi itibarÄ±yla 30 yaÅŸÄ±ndan gÃ¼n almamÄ±ÅŸ olmak", "2015 veya 2016'da yapÄ±lan KPSS lisans P3 puan tÃ¼rÃ¼nden en az 60, Emniyet TeÅŸkilatÄ± personeli ÅŸehit veya vazife malulÃ¼ eÅŸ ya da Ã§ocuklarÄ±ndan KPSS lisans P3 puanÄ± en az 48 taban puan almÄ±ÅŸ olmak" ÅŸartlarÄ± aranacak.

KatÄ±lmak isteyen adaylar, sÄ±nava giriÅŸ koÅŸullarÄ±, sÄ±nav takvimi ve diÄŸer hususlara www.pa.edu.tr Â internet sitesinden ulaÅŸabilecek.