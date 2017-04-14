DumanlÄ± ve 15 kiÅŸiye darbeye teÅŸebbÃ¼sten mÃ¼ebbet istemi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimini Ã¶nceden bildikleri ve bu konuda Ã§aÄŸrÄ±ÅŸÄ±m yapan mesajlar verdikleri iddia edilen Ekrem DumanlÄ±, Emre Uslu, Tuncay OpÃ§in, Ahmet Altan, NazlÄ± IlÄ±cak, Mehmet Altan ve Prof. Dr. Osman Ã–zsoy'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, 16 ÅŸÃ¼phelinin 'anayasal dÃ¼zeni yÄ±kmaya teÅŸebbÃ¼s etme'', ''hÃ¼kÃ¼meti ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme'' ve ''TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme'' suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu SavcÄ±sÄ± Can Tuncay tarafÄ±ndan, FETÃ–'nÃ¼n medya unsurlarÄ±na yÃ¶nelik 10'u firari, 6'sÄ± tutukluÂ 17 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±.
SoruÅŸturma sonucu hazÄ±rlanan 247 sayfalÄ±k iddianamede,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve 65. TÃ¼rkiye Cumhuriyet HÃ¼kÃ¼meti ''suÃ§tan zarar gÃ¶ren'' sÄ±fatÄ±yla yer alÄ±rken, Abdulkerim BalcÄ±, Ahmet Altan, Mehmet Altan, NazlÄ± IlÄ±cak, Ali Ã‡olak, BÃ¼lent KeneÅŸ, Ekrem DumanlÄ±, Emre Uslu, Faruk KardÄ±Ã§, Fevzi YazÄ±cÄ±, Mehmet KamÄ±ÅŸ, Osman Ã–zsoy, Åžemseddin Efe,Â ÅžÃ¼krÃ¼ TuÄŸrul Ã–zÅŸengÃ¼l, Tibet Murad SanlÄ±man, Tuncay OpÃ§in ve Yakup ÅžimÅŸek ÅŸÃ¼pheli olarak bulunuyor.
Ä°ddianamede tutuklu ÅŸÃ¼pheliler yazar Ahmet Altan, kardeÅŸi Mehmet Altan ile gazeteci NazlÄ± IlÄ±cak hakkÄ±ndaÂ "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" ve "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± talep edildi.
Altan kardeÅŸler ve IlÄ±cak'Ä±n ayrÄ±ca "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼t adÄ±na suÃ§ iÅŸleme" suÃ§undan da 7,5 yÄ±ldan onbeÅŸer yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.
Firari ÅŸÃ¼pheliler kapatÄ±lan Zaman gazetesinin eski Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Ekrem DumanlÄ±, eski polis olan gazeteci Emre Uslu, yazar Tuncay OpÃ§in'in de "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" ve "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len iddianamede, bu ÅŸÃ¼phelilerin ayrÄ±ca "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmak" suÃ§undan 15 yÄ±ldan 22,5 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.
Ä°ddianamede, Emre Uslu iÃ§in "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etme" suÃ§undan da 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.
Darbe giriÅŸimi gecesinde yayÄ±n yaparak Ã¶rgÃ¼t lehine konuÅŸmalarda bulunan Samanyolu TV Washington temsilcisi firari ÅŸÃ¼pheli Åžemseddin Efe,Â darbe giriÅŸiminden bir ay Ã¶nce katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda ''Ben profesÃ¶r olacaÄŸÄ±ma keÅŸke albay olsaymÄ±ÅŸÄ±m. Mesela bu sÃ¼reÃ§te daha fazla katkÄ±m olurdu.'' diyen firari ÅŸÃ¼pheli Osman Ã–zsoy ile Zaman gazetesinin genel yayÄ±n yÃ¶netmen yardÄ±mcÄ±sÄ± firari ÅŸÃ¼pheli Mehmet KamÄ±ÅŸ,Â gazeteninÂ yÃ¶neticilerinden Faruk KardÄ±Ã§, gÃ¶rsel yÃ¶netmeni Fevzi YazÄ±cÄ±, Ä°srail muhabiri firari ÅŸÃ¼pheli Abdulkerim BalcÄ±,Â kapatÄ±lanÂ Today's Zaman gazetesinin eski genel yayÄ±n yÃ¶netmeni firari ÅŸÃ¼pheli BÃ¼lent KeneÅŸ,Â Polis Akademisinde Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi olan ve 15 Temmuz gecesinde ABD'den yayÄ±n yapan FETÃ–'nÃ¼nÂ bir televizyon kanalÄ±na Ã§Ä±karak polisinÂ darbenin yanÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n darbeye direnmeyeceÄŸini sÃ¶yleyen tutuklu ÅŸÃ¼pheli ÅžÃ¼krÃ¼ TuÄŸrul Ã–zÅŸengÃ¼l, Zaman gazetesinin marka mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yakup ÅžimÅŸek ve gazetenin kÃ¼ltÃ¼r sanat sayfasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanÂ Ali Ã‡olak'Ä±n da aynÄ± suÃ§lardan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edilen iddianamede, bu ÅŸÃ¼pheliler iÃ§in ayrÄ±ca "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan da 7,5Â yÄ±ldan onbeÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Ä°ddianamede, Zaman gazetesinin 10 Ekim 2015'de yayÄ±nlanan ve darbe Ã§aÄŸrÄ±ÅŸÄ±mÄ±nda bulunulduÄŸu belirtilen reklam filmini Ã§eken ajansÄ±n sahibi ÅŸÃ¼pheli Tibet Murat SanlÄ±man hakkÄ±nda ise "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne bilerek ve isteyerek yardÄ±m etme" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan onbeÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.
BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°smail UÃ§ar tarafÄ±ndan onaylanan iddianame Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi. Mahkeme heyetinin iddianamenin kabulÃ¼ne karar vermesi halinde ÅŸÃ¼phelilerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlanacak.
Mardin ValiliÄŸi "Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±, halkÄ±mÄ±zÄ±n oylarÄ±nÄ± rahatlÄ±kla kullanabilmeleri iÃ§in seÃ§im gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytÃ¼ÅŸÅŸebab ilÃ§esinin 2014'e kadar belde statÃ¼sÃ¼nde bulunan Mezra kÃ¶yÃ¼nde 20 yÄ±l belediye baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapan HÃ¼snÃ¼ Timur, bÃ¶lgedeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n PKK ve FETÃ– iÅŸ birliÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini iddia etti
EleÅŸkirt ilÃ§esindeki Åžeryan Deresi taÅŸtÄ±, bazÄ± tarÄ±m arazileri su altÄ±nda kaldÄ±
Darbeci general Terzi'yi vurarak, FETÃ– darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit edenlerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava kapsamÄ±nda Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± karargahÄ±ndaki keÅŸif iÅŸlemi baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye'den bir grup avukat, senatÃ¶r Schummer, savcÄ± Bharara, Michael Rubin ve Graham E. Fuller'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 kiÅŸi hakkÄ±nda FETÃ–'yle iltisaklÄ± olduklarÄ± veya yardÄ±m ettikleri iddiasÄ±yla suÃ§ duyurusunda bulundu.
AyvalÄ±k Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 yabancÄ± uyrukluyu yakaladÄ±
AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Ã§evresinde uÃ§uÅŸ gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokan insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla "dronesavar" alÄ±ndÄ±
Darbe giriÅŸimini Ã¶nceden bildikleri ve bu konuda Ã§aÄŸrÄ±ÅŸÄ±m yapan mesajlar verdikleri iddia edilen 16 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi
Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, halk oylamasÄ± ve yoÄŸun talep nedeniyle POMEM'e Ã¶n baÅŸvuru iÅŸlemlerinin 28 Nisan'a uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Makedonya Ä°slam BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Recepi, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a mektup gÃ¶nderdi
MHP'den, Devlet BahÃ§eli'nin 'eyalet sistemi' sÃ¶zleri ile ilgili aÃ§Ä±klama geldi. BahÃ§eli'nin sÃ¶zlerini 'HayÄ±r' diye yorumlayanlara sert tepki gÃ¶steren MHP'li YalÃ§Ä±n, "Genel BaÅŸkan sÃ¶zÃ¼nden dÃ¶necek adam deÄŸil" diye konuÅŸtu.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda bir PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi, 4'Ã¼ iÅŸ birlikÃ§i 16 kiÅŸi yakalandÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk Hava YollarÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±, kutsal topraklara Ã¼cretsiz gÃ¶tÃ¼recek. Ä°lk kafile, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yola Ã§Ä±kacak
Su ÃœrÃ¼nleri Kooperatifleri Merkez BirliÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–zkaya, denizlerde av yasaÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n yasakla birlikte yeni dÃ¶neme hazÄ±rlanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "EÄŸer bu AnayasanÄ±n herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol aÃ§acak bir madde varsa, ben bugÃ¼n hem parti genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de BaÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini anÄ±nda bÄ±rakacaÄŸÄ±m" dedi
Torununa bakan bÃ¼yÃ¼kannelere Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca verilecek maaÅŸlarÄ±n Ã¶denmesine baÅŸlandÄ±