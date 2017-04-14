14:19, 14 Nisan 2017 Cuma

DumanlÄ± ve 15 kiÅŸiye darbeye teÅŸebbÃ¼sten mÃ¼ebbet istemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimini Ã¶nceden bildikleri ve bu konuda Ã§aÄŸrÄ±ÅŸÄ±m yapan mesajlar verdikleri iddia edilen Ekrem DumanlÄ±, Emre Uslu, Tuncay OpÃ§in, Ahmet Altan, NazlÄ± IlÄ±cak, Mehmet Altan ve Prof. Dr. Osman Ã–zsoy'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, 16 ÅŸÃ¼phelinin 'anayasal dÃ¼zeni yÄ±kmaya teÅŸebbÃ¼s etme'', ''hÃ¼kÃ¼meti ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme'' ve ''TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme'' suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu SavcÄ±sÄ± Can Tuncay tarafÄ±ndan, FETÃ–'nÃ¼n medya unsurlarÄ±na yÃ¶nelik 10'u firari, 6'sÄ± tutukluÂ 17 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±.

SoruÅŸturma sonucu hazÄ±rlanan 247 sayfalÄ±k iddianamede,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve 65. TÃ¼rkiye Cumhuriyet HÃ¼kÃ¼meti ''suÃ§tan zarar gÃ¶ren'' sÄ±fatÄ±yla yer alÄ±rken, Abdulkerim BalcÄ±, Ahmet Altan, Mehmet Altan, NazlÄ± IlÄ±cak, Ali Ã‡olak, BÃ¼lent KeneÅŸ, Ekrem DumanlÄ±, Emre Uslu, Faruk KardÄ±Ã§, Fevzi YazÄ±cÄ±, Mehmet KamÄ±ÅŸ, Osman Ã–zsoy, Åžemseddin Efe,Â ÅžÃ¼krÃ¼ TuÄŸrul Ã–zÅŸengÃ¼l, Tibet Murad SanlÄ±man, Tuncay OpÃ§in ve Yakup ÅžimÅŸek ÅŸÃ¼pheli olarak bulunuyor.

Ä°ddianamede tutuklu ÅŸÃ¼pheliler yazar Ahmet Altan, kardeÅŸi Mehmet Altan ile gazeteci NazlÄ± IlÄ±cak hakkÄ±ndaÂ "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" ve "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± talep edildi.

Altan kardeÅŸler ve IlÄ±cak'Ä±n ayrÄ±ca "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼t adÄ±na suÃ§ iÅŸleme" suÃ§undan da 7,5 yÄ±ldan onbeÅŸer yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

Firari ÅŸÃ¼pheliler kapatÄ±lan Zaman gazetesinin eski Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Ekrem DumanlÄ±, eski polis olan gazeteci Emre Uslu, yazar Tuncay OpÃ§in'in de "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" ve "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len iddianamede, bu ÅŸÃ¼phelilerin ayrÄ±ca "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmak" suÃ§undan 15 yÄ±ldan 22,5 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

Ä°ddianamede, Emre Uslu iÃ§in "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etme" suÃ§undan da 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.

Darbe giriÅŸimi gecesinde yayÄ±n yaparak Ã¶rgÃ¼t lehine konuÅŸmalarda bulunan Samanyolu TV Washington temsilcisi firari ÅŸÃ¼pheli Åžemseddin Efe,Â darbe giriÅŸiminden bir ay Ã¶nce katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda ''Ben profesÃ¶r olacaÄŸÄ±ma keÅŸke albay olsaymÄ±ÅŸÄ±m. Mesela bu sÃ¼reÃ§te daha fazla katkÄ±m olurdu.'' diyen firari ÅŸÃ¼pheli Osman Ã–zsoy ile Zaman gazetesinin genel yayÄ±n yÃ¶netmen yardÄ±mcÄ±sÄ± firari ÅŸÃ¼pheli Mehmet KamÄ±ÅŸ,Â gazeteninÂ yÃ¶neticilerinden Faruk KardÄ±Ã§, gÃ¶rsel yÃ¶netmeni Fevzi YazÄ±cÄ±, Ä°srail muhabiri firari ÅŸÃ¼pheli Abdulkerim BalcÄ±,Â kapatÄ±lanÂ Today's Zaman gazetesinin eski genel yayÄ±n yÃ¶netmeni firari ÅŸÃ¼pheli BÃ¼lent KeneÅŸ,Â Polis Akademisinde Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi olan ve 15 Temmuz gecesinde ABD'den yayÄ±n yapan FETÃ–'nÃ¼nÂ bir televizyon kanalÄ±na Ã§Ä±karak polisinÂ darbenin yanÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n darbeye direnmeyeceÄŸini sÃ¶yleyen tutuklu ÅŸÃ¼pheli ÅžÃ¼krÃ¼ TuÄŸrul Ã–zÅŸengÃ¼l, Zaman gazetesinin marka mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yakup ÅžimÅŸek ve gazetenin kÃ¼ltÃ¼r sanat sayfasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanÂ Ali Ã‡olak'Ä±n da aynÄ± suÃ§lardan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edilen iddianamede, bu ÅŸÃ¼pheliler iÃ§in ayrÄ±ca "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan da 7,5Â yÄ±ldan onbeÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ä°ddianamede, Zaman gazetesinin 10 Ekim 2015'de yayÄ±nlanan ve darbe Ã§aÄŸrÄ±ÅŸÄ±mÄ±nda bulunulduÄŸu belirtilen reklam filmini Ã§eken ajansÄ±n sahibi ÅŸÃ¼pheli Tibet Murat SanlÄ±man hakkÄ±nda ise "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne bilerek ve isteyerek yardÄ±m etme" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan onbeÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.

BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°smail UÃ§ar tarafÄ±ndan onaylanan iddianame Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi. Mahkeme heyetinin iddianamenin kabulÃ¼ne karar vermesi halinde ÅŸÃ¼phelilerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlanacak.