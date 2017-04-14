AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda drone Ã¶nlemi

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ±n izinsiz uÃ§urulmasÄ±nÄ±n engellenmesi iÃ§inÂ AtatÃ¼rk HavalimanÄ±Â yetkilileri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Bu kapsamda AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Jandarma Koruma BÃ¶lÃ¼k KomutanlÄ±ÄŸÄ±na "dronesavar" alÄ±ndÄ±.
Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde test aÅŸamasÄ±na geÃ§ilmesi beklenen "dronesavar" ile havalimanÄ± Ã§evresinde uÃ§uÅŸ gÃ¼venliÄŸini tehdit eden insansÄ±z hava araÃ§larÄ±na mÃ¼dahale edilmesi amaÃ§lanÄ±yor.
SÃ¶z konusu "dronesavar" sisteminin kullanÄ±lmasÄ±yla elektromanyetik saldÄ±rÄ±ya maruz kalan insansÄ±z hava araÃ§larÄ± komuta kontrol ile baÄŸlantÄ±yÄ± kaybederek, etkisiz hale getiriliyor.
Mardin ValiliÄŸi "Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±, halkÄ±mÄ±zÄ±n oylarÄ±nÄ± rahatlÄ±kla kullanabilmeleri iÃ§in seÃ§im gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytÃ¼ÅŸÅŸebab ilÃ§esinin 2014'e kadar belde statÃ¼sÃ¼nde bulunan Mezra kÃ¶yÃ¼nde 20 yÄ±l belediye baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapan HÃ¼snÃ¼ Timur, bÃ¶lgedeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n PKK ve FETÃ– iÅŸ birliÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini iddia etti
EleÅŸkirt ilÃ§esindeki Åžeryan Deresi taÅŸtÄ±, bazÄ± tarÄ±m arazileri su altÄ±nda kaldÄ±
Darbeci general Terzi'yi vurarak, FETÃ– darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit edenlerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava kapsamÄ±nda Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± karargahÄ±ndaki keÅŸif iÅŸlemi baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye'den bir grup avukat, senatÃ¶r Schummer, savcÄ± Bharara, Michael Rubin ve Graham E. Fuller'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 kiÅŸi hakkÄ±nda FETÃ–'yle iltisaklÄ± olduklarÄ± veya yardÄ±m ettikleri iddiasÄ±yla suÃ§ duyurusunda bulundu.
AyvalÄ±k Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 yabancÄ± uyrukluyu yakaladÄ±
AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Ã§evresinde uÃ§uÅŸ gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokan insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla "dronesavar" alÄ±ndÄ±
Darbe giriÅŸimini Ã¶nceden bildikleri ve bu konuda Ã§aÄŸrÄ±ÅŸÄ±m yapan mesajlar verdikleri iddia edilen 16 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi
Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, halk oylamasÄ± ve yoÄŸun talep nedeniyle POMEM'e Ã¶n baÅŸvuru iÅŸlemlerinin 28 Nisan'a uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Makedonya Ä°slam BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Recepi, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a mektup gÃ¶nderdi
MHP'den, Devlet BahÃ§eli'nin 'eyalet sistemi' sÃ¶zleri ile ilgili aÃ§Ä±klama geldi. BahÃ§eli'nin sÃ¶zlerini 'HayÄ±r' diye yorumlayanlara sert tepki gÃ¶steren MHP'li YalÃ§Ä±n, "Genel BaÅŸkan sÃ¶zÃ¼nden dÃ¶necek adam deÄŸil" diye konuÅŸtu.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda bir PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi, 4'Ã¼ iÅŸ birlikÃ§i 16 kiÅŸi yakalandÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk Hava YollarÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±, kutsal topraklara Ã¼cretsiz gÃ¶tÃ¼recek. Ä°lk kafile, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yola Ã§Ä±kacak
Su ÃœrÃ¼nleri Kooperatifleri Merkez BirliÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–zkaya, denizlerde av yasaÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n yasakla birlikte yeni dÃ¶neme hazÄ±rlanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "EÄŸer bu AnayasanÄ±n herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol aÃ§acak bir madde varsa, ben bugÃ¼n hem parti genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de BaÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini anÄ±nda bÄ±rakacaÄŸÄ±m" dedi
Torununa bakan bÃ¼yÃ¼kannelere Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca verilecek maaÅŸlarÄ±n Ã¶denmesine baÅŸlandÄ±