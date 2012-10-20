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16:32, 14 Nisan 2017 Cuma
Afrika
14:42, 14 Nisan 2017 Cuma

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Tanzanya'da 7 polis memuru Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Tanzanya'da 7 polis memuru Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Foto: ArÅŸiv

DoÄŸu Afrika Ã¼lkesi Tanzanya'da devriye gezen 7 polis memuru Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kibiti kentinde devriye gezen polis aracÄ±nÄ±Â hedef alan bir grup silahlÄ± saldÄ±rgan, 7 polis memurunu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra araÃ§taki silahlarÄ± da alarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mwigulu Nchemba yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Nchemba, "SuÃ§lularÄ± yakalayÄ±p adalete teslim edeceÄŸiz. YaptÄ±klarÄ± yanlarÄ±na kalmayacak." dedi.Â 

Daha Ã¶nce de benzer saldÄ±rÄ±larda hÃ¼kÃ¼met yetkilileriÂ hedef alÄ±nmÄ±ÅŸ, son 5 ayda 7 hÃ¼kÃ¼met yetkilisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼



Ä°lgili Konular Tanzanya
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