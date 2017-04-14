Ã–KK karargahÄ±nda ÅŸehit Ã–mer Halisdemir keÅŸfi

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 'eyalet sistemi' iddiasÄ±na sert tepki | VÄ°DEO

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "EÄŸer bu AnayasanÄ±n herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol aÃ§acak bir madde varsa, ben bugÃ¼n hem parti genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de BaÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini anÄ±nda bÄ±rakacaÄŸÄ±m" dedi