Musul'da DEAÅž'Ä±n 'sÃ¶zde baÅŸmÃ¼ftÃ¼sÃ¼' Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

"ABD Trump yÃ¶netiminde daha hÄ±rÃ§Ä±n ve agresif"

Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Han, "NÃ¼kleer tehditler ve ÅŸantajlar, askeri tatbikatlarla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¼rece, nÃ¼kleer silahlarÄ±n Ã§oÄŸalmasÄ±nÄ±n esasÄ± olan ulusal savunmamÄ±zÄ± artÄ±rmaya devam edeceÄŸiz. ABD'den gelen her ne olursa olsun bununla baÅŸ edebiliriz. Bunun Ã¼stesinden gelmek iÃ§in tam anlamÄ±yla hazÄ±rÄ±z" dedi