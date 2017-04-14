Suriye HavayollarÄ± uzun menzilli Airbus A340 uÃ§aÄŸÄ± aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye HavayollarÄ± filosuna uzun menzilli, dÃ¶rt motorlu Airbus A340 tipi uÃ§ak ekledi. Ä°ki hafta Ã¶nce Suriyeâ€™ye giden uÃ§ak, ilk yurtdÄ±ÅŸÄ± seferini de BirleÅŸik Arap Emirlikleriâ€™nde Dubaiâ€™ye uÃ§tu.
UÃ§aÄŸÄ±n Dubai HavalimanÄ±â€™ndaki fotoÄŸrafÄ±, TÃ¼rk spotter yani uÃ§ak fotoÄŸrafÃ§Ä±sÄ± GÃ¶khan SarÄ±gÃ¶l tarafÄ±ndan Ã§ekildi. YK-AZA tescilli uÃ§ak, Airbus tarafÄ±ndan 2000 yÄ±lÄ±nda imal edildi. UÃ§ak Hong Kong merkezli Cathay Pacific ve Sri Lanka HavayollarÄ±â€™nda gÃ¶rev yaptÄ±. UÃ§aÄŸÄ±n geÃ§en yÄ±l sonunda Ä°ranlÄ± bir ÅŸirkete oradan da Suriye HavayollarÄ±â€™na satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.
Halen Suriye HavayollarÄ±â€™nda 6 adet A320 ve bir A340 tipi uÃ§ak bulunuyor. Havayolu ÅŸirketi Åžamâ€™dan bazÄ± iÃ§ hat noktalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra MÄ±sÄ±râ€™da Kahire, ÃœrdÃ¼nâ€™de Ammanâ€™a, Cezayirâ€™e ve Sudanâ€™da Hartumâ€™a tarifeli olarak uÃ§uyor.
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