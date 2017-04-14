Rusya, Ä°ran ve Suriye dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± Moskova'da

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov,Â Han Åžeyhun'daki kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n BM tarafÄ±ndan tarafsÄ±z ve detaylÄ± bir ÅŸekilde araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gerektiÄŸini belirterek, "KapsamlÄ±, objektif ve aÃ§Ä±k bir soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ± konusunda Ä±srarcÄ±yÄ±z. Bu araÅŸtÄ±rma, Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ (KSYÃ–) bÃ¼nyesinde bÃ¶lge Ã¼lkelerinden temsilcilerin de katÄ±lÄ±mÄ±yla oluÅŸacak dengeli bir komisyon tarafÄ±ndan yapÄ±lmalÄ±." dedi.Â
GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Lavrov, Zarif ve Muallim ileÂ ABD'nin Suriye'de rejime ait hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ vurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan son geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdiklerini belirtti.
Lavrov, Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katÄ±lan taraflarÄ±nÂ ABD'nin rejime ait hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ vurmasÄ±nÄ± uluslararasÄ± hukukaÂ aykÄ±rÄ± bir saldÄ±rganlÄ±k eylemi olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade ederekÂ buÂ tÃ¼r olaylarÄ±n tekrarlanmamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â
Bu tÃ¼r eylemlerin bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel aÃ§Ä±dan ciddi sonuÃ§larÄ± olabileceÄŸine dikkati Ã§eken Lavrov,Â "UluslararasÄ± hukukun ihlali kabul edilemez. Benzeri eylemlerin barÄ±ÅŸ sÃ¼recini baltalamaya ve rejimi deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in bahane bulmaya yÃ¶nelik olduÄŸu aÃ§Ä±k." dedi.
Han Åžeyhun'daki saldÄ±rÄ±nÄ±nÂ BM tarafÄ±ndan tarafsÄ±z ve detaylÄ± bir ÅŸekilde araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gerektiÄŸini yineleyen Lavrov, "KapsamlÄ±, objektif ve aÃ§Ä±k bir soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ± konusunda Ä±srarcÄ±yÄ±z. Bu araÅŸtÄ±rma,Â KSYÃ– bÃ¼nyesinde bÃ¶lge Ã¼lkelerinden temsilcilerin de katÄ±lÄ±mÄ±yla oluÅŸacak dengeli bir komisyon tarafÄ±ndan yapÄ±lmalÄ±." ifadelerini kullandÄ±.
Lavrov, Rusya ve Ä°ran'Ä±n tarafsÄ±z komisyon oluÅŸturma teklifinin "vicdanÄ± temiz olmayanlar" tarafÄ±ndan engellenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.Â
AyrÄ±ca Suriye krizinin siyasi-diplomatik giriÅŸimler dÄ±ÅŸÄ±nda bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Lavrov, muhataplarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesindeÂ Astana sÃ¼recini de ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, ABD'nin rejime ait hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ vurmasÄ±na iliÅŸkin, "Åžiddet iÃ§eren ve bir Ã¼lkenin egemenliÄŸini hedef alan tek taraflÄ± eylemler kabul edilemez." dedi.
Ä°dlib'deki kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini belirten Zarif,Â "ABD, Han Åžeyhun'da ne olduÄŸunu anlamak yerine Suriye'ye saldÄ±rdÄ±. Biz Rusya ile Lahey'de bu durumun soruÅŸturulmasÄ± iÃ§in ciddi Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yoruz. Uzaktan soruÅŸturmayÄ± kabul edemeyiz. Olay yerinde inceleme yapÄ±lmalÄ±." diye konuÅŸtu.Â
Zarif, Astana sÃ¼recinin Suriye krizinin siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ adÄ±na Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.Â
Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muallim deÂ kendi halklarÄ±na karÅŸÄ± kimyasal silah kullanmadÄ±klarÄ±nÄ± ve Han Åžeyhun'dan gelen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin montaj olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.Â
Kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Rusya ve Ä°ran'Ä±n teklifini desteklerini belirten Muallim,Â kendilerine verdikleri destekten Ã¶tÃ¼rÃ¼ Lavrov ve Zarif'e teÅŸekkÃ¼r etti.
Muallim, KSYÃ–'nÃ¼n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturmada Ä°dlib'den TÃ¼rkiye'ye getirilen yaralÄ±lar Ã¼zerinden numuneler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle Ã§Ä±kacak sonuÃ§larÄ±nÄ± kabul etmeyeceklerini sÃ¶yledi.Â
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Air China havayolu ÅŸirketi, Kuzey Kore'nin baÅŸkenti Pyongyang'a 17 Nisan'dan itibaren uÃ§uÅŸ yapmayacak
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