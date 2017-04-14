15:24, 14 Nisan 2017 Cuma

Zambiya'da muhalefete gÃ¶zaltÄ±lar devam ediyor





Zambiya'nÄ±n muhalefetteki Ulusal KalkÄ±nma Ä°Ã§in BirleÅŸme Partisi'nden 4 kiÅŸi, tutuklu bulunan Hichilema'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunu Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in gittikleri Lilayi Polis Okulu'nda "ziyaretÃ§i yasaÄŸÄ±nÄ± deldikleri" gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Zambiya'da vatana ihanet suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±nda tutulan muhalefet lideri Hakainde Hichilema'yÄ± ziyarete giden muhalefet partisi genel sekreteri ve 4 parti Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Muhalefetteki Ulusal KalkÄ±nma Ä°Ã§in BirleÅŸme Partisi (UPND) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gooffrey Bwalya Mwamba, partinin Genel Sekreteri Steven Katuka ve beraberindeki 4 parti Ã¼yesinin, tutuklu bulunan Hichilema'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunu Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in gittikleri Lilayi Polis Okulu'nda "ziyaretÃ§i yasaÄŸÄ±nÄ± deldikleri" gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Mwamba, "AralarÄ±nda avukatlarÄ±n da bulunduÄŸu Ã¼st dÃ¼zey parti Ã¼yelerinin ziyaret talebi reddedildi. Bu durum ÅŸÃ¼phe uyandÄ±rÄ±cÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ Hichilema'dan en son haber aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ã§ok hasta olduÄŸunu duymuÅŸtuk." dedi. Ã–te yandan Emniyet SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Easter Katongo, muhalefet liderine yapÄ±lacak ziyaretleri dÃ¼zenlemek amacÄ±yla bÃ¶yle bir yasak uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Ãœlkenin batÄ±sÄ±nda, geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen geleneksel tÃ¶rende Devlet BaÅŸkanÄ± Edgar Lungu'nun konvoyunun geÃ§iÅŸini kendi araÃ§ konvoyuyla engellediÄŸi iddia edilen muhalefet lideri Hichilema, salÄ± gÃ¼nÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Hichilema'nÄ±n avukatÄ± Jack Mwiimbu, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼vekkilinin evine yapÄ±lan baskÄ±nda biber gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kimyasal maddelerle doÄŸrudan temas nedeniyle hayati tehlike arz eden bir hastalÄ±ktan muzdarip olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Mwiimbu, "Polisin durumdan haberdar edilmesine raÄŸmen Hichilema hastaneye kaldÄ±rÄ±lmadÄ±." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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