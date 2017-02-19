15:35, 14 Nisan 2017 Cuma

FransÄ±z Bakan: Esed'den duyduklarÄ±m yÃ¼zde yÃ¼z yalan





Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, kimyasal saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin dÃ¼n BeÅŸÅŸar Esed'in yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama hakkÄ±nda, "Esed'den duyduklarÄ±m yÃ¼zde yÃ¼z yalan, propaganda, acÄ±masÄ±zlÄ±k ve alaycÄ±lÄ±ktÄ±r" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FransaÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Jean-Marc Ayrault, temaslarda bulunmak Ã¼zere gittiÄŸi Ã‡in'de, Esed'inÂ kimyasal saldÄ±rÄ±Â dÃ¼zenlediÄŸini yalanladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma hakkÄ±nda yorumda bulundu. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, "Esed'in rÃ¶portajÄ±nÄ± derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ve dehÅŸetle Ã¶ÄŸrendim. DuyduklarÄ±m yÃ¼zde yalan, propaganda, acÄ±masÄ±zlÄ±k ve alaycÄ±lÄ±ktÄ±r." diye konuÅŸtu. Esed rejiminin Ä°dlib'deki kimyasal saldÄ±rÄ±sÄ±nda aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. ABD, saldÄ±rÄ±ya katÄ±lan uÃ§aklarÄ±n kalktÄ±ÄŸÄ± Ã¼ssÃ¼ bombalamÄ±ÅŸtÄ±.

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