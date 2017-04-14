Kudüs'te Hristiyanlar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Dünyanın dört bir yanından Kudüs'e gelen Hristiyanlar, Paskalya (Easter) bayramı öncesi düzenlenen “Kutsal Cuma” etkinliğinde, Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini andı.
Hıristiyanlar, Kudüs’teki Eski Şehir olarak adlandırılan sur içi bölgesinin Aslanlar Kapısı önünden hareket ederek kentteki Kıyamet Kilisesi'ne (Holy Sepulchre) doğru yürüyüşe geçti.
Air China havayolu şirketi, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a 17 Nisan'dan itibaren uçuş yapmayacak
Hz.İsa'nın çarmıha gerilişini anmak isteyen Hristiyanlar "Kutsal Cuma" için anma töreni düzenledi
Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, kimyasal saldırıya ilişkin dün Beşşar Esed'in yaptığı açıklama hakkında, "Esed'den duyduklarım yüzde yüz yalan, propaganda, acımasızlık ve alaycılıktır" dedi
Zambiya'nın muhalefetteki Ulusal Kalkınma İçin Birleşme Partisi'nden 4 kişi, tutuklu bulunan Hichilema'nın sağlık durumunu öğrenmek için gittikleri Lilayi Polis Okulu'nda "ziyaretçi yasağını deldikleri" gerekçesiyle gözaltına alındı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Zarif ve Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, Moskova'da üçlü görüşme gerçekleştirdi
İç savaşın devam ettiği Suriye’de ilginç bir gelişme yaşandı. Ülkede havayolları yeni bir Airbus A340 satın aldı.
Musul kent merkezinin batı yakasında devam eden operasyonlar kapsamında DEAŞ'ın sözde başmüftüsü öldürüldü
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da devriye gezen 7 polis memuru öldürüldü
Filipinler'de Ebu Seyyaf liderlerinden Sahiron'un "artık yaşlandığı" gerekçesiyle yetkililere teslim olmak istediği belirtildi
Esed rejiminin hava unsurlarını izleyen telsiz şebekesi görevlisi Mahmut el-Hasne, Han Şeyhun'da katliamı yapan uçağın kodunun halen kullanıldığını belirtti
Dünyanın en ünlü okulu Eton, yeni öğrenci kabul politikası ile toplumsal değişimin bir ajanı olma amacına devam ediyor
Caretta carettalar, çiftleşme dönemi için Türkiye'deki 21 üreme alanından birisi olan Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'na gelmeye başladı
Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han, "Nükleer tehditler ve şantajlar, askeri tatbikatlarla sürdüğü sürece, nükleer silahların çoğalmasının esası olan ulusal savunmamızı artırmaya devam edeceğiz. ABD'den gelen her ne olursa olsun bununla baş edebiliriz. Bunun üstesinden gelmek için tam anlamıyla hazırız" dedi
Ülkenin kısa dönem petrol üretimi hakkında ipucu veren petrol sondaj kulesi sayısı Nisan 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı
Yeni Zelanda'da kasırga nedeniyle 15 binden fazla kişi elektriksiz kaldı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in ekonomik gücünü kullanarak Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik programlarını durdurmasını istedi