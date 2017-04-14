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16:32, 14 Nisan 2017 Cuma
Filistin
15:44, 14 Nisan 2017 Cuma

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Kudüs'te Hristiyanlar "Kutsal Cuma" kutladı
Kudüs'te Hristiyanlar

Hz.İsa'nın çarmıha gerilişini anmak isteyen Hristiyanlar "Kutsal Cuma" için anma töreni düzenledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünyanın dört bir yanından Kudüs'e gelen Hristiyanlar, Paskalya (Easter) bayramı öncesi düzenlenen “Kutsal Cuma” etkinliğinde, Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini andı.

Hıristiyanlar, Kudüs’teki Eski Şehir olarak adlandırılan sur içi bölgesinin Aslanlar Kapısı önünden hareket ederek kentteki Kıyamet Kilisesi'ne (Holy Sepulchre) doğru yürüyüşe geçti.



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