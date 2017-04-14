Kudüs'te Hristiyanlar

"ABD Trump yönetiminde daha hırçın ve agresif"

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han, "Nükleer tehditler ve şantajlar, askeri tatbikatlarla sürdüğü sürece, nükleer silahların çoğalmasının esası olan ulusal savunmamızı artırmaya devam edeceğiz. ABD'den gelen her ne olursa olsun bununla baş edebiliriz. Bunun üstesinden gelmek için tam anlamıyla hazırız" dedi