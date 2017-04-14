DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

15:54, 14 Nisan 2017 Cuma

"PKK'nÄ±n FETÃ– ile iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytÃ¼ÅŸÅŸebap ilÃ§esinin 2014 yÄ±lÄ±na kadar belde statÃ¼sÃ¼nde bulunan Mezra kÃ¶yÃ¼nde 20 yÄ±l belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan HÃ¼snÃ¼ Timur, bÃ¶lgedeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n PKK ve FETÃ– iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlendiÄŸi iddiasÄ±nda bulundu.

YÃ¶renin aynÄ± zamanda Ã¶nde gelen ailelerine mensup Timur, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri PKK ve FETÃ– iÅŸ birliÄŸine tanÄ±k olduÄŸunu savunduÄŸu olaylarÄ± AA muhabirine anlattÄ±.

Timur, aile olarak PKK'lÄ±larÄ±n Ã§ok sayÄ±da saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ±, bunlarda oÄŸlu ile 14 yakÄ±nÄ±nÄ±n katledildiÄŸini sÃ¶yledi.

Beldede o dÃ¶nem konuÅŸlu bir tabur ve jandarma karakolu olmasÄ±na raÄŸmen BeytÃ¼ÅŸÅŸebap'a 15 kilometrelik mesafedeki yolun defalarca terÃ¶ristlerce kesildiÄŸini ileri sÃ¼ren Timur, FETÃ–'cÃ¼ askerlerin terÃ¶ristlere gÃ¶z yumduÄŸunu iddia etti.

AynÄ± gÃ¼zergahta 2011'de dÃ¼ÄŸÃ¼nden dÃ¶nen aile fertlerine bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini belirten Timur, akrabalarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±dan kurtulduÄŸunu ancak bÃ¶lgede gÃ¶rev yapan FETÃ–'cÃ¼ler tarafÄ±ndan eylemin Ã¼stÃ¼nÃ¼n kapatÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± 2 akrabasÄ±nÄ±n karakola baÅŸvurduÄŸunu, eylemi gerÃ§ekleÅŸtirenlerin PKK'ya yakÄ±n korucularla, PKK'lÄ±lar olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde ifade verdiklerini aktaran Timur, ancak FETÃ–'cÃ¼ yetkililerce sahte ifade tutanaÄŸÄ± dÃ¼zenlenip sahte imzayla olayÄ±n Ã¼zerinin kapatÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

"Tahkikatta alay edercesine 'Siz PKK'dan ÅŸikayetÃ§i misiniz?' diye sormuÅŸlar." ifadesini kullanan Timur, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bizim bildiÄŸimiz 6 PKK'lÄ± vardÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± PKK'lÄ±lar kendilerine yakÄ±n korucularla birlikte yaptÄ±. El altÄ±ndan tutanak dÃ¼zenlediler. Ä°ki tutanak da ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Biri asÄ±l ifade tutanaÄŸÄ±, diÄŸeri sahte. Ä°tiraz ettik. Durum onu gÃ¶steriyor ki Mezra karakolu ve taburu, PKK'lÄ±larÄ± ve onlara yakÄ±n korucularÄ± gÃ¶revlendirerek olayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸler. Bunu bakanlÄ±ÄŸa, savcÄ±lÄ±ÄŸa Hakimler SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kuruluna (HSYK) bildirdik. Polisin kriminal incelemesinden imzalarÄ±n Ã§ocuklara ait olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. PKK ve FETÃ– bu iÅŸi birlikte gerÃ§ekleÅŸtirdi. Buna benzer yÃ¼zlerce olay yaptÄ±lar. Hepsini mahkemeye verdik. BazÄ± davalar dÃ¼ÅŸtÃ¼. Darbe olduktan sonra biz tekrar bu dosyalarÄ± getirdik. FETÃ– var mÄ±? Var. PKK ile iÅŸ birliÄŸi iÃ§indeler mi? Evet, iÅŸ birliÄŸi iÃ§indeler, her ÅŸey su yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±."

Belde ile ilÃ§e arasÄ±ndaki yol yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan araÃ§larÄ±n da o dÃ¶nem yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Timur, "Mezra taburu inÅŸaatÄ± iÃ§in gelen malzemenin tÃ¼mÃ¼nÃ¼ Kato'ya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler, orada sÃ¶zde 'PKK ÅŸehitliÄŸi' adÄ± altÄ±nda bir yer ve cami yaptÄ±lar. Ä°lÃ§e merkezindeki halk bayramlarda o camide namaz kÄ±lÄ±yordu. Bir kÄ±sÄ±m koruculara da orada nÃ¶bet tutturuyorlardÄ±. BeytÃ¼ÅŸÅŸebap'ta birbirine davacÄ± olan kim varsa oraya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼yor sÃ¶zde PKK onlarÄ±n iÅŸlerini hallediyordu. Oradaki gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri vatandaÅŸÄ± PKK'ya itti. Devlet o dÃ¶nem vatandaÅŸÄ± sahipsiz bÄ±raktÄ±. Herkes her ÅŸeyi gÃ¶rdÃ¼. Ä°nÅŸallah bundan sonra devletine sarÄ±lÄ±r, sadÄ±k olur ve devletine Ã§alÄ±ÅŸÄ±r." ÅŸeklindeki deÄŸerlendirmelerde bulundu.

"Mezra taburundaki bÃ¼tÃ¼n yetkililere, 'Bu tabur bizim namusumuzdur' dedim." diyen Timur, o dÃ¶nemde operasyonlarÄ±n terÃ¶ristlerin bulunmadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Ä°hbar Ã¼zerine operasyona Ã§Ä±kÄ±lacaÄŸÄ± zaman Ã¶ncesinde Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na bilgi sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Timur, planlanan yere deÄŸil, baÅŸka bÃ¶lgelere operasyon dÃ¼zenlendiÄŸine tanÄ±k olduÄŸunu vurguladÄ±.

"Ã‡UKUR KAZILMASINI PKK'LILAR VE FETÃ–'CÃœLER YAPTI"

Timur, tanÄ±k olduÄŸu bir olaya iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"HisarkapÄ±'da bir yÃ¼zbaÅŸÄ± ile 2 uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu. O bÃ¶lgede bir kÃ¶prÃ¼ bulunuyor. Korucular, 'Ã–nÃ¼mÃ¼zde bir unsur var.' dediler. Komutan ise 'Onlar bizden, dost unsurlardÄ±r.' dedi. YaklaÅŸÄ±nca Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± Ã§Ä±kardÄ±lar. Bir yÃ¼zbaÅŸÄ± ile 2 uzmanÄ± ÅŸehit ettiler. Komutana, 'Ã‡atÄ±ÅŸmada yaralanan bir PKK'lÄ± var tedavi ediliyor, bir de 8 terÃ¶rist var orada.' dedim. SonrasÄ±nda olayÄ± kapatmak iÃ§in o bÃ¶lgenin korucularÄ±nÄ±n deÄŸil de Mezra korucularÄ±nÄ±n ifadelerini aldÄ±lar. Sen niye o bÃ¶lgenin korucusuna sormuyorsun?"

Timur, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde ilÃ§e ve beldede gÃ¶rev yapan asker, polis ve savcÄ±larÄ±n konuÅŸmalarÄ±nda AK Parti'yi kÃ¶tÃ¼lediklerini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

ÃœÃ§ bini aÅŸkÄ±n nÃ¼fusa sahip mezranÄ±n belde statÃ¼sÃ¼nden dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Timur, o dÃ¶nem gÃ¶rev yapan kaymakam, savcÄ± ve askerin FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Timur, "Sur, Silopi, Cizre, Nusaybin, DargeÃ§it ve ÅžÄ±rnak'ta Ã§ukur kazÄ±lmasÄ±nÄ± PKK'lÄ±lar ve FETÃ–'cÃ¼ler yaptÄ±. Niye yaptÄ±lar? VatandaÅŸ isyan etsin, sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼lsÃ¼n, Ã¼lke Suriye gibi olsun, iÃ§ savaÅŸ Ã§Ä±ksÄ±n diye. Neticede vatandaÅŸ savunmasÄ±z, masum. Ama buna ulaÅŸamadÄ±lar. Ä°nÅŸallah vatandaÅŸ bir daha bu oyunlara gelmeyecek. Referandumdan sonra bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rkiye, yeni TÃ¼rkiye olacak." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TÃ¼m yaÅŸadÄ±klarÄ± maÄŸduriyete raÄŸmen yÄ±lmadan, usanmadan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± mÃ¼cadeleyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerine dikkati Ã§eken Timur, "AK Parti'li olduÄŸum iÃ§in bana bunlar yapÄ±ldÄ±. Sonucu da Ã¶yle Ã§Ä±ktÄ±. Bu darbe bunu gÃ¶steriyor. FETÃ– bitmiÅŸ deÄŸil, pusuda. Referandumdan sonra tekrar bir temizlik yapÄ±lacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum." ifadelerini paylaÅŸtÄ±.