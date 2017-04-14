DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:32, 14 Nisan 2017 Cuma
GÃ¼ncel
15:59, 14 Nisan 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
Mardin'de seÃ§menlere Ã¼cretsiz ulaÅŸÄ±m imkanÄ±
Mardin'de seÃ§menlere Ã¼cretsiz ulaÅŸÄ±m imkanÄ±

Mardin ValiliÄŸi "Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±, halkÄ±mÄ±zÄ±n oylarÄ±nÄ± rahatlÄ±kla kullanabilmeleri iÃ§in seÃ§im gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±, halkÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin referandumda oylarÄ±nÄ± rahat kullanabilmesi iÃ§in 16 Nisan'da Ã¼cretsiz hizmet verecek.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'un 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ halk oylamasÄ±na sunulacaÄŸÄ±nÄ±, bu kapsamda Mardin'de bin 557 sandÄ±kta 454 bin 263 seÃ§menin 07.00-16.00 saatlerinde oy kullanacaÄŸÄ± belirtildi.

Gerek tercihlerin yÃ¶nlendirilmesine yÃ¶nelik baskÄ± ve tehditlerin gerekse yaÅŸanÄ±labilecek her tÃ¼rlÃ¼ olumsuzluklarÄ±n "155 Polis Ä°mdat", "156 Jandarma" ve "179 Valilik Ä°l SeÃ§im Koordinasyon Merkezi" iletiÅŸim hatlarÄ±na tereddÃ¼t edilmeden bildirilmesi gerektiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Ä°limizde gÃ¶rev bÃ¶lgelerine gÃ¶re 11 bin 318 gÃ¼venlik kuvveti, tedbirlerini herhangi bir tereddÃ¼de mahal kalmayacak ÅŸekilde ve bÃ¼tÃ¼n sandÄ±klara gÃ¶re planlamÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¼venlik kuvvetlerimiz, halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde olduÄŸu gibi oy verme gÃ¼nÃ¼nde ve ertesinde de gÃ¼venlik zafiyeti oluÅŸmayacak ÅŸekilde gÃ¶revlerini ifa edecek olup, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z kapsamÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, hiÃ§ kimsenin ya da herhangi bir oluÅŸumun baskÄ± ve tehdidi veya etkisi altÄ±nda kalmadan Ã¶zgÃ¼r iradelerine gÃ¶re tercihlerini yapmalarÄ± ve herhangi bir olumsuzluÄŸun yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in gerekli tedbirler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r."

"SEÃ‡MENLER ÃœCRETSÄ°Z TAÅžINACAK"

Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye, ZabÄ±ta, SaÄŸlÄ±k Ä°ÅŸleri ve UlaÅŸÄ±m Daire baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n gerekli her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri aldÄ±ÄŸÄ± bildirilen aÃ§Ä±klamada, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nÄ±n da halkÄ±n oylarÄ±nÄ± rahatlÄ±kla kullanabilmeleri iÃ§in seÃ§im gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet vereceÄŸi vurgulandÄ±.

AÃ§Ä±klamada, evde saÄŸlÄ±k hizmeti alanlarÄ±n, Evde SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Ã‡aÄŸrÄ± Merkezinin "444 38 33" veya Mardin Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Evde SaÄŸlÄ±k Biriminin "0 482 212 84 52" numaralÄ± hatlarÄ±nÄ± aramalarÄ± durumunda hasta nakil araÃ§larÄ±yla oy merkezlerine taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±, ardÄ±ndan alÄ±ndÄ±klarÄ± adrese gÃ¶tÃ¼rÃ¼leceÄŸi kaydedildi.



Ä°lgili Konular Mardin baÅŸkanlÄ±k referandumu
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Mardin'de seÃ§menlere Ã¼cretsiz ulaÅŸÄ±m imkanÄ±
Mardin'de seÃ§menlere Ã¼cretsiz ulaÅŸÄ±m imkanÄ±

Mardin ValiliÄŸi "Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±, halkÄ±mÄ±zÄ±n oylarÄ±nÄ± rahatlÄ±kla kullanabilmeleri iÃ§in seÃ§im gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
quot PKK'nÄ±n FETÃ– ile iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± quot iddiasÄ±
"PKK'nÄ±n FETÃ– ile iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±

ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytÃ¼ÅŸÅŸebab ilÃ§esinin 2014'e kadar belde statÃ¼sÃ¼nde bulunan Mezra kÃ¶yÃ¼nde 20 yÄ±l belediye baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapan HÃ¼snÃ¼ Timur, bÃ¶lgedeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n PKK ve FETÃ– iÅŸ birliÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini iddia etti
AÄŸrÄ±'da saÄŸanak etkili oldu
AÄŸrÄ±'da saÄŸanak etkili oldu

EleÅŸkirt ilÃ§esindeki Åžeryan Deresi taÅŸtÄ±, bazÄ± tarÄ±m arazileri su altÄ±nda kaldÄ±
Ã–KK karargahÄ±nda ÅŸehit Ã–mer Halisdemir keÅŸfi
Ã–KK karargahÄ±nda ÅŸehit Ã–mer Halisdemir keÅŸfi

Darbeci general Terzi'yi vurarak, FETÃ– darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit edenlerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava kapsamÄ±nda Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± karargahÄ±ndaki keÅŸif iÅŸlemi baÅŸladÄ±
ABD'deki tanÄ±nmÄ±ÅŸ isimlere FETÃ–'ye yÃ¶nelik suÃ§lama
ABD'deki tanÄ±nmÄ±ÅŸ isimlere FETÃ–'ye yÃ¶nelik suÃ§lama

TÃ¼rkiye'den bir grup avukat, senatÃ¶r Schummer, savcÄ± Bharara, Michael Rubin ve Graham E. Fuller'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 kiÅŸi hakkÄ±nda FETÃ–'yle iltisaklÄ± olduklarÄ± veya yardÄ±m ettikleri iddiasÄ±yla suÃ§ duyurusunda bulundu.
BalÄ±kesir'de 16 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
BalÄ±kesir'de 16 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

AyvalÄ±k Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 yabancÄ± uyrukluyu yakaladÄ±
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda drone Ã¶nlemi
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda drone Ã¶nlemi

AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Ã§evresinde uÃ§uÅŸ gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokan insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla "dronesavar" alÄ±ndÄ±
DumanlÄ± ve 15 kiÅŸiye darbeye teÅŸebbÃ¼sten mÃ¼ebbet istemi
DumanlÄ± ve 15 kiÅŸiye darbeye teÅŸebbÃ¼sten mÃ¼ebbet istemi

Darbe giriÅŸimini Ã¶nceden bildikleri ve bu konuda Ã§aÄŸrÄ±ÅŸÄ±m yapan mesajlar verdikleri iddia edilen 16 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi
POMEM'e baÅŸvuru sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±
POMEM'e baÅŸvuru sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±

Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, halk oylamasÄ± ve yoÄŸun talep nedeniyle POMEM'e Ã¶n baÅŸvuru iÅŸlemlerinin 28 Nisan'a uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
MakedonyalÄ± MÃ¼slÃ¼man liderden ErdoÄŸan'a destek
MakedonyalÄ± MÃ¼slÃ¼man liderden ErdoÄŸan'a destek

Makedonya Ä°slam BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Recepi, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a mektup gÃ¶nderdi
MHP'den BahÃ§eli'nin 'eyalet sistemi' sÃ¶zleri iÃ§in aÃ§Ä±klama
MHP'den BahÃ§eli'nin 'eyalet sistemi' sÃ¶zleri iÃ§in aÃ§Ä±klama

MHP'den, Devlet BahÃ§eli'nin 'eyalet sistemi' sÃ¶zleri ile ilgili aÃ§Ä±klama geldi. BahÃ§eli'nin sÃ¶zlerini 'HayÄ±r' diye yorumlayanlara sert tepki gÃ¶steren MHP'li YalÃ§Ä±n, "Genel BaÅŸkan sÃ¶zÃ¼nden dÃ¶necek adam deÄŸil" diye konuÅŸtu.
DiyarbakÄ±r'daki operasyonda 16 PKK'lÄ± yakalandÄ± FOTO
DiyarbakÄ±r'daki operasyonda 16 PKK'lÄ± yakalandÄ± | FOTO

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda bir PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi, 4'Ã¼ iÅŸ birlikÃ§i 16 kiÅŸi yakalandÄ±
Åžehit yakÄ±nlarÄ± umre yolculuÄŸuna Ã§Ä±kÄ±yor
Åžehit yakÄ±nlarÄ± umre yolculuÄŸuna Ã§Ä±kÄ±yor

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk Hava YollarÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±, kutsal topraklara Ã¼cretsiz gÃ¶tÃ¼recek. Ä°lk kafile, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yola Ã§Ä±kacak
Denizlerde av yasaÄŸÄ± baÅŸlÄ±yor
Denizlerde av yasaÄŸÄ± baÅŸlÄ±yor

Su ÃœrÃ¼nleri Kooperatifleri Merkez BirliÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–zkaya, denizlerde av yasaÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n yasakla birlikte yeni dÃ¶neme hazÄ±rlanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 'eyalet sistemi' iddiasÄ±na sert tepki VÄ°DEO
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 'eyalet sistemi' iddiasÄ±na sert tepki | VÄ°DEO

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "EÄŸer bu AnayasanÄ±n herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol aÃ§acak bir madde varsa, ben bugÃ¼n hem parti genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de BaÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini anÄ±nda bÄ±rakacaÄŸÄ±m" dedi
BÃ¼yÃ¼kanneler 'torun maaÅŸÄ±nÄ±' almaya baÅŸladÄ±
BÃ¼yÃ¼kanneler 'torun maaÅŸÄ±nÄ±' almaya baÅŸladÄ±

Torununa bakan bÃ¼yÃ¼kannelere Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca verilecek maaÅŸlarÄ±n Ã¶denmesine baÅŸlandÄ±

Haberler

Nusaybin'de 10 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Nusaybin'de 10 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Mardin Belediyesi'nden evlere temizlik hizmeti
Mardin Belediyesi'nden evlere temizlik hizmeti

Mardin'de bir mahalledeki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Mardin'de bir mahalledeki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Mardin'de askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda patlama
Mardin'de askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda patlama

Mardin'de karayoluna tuzaklanan patlayÄ±cÄ± imha edildi
Mardin'de karayoluna tuzaklanan patlayÄ±cÄ± imha edildi

Mardin'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Mardin'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Nusaybin'de silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma; 4'Ã¼ aÄŸÄ±r 5 yaralÄ±
Nusaybin'de silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma 4'Ã¼ aÄŸÄ±r 5 yaralÄ±

Nusaybin'de Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi
Nusaybin'de Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 