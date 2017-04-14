15:59, 14 Nisan 2017 Cuma

Mardin'de seÃ§menlere Ã¼cretsiz ulaÅŸÄ±m imkanÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±, halkÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin referandumda oylarÄ±nÄ± rahat kullanabilmesi iÃ§in 16 Nisan'da Ã¼cretsiz hizmet verecek.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'un 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ halk oylamasÄ±na sunulacaÄŸÄ±nÄ±, bu kapsamda Mardin'de bin 557 sandÄ±kta 454 bin 263 seÃ§menin 07.00-16.00 saatlerinde oy kullanacaÄŸÄ± belirtildi.

Gerek tercihlerin yÃ¶nlendirilmesine yÃ¶nelik baskÄ± ve tehditlerin gerekse yaÅŸanÄ±labilecek her tÃ¼rlÃ¼ olumsuzluklarÄ±n "155 Polis Ä°mdat", "156 Jandarma" ve "179 Valilik Ä°l SeÃ§im Koordinasyon Merkezi" iletiÅŸim hatlarÄ±na tereddÃ¼t edilmeden bildirilmesi gerektiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Ä°limizde gÃ¶rev bÃ¶lgelerine gÃ¶re 11 bin 318 gÃ¼venlik kuvveti, tedbirlerini herhangi bir tereddÃ¼de mahal kalmayacak ÅŸekilde ve bÃ¼tÃ¼n sandÄ±klara gÃ¶re planlamÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¼venlik kuvvetlerimiz, halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde olduÄŸu gibi oy verme gÃ¼nÃ¼nde ve ertesinde de gÃ¼venlik zafiyeti oluÅŸmayacak ÅŸekilde gÃ¶revlerini ifa edecek olup, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z kapsamÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, hiÃ§ kimsenin ya da herhangi bir oluÅŸumun baskÄ± ve tehdidi veya etkisi altÄ±nda kalmadan Ã¶zgÃ¼r iradelerine gÃ¶re tercihlerini yapmalarÄ± ve herhangi bir olumsuzluÄŸun yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in gerekli tedbirler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r."

"SEÃ‡MENLER ÃœCRETSÄ°Z TAÅžINACAK"

Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye, ZabÄ±ta, SaÄŸlÄ±k Ä°ÅŸleri ve UlaÅŸÄ±m Daire baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n gerekli her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri aldÄ±ÄŸÄ± bildirilen aÃ§Ä±klamada, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nÄ±n da halkÄ±n oylarÄ±nÄ± rahatlÄ±kla kullanabilmeleri iÃ§in seÃ§im gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet vereceÄŸi vurgulandÄ±.

AÃ§Ä±klamada, evde saÄŸlÄ±k hizmeti alanlarÄ±n, Evde SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Ã‡aÄŸrÄ± Merkezinin "444 38 33" veya Mardin Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Evde SaÄŸlÄ±k Biriminin "0 482 212 84 52" numaralÄ± hatlarÄ±nÄ± aramalarÄ± durumunda hasta nakil araÃ§larÄ±yla oy merkezlerine taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±, ardÄ±ndan alÄ±ndÄ±klarÄ± adrese gÃ¶tÃ¼rÃ¼leceÄŸi kaydedildi.