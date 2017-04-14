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18:49, 14 Nisan 2017 Cuma
OrtadoÄŸu
16:30, 14 Nisan 2017 Cuma

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Suriye'de kuÅŸatma bÃ¶lgelerinden tahliyeler devam ediyor
Suriye'de kuÅŸatma bÃ¶lgelerinden tahliyeler devam ediyor

Esed gÃ¼Ã§leri ve muhalifler arasÄ±nda varÄ±lan anlaÅŸmayla kuÅŸatma bÃ¶lgelerinden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahliye sÃ¼reci baÅŸladÄ±. Rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Madaya ve Zebadani ile muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±ndaki Fua ve Kefreya'dan binlerce kiÅŸi Ã§Ä±kacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de muhalifler ile BeÅŸÅŸar Esed rejimi arasÄ±nda, 4 kuÅŸatma bÃ¶lgesinden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahliyeleri Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸma kapsamÄ±nda, binlerce sivil ve askeri unsurun Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±.

Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n batÄ±sÄ±nda rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Madaya beldesinden 2 bin 200 ve Zebadani ilÃ§esinden 150 askeri muhalif ve sivilin bindirildiÄŸi otobÃ¼sler, bu sabah erken saatlerde hareket etti.

Zebadani tamamen boÅŸalÄ±rken, Madaya'da siviller ve askeri muhaliflerden oluÅŸan 4 bin kiÅŸi kaldÄ±.

Madaya ve Zebadani'den Ã§Ä±kan araÃ§lar Ä°dlib yÃ¶nÃ¼nde ilerliyor. Tahliye edilenler, Ä°dlib il merkezi ve kuzey kÄ±rsalÄ±ndaki kamplara yerleÅŸtirilecek. - Rejim bÃ¶lgesine gidecekler
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib ilinde, rejim gÃ¼Ã§lerinin kuÅŸatma altÄ±nda tutulduÄŸu Fua ve Kefreya beldelerinden ise askeri ve sivil unsurlardan oluÅŸan 8 bin kiÅŸi tahliye edilecek.

Sabah saatlerindeki ilk tahliyede, 4 bin kiÅŸi rejimin kontrolÃ¼ndeki Halep merkezine hareket etti.

YaklaÅŸÄ±k 15 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve Åžii nÃ¼fusa sahip Fua ile Kefreya'yÄ±, Hizbullah ve Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±na baÄŸlÄ± militanlar kontrol ediyor. YaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±nda olan beldelere, rejim havadan yoÄŸun ÅŸekilde insani ve askeri yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±yor.

Rejim kuÅŸatmasÄ±nda yirmiye yakÄ±n bÃ¶lge bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken muhalifler, Fua ve Kefreya'yÄ± "rejim gÃ¼Ã§lerinin ablukadaki yerleÅŸimlerde katliam yapma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±na" karÅŸÄ± tedbiren kuÅŸatmada tuttuklarÄ±nÄ± bildiriyor.



Ä°lgili Konular suriye tahliye
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