Azerbaycan'da kapalÄ± alanlarda sigara yasaÄŸÄ± getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Azerbaycan Milli Meclisi, kapalÄ± alanlarda ve bazÄ± aÃ§Ä±k kamu alanlarÄ±nda sigara iÃ§ilmesini yasaklayan "TÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleri kullanÄ±mÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ±" yasasÄ±nÄ± kabul etti.
Yasa gereÄŸi, saÄŸlÄ±k ve eÄŸitim kurumlarÄ±nda, mÃ¼ze, tiyatro ve sinema salonlarÄ±nda, Ã¶zel ve kamuya ait iÅŸ yerlerinde, ticari ve sosyal hizmetlerin verildiÄŸi tÃ¼m kapalÄ± yapÄ±larda sigara iÃ§ilmesi yasak olacak.
AyrÄ±ca hava ve deniz limanlarÄ±nÄ±n binalarÄ±nda, tren istasyonlarÄ±nda, garlarda, otobÃ¼s duraklarÄ±nda, toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nda, taksilerde, asansÃ¶rlerde, Ã§ocuk parklarÄ±nda ve plajlarda sigara iÃ§ilmeyecek.
Oteller, kafe, bar ve restoranlarÄ±n kapalÄ± alanlarÄ± ile alt ve Ã¼st geÃ§itlerde de sigara iÃ§ilmesi yasaklandÄ±.
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