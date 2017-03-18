17:02, 14 Nisan 2017 Cuma

AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ iddianamesi kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–), 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± Hava ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 481 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame, Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mahkeme, ABD'de bulunan FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len, eski Hava Kuvvetleri KomutanÄ± AkÄ±n Ã–ztÃ¼rk, sivil imamlar olduklarÄ± bildirilen Adil Ã–ksÃ¼z, Kemal Batmaz, Harun BiniÅŸ, Nurettin OruÃ§ ve Hakan Ã‡iÃ§ek ile uÃ§aklarÄ±yla Ã§eÅŸitli noktalarÄ± bombalayan pilotlarÄ±n da arasÄ±nda bulunduÄŸu sanÄ±klarÄ± yargÄ±lamaya 1 AÄŸustos 2017'de baÅŸlayacak. Sincan Cezaevi kampÃ¼sÃ¼ iÃ§indeki salonda gÃ¶rÃ¼lecek duruÅŸmalara, 29 AÄŸustos'a kadar devam edilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, BaÅŸbakanlÄ±k, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ve TBMM'nin bombalanmasÄ±nda maÄŸdur olan milletvekillerinin de arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± Ankara'daki maÄŸdur ve mÃ¼ÅŸtekilere, duruÅŸma gÃ¼nÃ¼nÃ¼n bildirilmesi iÃ§in tebligat Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na, Ankara dÄ±ÅŸÄ±ndakilere ise beyanlarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in talimat yazÄ±lmasÄ±na karar verildi.

Tutuklu 450 sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluÄŸunun, 10 sanÄ±k hakkÄ±ndaki yakalama kararÄ±nÄ±n, tutuksuz 21 sanÄ±k hakkÄ±ndaki adli kontrolÃ¼n devamÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±ran mahkeme, sanÄ±klardan Fetullah GÃ¼len hakkÄ±nda "yokluÄŸunda tutuklama" kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na ve ABD'den iadesine yÃ¶nelik evrak hazÄ±rlanmasÄ±na karar verdi.

Mahkeme, iddianamenin ciltler halinde basÄ±larak, sanÄ±klara tebliÄŸ edilmesini, taraflarÄ±n avukatlarÄ±na ise DVD olarak verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

- Ä°ddianame

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'da darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n merkezi AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 481 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±.

FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "Hava Kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu belirtilen Adil Ã–ksÃ¼z ile sivil ÅŸÃ¼phelilerden Kemal Batmaz, iddianamedeki ilk Ã¼Ã§ ÅŸÃ¼pheli olarak yer almÄ±ÅŸtÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ ile darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda "hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lÄ±nan" CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ãœnal, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Ã‡olak, eski Jandarma Genel KomutanÄ± emekli Orgeneral Galip Mendi'nin de arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 23, yaralanan 222, malÄ± zarar gÃ¶ren 96, maktul yakÄ±nÄ± 77 kiÅŸi ile bazÄ± milletvekillerinin de arasÄ±nda bulunduÄŸu diÄŸer 20 kiÅŸinin mÃ¼ÅŸteki olarak gÃ¶sterildiÄŸi iddianamede, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve TÃœRKSAT Uydu HaberleÅŸme Kablo TV ve Ä°ÅŸletme AÅž de mÃ¼ÅŸteki tÃ¼zel kiÅŸilikler olarak sÄ±ralamÄ±ÅŸtÄ±.

FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len ile 2 numaralÄ± ÅŸÃ¼pheli Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n de arasÄ±nda bulunduÄŸu kimi sanÄ±klarÄ±n "AnayasayÄ± ihlal, CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast, yasama organÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti'ni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶netmek, askeri komutanlÄ±klarÄ±n gasbÄ±, kasten Ã¶ldÃ¼rme, kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s, mala zarar verme, kamu malÄ±na zarar verme, genel gÃ¼venliÄŸin kasten tehlikeye sokulmasÄ±, ibadethanelere zarar verme, kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma" suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istenen iddianamede konu edilen eylemler ÅŸunlar:

"TBMM, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi yakÄ±nÄ±ndaki kÃ¶prÃ¼lÃ¼ kavÅŸak ve otopark, GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndaki Ã–zel Harekat Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve HavacÄ±lÄ±k Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TÃœRKSAT tesisleri, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve yakÄ±nÄ±nÄ±n uÃ§akla bombalanmasÄ±, AkÄ±ncÄ± 4. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± KarargahÄ±'nda darbeye teÅŸebbÃ¼s eyleminin yÃ¶netilmesi, Kayseri 12. Hava UlaÅŸtÄ±rma Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 'GÃ¶ren' ve askeri kargo uÃ§aklarÄ±yla DiyarbakÄ±r 8. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan F-16 uÃ§aklarÄ±yla darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iÅŸtirak edilmesi, Adana/Ä°ncirlik 10. Tanker Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan tanker uÃ§aklarÄ±yla yakÄ±t ikmali yapÄ±larak, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iÅŸtirak edilmesi, Konya 3. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ± Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timinden, Ä°stanbul'a gidilip darbe karÅŸÄ±tÄ± komutanlarÄ±n Ankara AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ne kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±yla giriÅŸime katÄ±lÄ±nmasÄ±, Ä°stanbul SualtÄ± Taarruz (SAT) KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Ankara AkÄ±ncÄ± 4. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±na gelerek darbeye teÅŸebbÃ¼s eylemine iÅŸtirak edilmesi, Genelkurmay KarargahÄ±, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± KarargahÄ±, Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°nsani YardÄ±m TugayÄ±, Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Kara Kuvvetleri MEBS KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸer askeri birliklerden darbenin yÃ¶netim merkezi AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ne gelerek darbeye teÅŸebbÃ¼s eylemine iÅŸtirak edilmesi."