AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ iddianamesi kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–), 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± Hava ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 481 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame, Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Mahkeme, ABD'de bulunan FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len, eski Hava Kuvvetleri KomutanÄ± AkÄ±n Ã–ztÃ¼rk, sivil imamlar olduklarÄ± bildirilen Adil Ã–ksÃ¼z, Kemal Batmaz, Harun BiniÅŸ, Nurettin OruÃ§ ve Hakan Ã‡iÃ§ek ile uÃ§aklarÄ±yla Ã§eÅŸitli noktalarÄ± bombalayan pilotlarÄ±n da arasÄ±nda bulunduÄŸu sanÄ±klarÄ± yargÄ±lamaya 1 AÄŸustos 2017'de baÅŸlayacak. Sincan Cezaevi kampÃ¼sÃ¼ iÃ§indeki salonda gÃ¶rÃ¼lecek duruÅŸmalara, 29 AÄŸustos'a kadar devam edilecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, BaÅŸbakanlÄ±k, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ve TBMM'nin bombalanmasÄ±nda maÄŸdur olan milletvekillerinin de arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± Ankara'daki maÄŸdur ve mÃ¼ÅŸtekilere, duruÅŸma gÃ¼nÃ¼nÃ¼n bildirilmesi iÃ§in tebligat Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na, Ankara dÄ±ÅŸÄ±ndakilere ise beyanlarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in talimat yazÄ±lmasÄ±na karar verildi.
Tutuklu 450 sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluÄŸunun, 10 sanÄ±k hakkÄ±ndaki yakalama kararÄ±nÄ±n, tutuksuz 21 sanÄ±k hakkÄ±ndaki adli kontrolÃ¼n devamÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±ran mahkeme, sanÄ±klardan Fetullah GÃ¼len hakkÄ±nda "yokluÄŸunda tutuklama" kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na ve ABD'den iadesine yÃ¶nelik evrak hazÄ±rlanmasÄ±na karar verdi.
Mahkeme, iddianamenin ciltler halinde basÄ±larak, sanÄ±klara tebliÄŸ edilmesini, taraflarÄ±n avukatlarÄ±na ise DVD olarak verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
- Ä°ddianame
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'da darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n merkezi AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 481 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±.
FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "Hava Kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu belirtilen Adil Ã–ksÃ¼z ile sivil ÅŸÃ¼phelilerden Kemal Batmaz, iddianamedeki ilk Ã¼Ã§ ÅŸÃ¼pheli olarak yer almÄ±ÅŸtÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ ile darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda "hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lÄ±nan" CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ãœnal, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Ã‡olak, eski Jandarma Genel KomutanÄ± emekli Orgeneral Galip Mendi'nin de arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 23, yaralanan 222, malÄ± zarar gÃ¶ren 96, maktul yakÄ±nÄ± 77 kiÅŸi ile bazÄ± milletvekillerinin de arasÄ±nda bulunduÄŸu diÄŸer 20 kiÅŸinin mÃ¼ÅŸteki olarak gÃ¶sterildiÄŸi iddianamede, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve TÃœRKSAT Uydu HaberleÅŸme Kablo TV ve Ä°ÅŸletme AÅž de mÃ¼ÅŸteki tÃ¼zel kiÅŸilikler olarak sÄ±ralamÄ±ÅŸtÄ±.
FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len ile 2 numaralÄ± ÅŸÃ¼pheli Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n de arasÄ±nda bulunduÄŸu kimi sanÄ±klarÄ±n "AnayasayÄ± ihlal, CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast, yasama organÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti'ni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶netmek, askeri komutanlÄ±klarÄ±n gasbÄ±, kasten Ã¶ldÃ¼rme, kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s, mala zarar verme, kamu malÄ±na zarar verme, genel gÃ¼venliÄŸin kasten tehlikeye sokulmasÄ±, ibadethanelere zarar verme, kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma" suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istenen iddianamede konu edilen eylemler ÅŸunlar:
"TBMM, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi yakÄ±nÄ±ndaki kÃ¶prÃ¼lÃ¼ kavÅŸak ve otopark, GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndaki Ã–zel Harekat Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve HavacÄ±lÄ±k Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TÃœRKSAT tesisleri, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve yakÄ±nÄ±nÄ±n uÃ§akla bombalanmasÄ±, AkÄ±ncÄ± 4. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± KarargahÄ±'nda darbeye teÅŸebbÃ¼s eyleminin yÃ¶netilmesi, Kayseri 12. Hava UlaÅŸtÄ±rma Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 'GÃ¶ren' ve askeri kargo uÃ§aklarÄ±yla DiyarbakÄ±r 8. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan F-16 uÃ§aklarÄ±yla darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iÅŸtirak edilmesi, Adana/Ä°ncirlik 10. Tanker Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan tanker uÃ§aklarÄ±yla yakÄ±t ikmali yapÄ±larak, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iÅŸtirak edilmesi, Konya 3. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ± Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timinden, Ä°stanbul'a gidilip darbe karÅŸÄ±tÄ± komutanlarÄ±n Ankara AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ne kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±yla giriÅŸime katÄ±lÄ±nmasÄ±, Ä°stanbul SualtÄ± Taarruz (SAT) KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Ankara AkÄ±ncÄ± 4. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±na gelerek darbeye teÅŸebbÃ¼s eylemine iÅŸtirak edilmesi, Genelkurmay KarargahÄ±, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± KarargahÄ±, Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°nsani YardÄ±m TugayÄ±, Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Kara Kuvvetleri MEBS KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸer askeri birliklerden darbenin yÃ¶netim merkezi AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ne gelerek darbeye teÅŸebbÃ¼s eylemine iÅŸtirak edilmesi."
RTÃœK, 16 Nisan'da anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin yapÄ±lacak halk oylamasÄ±yla ilgili yayÄ±n yasaklarÄ±nÄ±n bu akÅŸam saat 24.00'te baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve Pazar gÃ¼nÃ¼ YSK tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanacak saate kadar sÃ¼receÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Vanâ€™Ä±n Ã‡atak ilÃ§esinde meydana gelen patlamada 2 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ÅŸehit oldu.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± Hava ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 481 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul eden Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, davayÄ± gÃ¶rmeye 1 AÄŸustos'ta baÅŸlayacak
Mardin ValiliÄŸi "Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±, halkÄ±mÄ±zÄ±n oylarÄ±nÄ± rahatlÄ±kla kullanabilmeleri iÃ§in seÃ§im gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytÃ¼ÅŸÅŸebab ilÃ§esinin 2014'e kadar belde statÃ¼sÃ¼nde bulunan Mezra kÃ¶yÃ¼nde 20 yÄ±l belediye baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapan HÃ¼snÃ¼ Timur, bÃ¶lgedeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n PKK ve FETÃ– iÅŸ birliÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini iddia etti
EleÅŸkirt ilÃ§esindeki Åžeryan Deresi taÅŸtÄ±, bazÄ± tarÄ±m arazileri su altÄ±nda kaldÄ±
Darbeci general Terzi'yi vurarak, FETÃ– darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit edenlerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava kapsamÄ±nda Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± karargahÄ±ndaki keÅŸif iÅŸlemi baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye'den bir grup avukat, senatÃ¶r Schummer, savcÄ± Bharara, Michael Rubin ve Graham E. Fuller'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 kiÅŸi hakkÄ±nda FETÃ–'yle iltisaklÄ± olduklarÄ± veya yardÄ±m ettikleri iddiasÄ±yla suÃ§ duyurusunda bulundu.
AyvalÄ±k Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 yabancÄ± uyrukluyu yakaladÄ±
AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Ã§evresinde uÃ§uÅŸ gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokan insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla "dronesavar" alÄ±ndÄ±
Darbe giriÅŸimini Ã¶nceden bildikleri ve bu konuda Ã§aÄŸrÄ±ÅŸÄ±m yapan mesajlar verdikleri iddia edilen 16 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi
Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, halk oylamasÄ± ve yoÄŸun talep nedeniyle POMEM'e Ã¶n baÅŸvuru iÅŸlemlerinin 28 Nisan'a uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Makedonya Ä°slam BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Recepi, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a mektup gÃ¶nderdi
MHP'den, Devlet BahÃ§eli'nin 'eyalet sistemi' sÃ¶zleri ile ilgili aÃ§Ä±klama geldi. BahÃ§eli'nin sÃ¶zlerini 'HayÄ±r' diye yorumlayanlara sert tepki gÃ¶steren MHP'li YalÃ§Ä±n, "Genel BaÅŸkan sÃ¶zÃ¼nden dÃ¶necek adam deÄŸil" diye konuÅŸtu.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda bir PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi, 4'Ã¼ iÅŸ birlikÃ§i 16 kiÅŸi yakalandÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk Hava YollarÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±, kutsal topraklara Ã¼cretsiz gÃ¶tÃ¼recek. Ä°lk kafile, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yola Ã§Ä±kacak