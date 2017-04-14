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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:49, 14 Nisan 2017 Cuma
GÃ¼ncel
17:07, 14 Nisan 2017 Cuma

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Van'da patlama: 2 Åžehit
Van'da patlama: 2 Åžehit

Vanâ€™Ä±n Ã‡atak ilÃ§esinde meydana gelen patlamada 2 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ÅŸehit oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Vanâ€™Ä±n Ã‡atak ilÃ§esinde KaÃ§Ä±t Mahallesi yolunda arama tarama faaliyeti Â yapan askerler yoldaki menfezi kontrol ettikleri sÄ±rada patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada 1 astsubay 1 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ÅŸehit oldu.

BÃ¶lgede operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular van patlama
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