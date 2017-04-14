17:18, 14 Nisan 2017 Cuma

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden BelÃ§ika'ya veto

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yves Kisombe, BelÃ§ika ile askeri iÅŸ birliÄŸinin askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Kisombe aÃ§Ä±klamasÄ±nda, BelÃ§ika'nÄ±n, Ã¼lkesinin iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun kabul edilemez olduÄŸunu belirtti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± ile ilgili BelÃ§ika'nÄ±n yorum yapma hakkÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Kisombe, BelÃ§ika ile askeri iÅŸ birliÄŸini askÄ±ya aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Daha Ã¶nce de iki Ã¼lke arasÄ±nda 90'lÄ± yÄ±llarda askÄ±ya alÄ±nan askeri iÅŸ birlikleri, Devlet BaÅŸkanÄ± Joseph Kabila'nÄ±n 2001'de iktidara gelmesiyle yeniden baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

BelÃ§ika BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Didier Reynders geÃ§en haftaki deÄŸerlendirmesinde, muhalefetten Bruno Tshibala Nzenze'nin baÅŸbakan olarak gÃ¶revlendirilmesinin hÃ¼kÃ¼metle muhalefet arasÄ±nda imzalanan siyasi anlaÅŸmaya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ifade etmiÅŸti.

SÄ°YASÄ° KRÄ°ZÄ°N ARKA PLANI

Ãœlkede 2016 sonuna kadar yerel, genel ve devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi iÃ§in sandÄ±k kurulmasÄ± bekleniyordu fakat geÃ§en kasÄ±mda yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi mali sorunlar nedeniyle ertelenmiÅŸti.

Kilisenin arabuluculuÄŸunda aralÄ±k ayÄ±nda iktidarla muhalefet arasÄ±nda baÅŸlatÄ±lan diyalog sÃ¼reci, imzalanan anlaÅŸmayla sonuÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±. AnlaÅŸmaya gÃ¶re, devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi, genel ve yerel seÃ§imlerin bu yÄ±lÄ±n sonunda dÃ¼zenlenmesi, seÃ§imlere kadar Ã¼lkeyi, muhalefet ve iktidardan oluÅŸan geÃ§iÅŸ hÃ¼kÃ¼metinin yÃ¶netmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Kabila, muhalefet partilerinin birleÅŸmesinden oluÅŸan DeÄŸiÅŸim iÃ§in KazanÄ±lmÄ±ÅŸ Siyasi ve Sosyal GÃ¼Ã§ler TopluluÄŸu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nzenze'yi geÃ§en hafta baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revine getirmiÅŸti. Ancak topluluÄŸun BaÅŸkanÄ± Felix Tshisekedi, Nzenze'nin topluluÄŸun onayÄ± olmadan atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek karara karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± ve Kabila'yÄ± protesto edeceklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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