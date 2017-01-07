17:59, 14 Nisan 2017 Cuma

RTÃœK'ten referandum iÃ§in yayÄ±n yasaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulundan (RTÃœK),Â 16 Nisan'daÂ anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin yapÄ±lacakÂ halk oylamasÄ±yla ilgiliÂ yayÄ±n yasaklarÄ±nÄ±n bu akÅŸamÂ saat 24.00'te baÅŸlayacaÄŸÄ± ve Pazar gÃ¼nÃ¼Â YÃ¼ksek SeÃ§im KuruluÂ (YSK) tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanacak saate kadar sÃ¼receÄŸi bildirildi.

RTÃœK'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 6112 SayÄ±lÄ± Radyo ve TelevizyonlarÄ±n KuruluÅŸ ve YayÄ±n Hizmetleri HakkÄ±nda Kanun'un 30. maddesi gereÄŸince, seÃ§imlerle ilgili olarak seÃ§im dÃ¶nemlerinde yapÄ±lan yayÄ±nlara iliÅŸkin usul ve esaslarÄ±n YSK tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada YSK'nÄ±n, TÃ¼rkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Ã¶zel radyo ve televizyon kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n seÃ§im dÃ¶neminde uyacaklarÄ± yayÄ±n ilkelerini, 14 Åžubat 2017'de duyurduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

YSK tarafÄ±ndan alÄ±nan 93 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ±n sonuÃ§ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 1/g maddesinde, "Siyasi partilerin oy verme gÃ¼nÃ¼nden Ã¶nceki yirmi dÃ¶rt saate kadar olan sÃ¼rede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrÄ± ayrÄ± aÃ§Ä±k oturum, rÃ¶portaj, panel gibi programlara katÄ±larak gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±klayabileceklerinin" belirtildiÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"100 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ±n sonuÃ§ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 1. maddesinde ise medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n, halk oylamasÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±Ã§ tarihi olan 16 Åžubat 2017 tarihinden oy verme gÃ¼nÃ¼nden Ã¶nceki yirmi dÃ¶rt saate kadar (14 Nisan 2017 Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 24.00) olan sÃ¼rede siyasi reklam yayÄ±nlayabilecekleri ifade edilmiÅŸtir. YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun sÃ¶z konusu kararlarÄ±ndan gÃ¶rÃ¼leceÄŸi Ã¼zere, yayÄ±n yasaklarÄ± 14 Nisan 2017 Cuma gecesi saat 24.00'ten itibaren baÅŸlayÄ±p oy verme gÃ¼nÃ¼ olan 16 Nisan 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanacak saate kadar sÃ¼recektir."