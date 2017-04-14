18:43, 14 Nisan 2017 Cuma

Fransa'da seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ifte kayÄ±t iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da ilk turuÂ 23 Nisan'da yapÄ±lacakÂ cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imiÂ iÃ§in hazÄ±rlananÂ seÃ§men kÃ¼tÃ¼klerinde yaklaÅŸÄ±k 500 bin kiÅŸinin iki kez kaydedildiÄŸi iddia edildi.

Le MondeÂ gazetesinin haberine gÃ¶re, Ã§ifte kayÄ±tlar bazÄ± seÃ§menlere, posta yoluyla gelen seÃ§men kartlarÄ±nÄ±n iki kez ulaÅŸmasÄ±yla anlaÅŸÄ±ldÄ±.

Haberde, hatanÄ±n bir bÃ¶lgeden baÅŸka bir bÃ¶lgeye taÅŸÄ±nan seÃ§menlerin eski oturduklarÄ± yeri terk ettiklerine iliÅŸkin beyanlarÄ±nÄ±n belediyelerce dikkate alÄ±nmamasÄ±ndan ya da belediyelerin yer deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin bilgileri Ulusal Ä°statistik EnstitÃ¼sÃ¼ne (INSEE) bildirmemesinden kaynaklanÄ±yor olabileceÄŸi belirtildi.

YaklaÅŸÄ±k 500 bin kiÅŸinin bu durumda olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len haberde, seÃ§imden beÅŸ gÃ¼n Ã¶ncesine kadar bu isimlerin listelerden Ã§Ä±kartÄ±labileceÄŸi ifade edildi.

Ä°KÄ° KEZ OY KULLANANLARA HAPÄ°S VE PARA CEZASI VAR

Fransa'da iki kez oy kullananlar 6 aydan iki yÄ±la kadar hapis ve 15 bin avro para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±labiliyor.

Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turu 23 Nisan'da, bu turda hiÃ§bir adayÄ±n salt Ã§oÄŸunluÄŸu alamamasÄ± halinde ikinci turu 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak.