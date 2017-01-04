18:47, 14 Nisan 2017 Cuma

AltÄ±n fiyatlarÄ± tarihi zirveyi gÃ¶rdÃ¼





AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 153 lira ile tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rÃ¼rken, KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da Ã§eyrek altÄ±nÄ±n fiyatÄ± 250 lirayÄ± aÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 153 lira ile tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rÃ¼rken, KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da Ã§eyrek altÄ±nÄ±n fiyatÄ± 250 lirayÄ± aÅŸtÄ±. KÃ¼rsel piyasalarda artan jeopolitik risklerin etkisiyle altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± veÂ dolar kurunda gÃ¶rÃ¼len yÃ¼kseliÅŸler, altÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n tarihi zirvelerine Ã§Ä±kmasÄ±na neden oldu. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN Â

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