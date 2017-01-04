DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:56, 14 Nisan 2017 Cuma
GÃ¼ncel
18:47, 14 Nisan 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
AltÄ±n fiyatlarÄ± tarihi zirveyi gÃ¶rdÃ¼
AltÄ±n fiyatlarÄ± tarihi zirveyi gÃ¶rdÃ¼

AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 153 lira ile tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rÃ¼rken, KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da Ã§eyrek altÄ±nÄ±n fiyatÄ± 250 lirayÄ± aÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 153 lira ile tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rÃ¼rken, KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da Ã§eyrek altÄ±nÄ±n fiyatÄ± 250 lirayÄ± aÅŸtÄ±.

KÃ¼rsel piyasalarda artan jeopolitik risklerin etkisiyle altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± veÂ dolar kurunda gÃ¶rÃ¼len yÃ¼kseliÅŸler, altÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n tarihi zirvelerine Ã§Ä±kmasÄ±na neden oldu.

HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

Â 



Ä°lgili Konular finans altÄ±n fiyatlarÄ± altÄ±n
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Ã‡avuÅŸoÄŸlu TÃ¼rkiye Avrupa'nÄ±n emniyet sibobudur
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: TÃ¼rkiye, Avrupa'nÄ±n emniyet sibobudur

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye'den, kararlarÄ±nÄ± kendisi veren TÃ¼rkiye'den rahatsÄ±z olmayÄ±n. TÃ¼rkiye, sizin yÃ¼kÃ¼nÃ¼zÃ¼ alÄ±yor. BugÃ¼n TÃ¼rkiye, Avrupa'nÄ±n emniyet sibobudur, sigortasÄ±dÄ±r" dedi
Ä°stanbul'da terÃ¶r operasyonu 8 tutuklama
Ä°stanbul'da terÃ¶r operasyonu: 8 tutuklama

Ä°stanbul'da, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 11 ÅŸÃ¼pheliden 8'i tutuklandÄ±
Ankara'da 16 Nisan'da ulaÅŸÄ±m Ã¼cretsiz
Ankara'da 16 Nisan'da ulaÅŸÄ±m Ã¼cretsiz

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin EGO otobÃ¼sleri, Metro ve Ankaray halk oylamasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecek
FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda 13 ÅŸÃ¼pheli mahkemede
FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda 13 ÅŸÃ¼pheli mahkemede

FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe giriÅŸimi" soruÅŸturmasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 13 ÅŸÃ¼pheli, tutuklanmalarÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe sevk edildi
15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde giÅŸeler kalkÄ±yor
15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde giÅŸeler kalkÄ±yor

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, 20 Nisan'dan itibaren 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde giÅŸeleri kaldÄ±rmak ve serbest geÃ§iÅŸ sistemini saÄŸlamak amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± bildirdi
AltÄ±n fiyatlarÄ± tarihi zirveyi gÃ¶rdÃ¼
AltÄ±n fiyatlarÄ± tarihi zirveyi gÃ¶rdÃ¼

AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 153 lira ile tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rÃ¼rken, KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da Ã§eyrek altÄ±nÄ±n fiyatÄ± 250 lirayÄ± aÅŸtÄ±
RTÃœK'ten referandum iÃ§in yayÄ±n yasaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±
RTÃœK'ten referandum iÃ§in yayÄ±n yasaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

RTÃœK, 16 Nisan'da anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin yapÄ±lacak halk oylamasÄ±yla ilgili yayÄ±n yasaklarÄ±nÄ±n bu akÅŸam saat 24.00'te baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve Pazar gÃ¼nÃ¼ YSK tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanacak saate kadar sÃ¼receÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Van'da patlama 2 Åžehit
Van'da patlama: 2 Åžehit

Vanâ€™Ä±n Ã‡atak ilÃ§esinde meydana gelen patlamada 2 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ÅŸehit oldu.
AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ iddianamesi kabul edildi
AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ iddianamesi kabul edildi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± Hava ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 481 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul eden Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, davayÄ± gÃ¶rmeye 1 AÄŸustos'ta baÅŸlayacak
Mardin'de seÃ§menlere Ã¼cretsiz ulaÅŸÄ±m imkanÄ±
Mardin'de seÃ§menlere Ã¼cretsiz ulaÅŸÄ±m imkanÄ±

Mardin ValiliÄŸi "Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±, halkÄ±mÄ±zÄ±n oylarÄ±nÄ± rahatlÄ±kla kullanabilmeleri iÃ§in seÃ§im gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
quot PKK'nÄ±n FETÃ– ile iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± quot iddiasÄ±
"PKK'nÄ±n FETÃ– ile iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±

ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytÃ¼ÅŸÅŸebab ilÃ§esinin 2014'e kadar belde statÃ¼sÃ¼nde bulunan Mezra kÃ¶yÃ¼nde 20 yÄ±l belediye baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapan HÃ¼snÃ¼ Timur, bÃ¶lgedeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n PKK ve FETÃ– iÅŸ birliÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini iddia etti
AÄŸrÄ±'da saÄŸanak etkili oldu
AÄŸrÄ±'da saÄŸanak etkili oldu

EleÅŸkirt ilÃ§esindeki Åžeryan Deresi taÅŸtÄ±, bazÄ± tarÄ±m arazileri su altÄ±nda kaldÄ±
Ã–KK karargahÄ±nda ÅŸehit Ã–mer Halisdemir keÅŸfi
Ã–KK karargahÄ±nda ÅŸehit Ã–mer Halisdemir keÅŸfi

Darbeci general Terzi'yi vurarak, FETÃ– darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit edenlerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava kapsamÄ±nda Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± karargahÄ±ndaki keÅŸif iÅŸlemi baÅŸladÄ±
ABD'deki tanÄ±nmÄ±ÅŸ isimlere FETÃ–'ye yÃ¶nelik suÃ§lama
ABD'deki tanÄ±nmÄ±ÅŸ isimlere FETÃ–'ye yÃ¶nelik suÃ§lama

TÃ¼rkiye'den bir grup avukat, senatÃ¶r Schummer, savcÄ± Bharara, Michael Rubin ve Graham E. Fuller'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 kiÅŸi hakkÄ±nda FETÃ–'yle iltisaklÄ± olduklarÄ± veya yardÄ±m ettikleri iddiasÄ±yla suÃ§ duyurusunda bulundu.
BalÄ±kesir'de 16 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
BalÄ±kesir'de 16 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

AyvalÄ±k Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 yabancÄ± uyrukluyu yakaladÄ±
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda drone Ã¶nlemi
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda drone Ã¶nlemi

AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Ã§evresinde uÃ§uÅŸ gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokan insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla "dronesavar" alÄ±ndÄ±

Haberler

Dolar 1 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼
Dolar 1 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼

Gram altÄ±n Suriye'ye mÃ¼dahale ile tarihi zirvede
Gram altÄ±n Suriye'ye mÃ¼dahale ile tarihi zirvede

AltÄ±n 3 ayÄ±n zirvesini gÃ¶rdÃ¼
AltÄ±n 3 ayÄ±n zirvesini gÃ¶rdÃ¼

AltÄ±n 3 ayÄ±n zirvesini gÃ¶rdÃ¼
AltÄ±n 3 ayÄ±n zirvesini gÃ¶rdÃ¼

AltÄ±n son bir ayÄ±n zirvesinde
AltÄ±n son bir ayÄ±n zirvesinde

Dolar/TL 1 ayÄ±n en yÃ¼kseÄŸini gÃ¶rdÃ¼
Dolar TL 1 ayÄ±n en yÃ¼kseÄŸini gÃ¶rdÃ¼

Dolar/TL'de dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ hÄ±zlandÄ±
Dolar TL'de dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ hÄ±zlandÄ±

Dolar/TL 'yÃ¼ksek enflasyon' verisi sonrasÄ± yÃ¼kseldi
Dolar TL 'yÃ¼ksek enflasyon' verisi sonrasÄ± yÃ¼kseldi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 