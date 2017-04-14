18:51, 14 Nisan 2017 Cuma

15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde giÅŸeler kalkÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan,Â 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki giÅŸelere iliÅŸkin, "15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde 20 Nisan'da baÅŸlayacaÄŸÄ±mÄ±z serbest geÃ§iÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±, 15 Temmuz'da bitirerek, 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde, 15 Temmuz Åžehitler GÃ¼nÃ¼'nde inÅŸallah serbest geÃ§iÅŸi saÄŸlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.

Kars'ta bulunan Arslan,Â 20 Nisan'dan itibaren 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde giÅŸeleri kaldÄ±rmak ve serbest geÃ§iÅŸ sistemini saÄŸlamak amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde 8 giÅŸe mevcut olduÄŸunu kaydeden Arslan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Serbest geÃ§iÅŸe yÃ¶nelik tadilat yaparken, dÃ¶rt giÅŸeden hizmet vereceÄŸiz ki Ã¼Ã§ ÅŸeritten gelen insanlarÄ±mÄ±z herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamadan trafik akÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ olsun. Daha sonra da diÄŸer dÃ¶rt giÅŸeyi yer deÄŸiÅŸtirerek, kaldÄ±racaÄŸÄ±z. 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde, 20 Nisanda baÅŸlayacaÄŸÄ±mÄ±z serbest geÃ§iÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±, 15 Temmuz'da bitirerek, 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde, 15 Temmuz Åžehitler GÃ¼nÃ¼'nde inÅŸallahÂ serbest geÃ§iÅŸi saÄŸlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Ä°nsanlarÄ±mÄ±z burayÄ± kullanÄ±rken bekleme, gecikme yaÅŸamayacaklar. Ä°nsanlarÄ±mÄ±z tak sistemi ile rahatlÄ±kla seyahatlerini yapacaklar."

BugÃ¼n de Ankara-NiÄŸde otoyolu ihalesinin yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Arslan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"AyrÄ±ca bu gÃ¼zergah Ã¼zerinde bulunan gerek Tuz GÃ¶lÃ¼, gerekse Kapadokya.... Bu bÃ¶lgelerin turizminin de geliÅŸmesine de bÃ¶ylece katkÄ± koymuÅŸ olacaÄŸÄ±z. Bu projelerimiz aynÄ± zamanda Ã¼Ã§ anlam ifade ediyor. Zamandan tasarruf, yakÄ±ttan tasarruf, karbondioksit salÄ±mÄ± veya sera gazÄ± salÄ±nÄ±mÄ± dedikleri zararlarÄ± etkilerin azaltÄ±lmasÄ± anlamÄ±na geliyor. Biz bu boyutuyla bunlarÄ± Ã§ok Ã¶nemsiyoruz."

Arslan, sÃ¶z konusu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n aynÄ± zamanda bÃ¶lgede istihdam da oluÅŸturduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.