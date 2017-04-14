Ä°sveÃ§'teki kamyonlu saldÄ±rgan DEAÅž'lÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Ã–zbekistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdulaziz Kamilov,Â Ä°sveÃ§'in baÅŸkentiÂ Stockholm'de dÃ¼zenlenenÂ kamyonlu saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ Ã–zbekÂ vatandaÅŸÄ±Â Rakhmat Akilov'un, DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸunu bildirdi.
Kamilov,Â TaÅŸkentâ€™te dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 7 Nisan'da Stockholm'de dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 1978 yÄ±lÄ± Semerkant doÄŸumlu Rakhmat Akilov'un, 2014 yÄ±lÄ±nda gittiÄŸi Stockholm'de inÅŸaat iÅŸlerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Akilov'un yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸu sÄ±rada sosyal paylaÅŸÄ±m siteleri Ã¼zerinden DAEÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle baÄŸlantÄ± kurduÄŸunun tespit edildiÄŸini dile getiren Kamilov, Akilov'un Ã–zbekistan vatandaÅŸlarÄ±nÄ± savaÅŸmak iÃ§in Suriye'ye gitmeye, ayrÄ±ca Ã–zbekistan yÃ¶netimi ve emniyet birimlerine karÅŸÄ± ÅŸiddet eylemlerinde bulunmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bilgisinin edinildiÄŸini vurguladÄ±.
Ã–zbekistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da Semerkant emniyet birimlerinin, Akilov'a karÅŸÄ± kamu gÃ¼venliÄŸini tehdit eden materyalleri hazÄ±rlama ve yayma, yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼tlerde yer almaktan suÃ§ duyurusunda bulunduÄŸunu duyurdu.
Stockholm'Ã¼n merkezinde trafiÄŸe kapalÄ± Drottning Caddesi'nde geÃ§en hafta cuma gÃ¼nÃ¼ bir kamyonun maÄŸazaya dalmasÄ± sonucu 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 15 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ãœlkede internet Ã¼zerinden akÄ±llÄ± telefon uygulamasÄ±yla alternatif taksi hizmeti sunan "Uber"e mahkeme kararÄ±yla getirilen yasak kararÄ±, bir baÅŸka mahkeme kararÄ±yla durduruldu
Hint askerlerin, Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde genÃ§ bir adamÄ± aracÄ±n Ã¶nÃ¼ne baÄŸlayarak canlÄ± kalkan olarak kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len video ile Hindistan askerlerinin bir Ã§ocuÄŸu vurduÄŸu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler tepki Ã§ekti
Fransa BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n 2012'den beri yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 16,7'sinin baÅŸbakanÄ±n imajÄ±na dÃ¶nÃ¼k olduÄŸu belirtildi
Suriye'nin Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3'Ã¼ kadÄ±n 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ã–zbekistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kamilov, Stockholm'deki saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã–zbek vatandaÅŸÄ± Akilov'un DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa'da yaklaÅŸÄ±k 500 bin kiÅŸinin seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne iki kez kaydedildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hÃ¼kÃ¼met, Ã¼lkenin iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle BelÃ§ika ile askeri iÅŸ birliÄŸini askÄ±ya aldÄ±
Azerbaycan Milli Meclisi, kapalÄ± alanlarda ve bazÄ± aÃ§Ä±k kamu alanlarÄ±nda sigara iÃ§ilmesini yasaklayan dÃ¼zenlemeyi kabul etti
Esed gÃ¼Ã§leri ve muhalifler arasÄ±nda varÄ±lan anlaÅŸmayla kuÅŸatma bÃ¶lgelerinden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahliye sÃ¼reci baÅŸladÄ±. Rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Madaya ve Zebadani ile muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±ndaki Fua ve Kefreya'dan binlerce kiÅŸi Ã§Ä±kacak
Air China havayolu ÅŸirketi, Kuzey Kore'nin baÅŸkenti Pyongyang'a 17 Nisan'dan itibaren uÃ§uÅŸ yapmayacak
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Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, kimyasal saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin dÃ¼n BeÅŸÅŸar Esed'in yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama hakkÄ±nda, "Esed'den duyduklarÄ±m yÃ¼zde yÃ¼z yalan, propaganda, acÄ±masÄ±zlÄ±k ve alaycÄ±lÄ±ktÄ±r" dedi
Zambiya'nÄ±n muhalefetteki Ulusal KalkÄ±nma Ä°Ã§in BirleÅŸme Partisi'nden 4 kiÅŸi, tutuklu bulunan Hichilema'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunu Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in gittikleri Lilayi Polis Okulu'nda "ziyaretÃ§i yasaÄŸÄ±nÄ± deldikleri" gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif ve Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muallim, Moskova'da Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi
Ä°Ã§ savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Suriyeâ€™de ilginÃ§ bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Ãœlkede havayollarÄ± yeni bir Airbus A340 satÄ±n aldÄ±.
Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda devam eden operasyonlar kapsamÄ±nda DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde baÅŸmÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼