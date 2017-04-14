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20:56, 14 Nisan 2017 Cuma
Avrupa
18:54, 14 Nisan 2017 Cuma

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Ä°sveÃ§'teki kamyonlu saldÄ±rgan DEAÅž'lÄ± Ã§Ä±ktÄ±
Ä°sveÃ§'teki kamyonlu saldÄ±rgan DEAÅž'lÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Ã–zbekistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kamilov, Stockholm'deki saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã–zbek vatandaÅŸÄ± Akilov'un DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdulaziz Kamilov,Â Ä°sveÃ§'in baÅŸkentiÂ Stockholm'de dÃ¼zenlenenÂ kamyonlu saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ Ã–zbekÂ vatandaÅŸÄ±Â Rakhmat Akilov'un, DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸunu bildirdi.

Kamilov,Â TaÅŸkentâ€™te dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 7 Nisan'da Stockholm'de dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 1978 yÄ±lÄ± Semerkant doÄŸumlu Rakhmat Akilov'un, 2014 yÄ±lÄ±nda gittiÄŸi Stockholm'de inÅŸaat iÅŸlerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"Ã–ZBEKÄ°STAN VATANDAÅžLARINI SAVAÅžMAK Ä°Ã‡Ä°N SURÄ°YE'YE Ã‡AÄžIRMIÅž"

Akilov'un yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸu sÄ±rada sosyal paylaÅŸÄ±m siteleri Ã¼zerinden DAEÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle baÄŸlantÄ± kurduÄŸunun tespit edildiÄŸini dile getiren Kamilov, Akilov'un Ã–zbekistan vatandaÅŸlarÄ±nÄ± savaÅŸmak iÃ§in Suriye'ye gitmeye, ayrÄ±ca Ã–zbekistan yÃ¶netimi ve emniyet birimlerine karÅŸÄ± ÅŸiddet eylemlerinde bulunmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bilgisinin edinildiÄŸini vurguladÄ±.

Ã–zbekistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da Semerkant emniyet birimlerinin, Akilov'a karÅŸÄ± kamu gÃ¼venliÄŸini tehdit eden materyalleri hazÄ±rlama ve yayma, yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼tlerde yer almaktan suÃ§ duyurusunda bulunduÄŸunu duyurdu.

Stockholm'Ã¼n merkezinde trafiÄŸe kapalÄ± Drottning Caddesi'nde geÃ§en hafta cuma gÃ¼nÃ¼ bir kamyonun maÄŸazaya dalmasÄ± sonucu 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 15 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Ã–zbekistan isveÃ§ Rakhmat Akilov
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