19:10, 14 Nisan 2017 Cuma

Ä°dlib'e dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 5 sivil Ã¶ldÃ¼





Suriye'nin Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3'Ã¼ kadÄ±n 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeyinde bulunanÂ Ä°dlib kentiÂ kÄ±rsalÄ±ndaki SÄ±kkeriye kÃ¶yÃ¼ne dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3'Ã¼ kadÄ±n 5 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 8 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â Rusya'ya ait olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur'a baÄŸlÄ± SÄ±kkeriye kÃ¶yÃ¼ne 3 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. YerleÅŸim yerlerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da birÃ§ok evin yerle bir olduÄŸu belirtilirken, ÅŸu ana kadar enkaz altÄ±ndan 3'Ã¼ kadÄ±n 5 sivilin cansÄ±z bedenlerinin Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. SaldÄ±rÄ±dan yaralÄ± olarak kurtulan 8 kiÅŸinin ise bÃ¶lgedeki hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Sivil savunma ekiplerinin bÃ¶lgedeki enkaz kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

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