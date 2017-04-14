Ä°dlib'e dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 5 sivil Ã¶ldÃ¼

Suriye'nin kuzeyinde bulunanÂ Ä°dlib kentiÂ kÄ±rsalÄ±ndaki SÄ±kkeriye kÃ¶yÃ¼ne dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3'Ã¼ kadÄ±n 5 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 8 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â Rusya'ya ait olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur'a baÄŸlÄ± SÄ±kkeriye kÃ¶yÃ¼ne 3 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
YerleÅŸim yerlerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da birÃ§ok evin yerle bir olduÄŸu belirtilirken, ÅŸu ana kadar enkaz altÄ±ndan 3'Ã¼ kadÄ±n 5 sivilin cansÄ±z bedenlerinin Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
SaldÄ±rÄ±dan yaralÄ± olarak kurtulan 8 kiÅŸinin ise bÃ¶lgedeki hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Sivil savunma ekiplerinin bÃ¶lgedeki enkaz kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Ãœlkede internet Ã¼zerinden akÄ±llÄ± telefon uygulamasÄ±yla alternatif taksi hizmeti sunan "Uber"e mahkeme kararÄ±yla getirilen yasak kararÄ±, bir baÅŸka mahkeme kararÄ±yla durduruldu
Hint askerlerin, Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde genÃ§ bir adamÄ± aracÄ±n Ã¶nÃ¼ne baÄŸlayarak canlÄ± kalkan olarak kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len video ile Hindistan askerlerinin bir Ã§ocuÄŸu vurduÄŸu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler tepki Ã§ekti
Fransa BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n 2012'den beri yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 16,7'sinin baÅŸbakanÄ±n imajÄ±na dÃ¶nÃ¼k olduÄŸu belirtildi
Suriye'nin Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3'Ã¼ kadÄ±n 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ã–zbekistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kamilov, Stockholm'deki saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã–zbek vatandaÅŸÄ± Akilov'un DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa'da yaklaÅŸÄ±k 500 bin kiÅŸinin seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne iki kez kaydedildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hÃ¼kÃ¼met, Ã¼lkenin iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle BelÃ§ika ile askeri iÅŸ birliÄŸini askÄ±ya aldÄ±
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Esed gÃ¼Ã§leri ve muhalifler arasÄ±nda varÄ±lan anlaÅŸmayla kuÅŸatma bÃ¶lgelerinden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahliye sÃ¼reci baÅŸladÄ±. Rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Madaya ve Zebadani ile muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±ndaki Fua ve Kefreya'dan binlerce kiÅŸi Ã§Ä±kacak
Air China havayolu ÅŸirketi, Kuzey Kore'nin baÅŸkenti Pyongyang'a 17 Nisan'dan itibaren uÃ§uÅŸ yapmayacak
Hz.Ä°sa'nÄ±n Ã§armÄ±ha geriliÅŸini anmak isteyen Hristiyanlar "Kutsal Cuma" iÃ§in anma tÃ¶reni dÃ¼zenledi
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Zambiya'nÄ±n muhalefetteki Ulusal KalkÄ±nma Ä°Ã§in BirleÅŸme Partisi'nden 4 kiÅŸi, tutuklu bulunan Hichilema'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunu Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in gittikleri Lilayi Polis Okulu'nda "ziyaretÃ§i yasaÄŸÄ±nÄ± deldikleri" gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif ve Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muallim, Moskova'da Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi
Ä°Ã§ savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Suriyeâ€™de ilginÃ§ bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Ãœlkede havayollarÄ± yeni bir Airbus A340 satÄ±n aldÄ±.
Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda devam eden operasyonlar kapsamÄ±nda DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde baÅŸmÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼