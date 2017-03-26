19:54, 14 Nisan 2017 Cuma

FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda 13 ÅŸÃ¼pheli mahkemede





FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe giriÅŸimi" soruÅŸturmasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 13 ÅŸÃ¼pheli, tutuklanmalarÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe sevk edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda tahliyelerine karar verildikten sonra Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ "darbe giriÅŸimi''Â soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan GÃ¶kÃ§e FÄ±rat Ã‡ulhaoÄŸlu, Yakup Ã‡etin, BÃ¼nyamin KÃ¶seli, Cihan Acar, Abdullah KÄ±lÄ±Ã§, OÄŸuz Usluer, Ali AkkuÅŸ, Atilla TaÅŸ, HÃ¼seyin AydÄ±n, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit KÄ±lÄ±Ã§ ve Yetkin YÄ±ldÄ±z'Ä±n emniyetteki iÅŸlemleri sona erdi. SoruÅŸturmanÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±na getirilen ÅŸÃ¼pheliler, "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" ve "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmalarÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe sevk edildi. "DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ° EYLEMÄ°NÄ°N ETKÄ° AJANLIÄžINI YAPTILAR" ÅžÃ¼pheliler hakkÄ±ndaki sevk yazÄ±sÄ±nda, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde bulunan FETÃ–/PDY ÅŸÃ¼phelilerinin, darbe giriÅŸimi esnasÄ±nda, sonrasÄ± ve Ã¶ncesinde Ã¶rgÃ¼tsel kamuoyu oluÅŸturmak maksadÄ±yla Ã¶rgÃ¼tÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± belirtildi.Â YazÄ±da, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sadece mensuplarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lmak Ã¼zere hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kriptografik haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±klarÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri ile yoÄŸun irtibatlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu, Ã¶rgÃ¼tsel hiyerarÅŸi iÃ§erisinde hareket ettikleri, Ã¶rgÃ¼te mÃ¼zahir sendikalara Ã¼ye olduklarÄ± kaydedildi. ÅžÃ¼phelilerin Ã¶rgÃ¼te ait basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nda aktif gÃ¶rev aldÄ±klarÄ±, darbe giriÅŸimini gerÃ§ekleÅŸtiren ve halen tutuklu yargÄ±lanan FETÃ–/PDY silahlÄ± kanadÄ±yla eylem ve fikir birliÄŸi iÃ§erisinde hareket ettikleri, darbe giriÅŸimi eyleminin etki ajanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini ifa ettikleri anlatÄ±lan sevk yazÄ±sÄ±nda, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde yoÄŸun katkÄ±larÄ± bulunduÄŸu vurgulandÄ±.Â YazÄ±da, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n nihai hedefi olan TÃ¼rkiye Cumhuriyet devletinin anayasal dÃ¼zenini bozarak ele geÃ§irme ve TÃ¼rkiye Cumhuriyet hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmayÄ± teÅŸebbÃ¼s eylemine katÄ±ldÄ±klarÄ± belirtilerek, ÅŸÃ¼phelilerin tutuklanmasÄ± istendi.

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