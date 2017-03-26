FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda 13 ÅŸÃ¼pheli mahkemede

FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda tahliyelerine karar verildikten sonra Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ "darbe giriÅŸimi''Â soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan GÃ¶kÃ§e FÄ±rat Ã‡ulhaoÄŸlu, Yakup Ã‡etin, BÃ¼nyamin KÃ¶seli, Cihan Acar, Abdullah KÄ±lÄ±Ã§, OÄŸuz Usluer, Ali AkkuÅŸ, Atilla TaÅŸ, HÃ¼seyin AydÄ±n, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit KÄ±lÄ±Ã§ ve Yetkin YÄ±ldÄ±z'Ä±n emniyetteki iÅŸlemleri sona erdi.
SoruÅŸturmanÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±na getirilen ÅŸÃ¼pheliler, "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" ve "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmalarÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe sevk edildi.
ÅžÃ¼pheliler hakkÄ±ndaki sevk yazÄ±sÄ±nda, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde bulunan FETÃ–/PDY ÅŸÃ¼phelilerinin, darbe giriÅŸimi esnasÄ±nda, sonrasÄ± ve Ã¶ncesinde Ã¶rgÃ¼tsel kamuoyu oluÅŸturmak maksadÄ±yla Ã¶rgÃ¼tÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± belirtildi.Â
YazÄ±da, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sadece mensuplarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lmak Ã¼zere hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kriptografik haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±klarÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri ile yoÄŸun irtibatlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu, Ã¶rgÃ¼tsel hiyerarÅŸi iÃ§erisinde hareket ettikleri, Ã¶rgÃ¼te mÃ¼zahir sendikalara Ã¼ye olduklarÄ± kaydedildi.
ÅžÃ¼phelilerin Ã¶rgÃ¼te ait basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nda aktif gÃ¶rev aldÄ±klarÄ±, darbe giriÅŸimini gerÃ§ekleÅŸtiren ve halen tutuklu yargÄ±lanan FETÃ–/PDY silahlÄ± kanadÄ±yla eylem ve fikir birliÄŸi iÃ§erisinde hareket ettikleri, darbe giriÅŸimi eyleminin etki ajanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini ifa ettikleri anlatÄ±lan sevk yazÄ±sÄ±nda, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde yoÄŸun katkÄ±larÄ± bulunduÄŸu vurgulandÄ±.Â
YazÄ±da, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n nihai hedefi olan TÃ¼rkiye Cumhuriyet devletinin anayasal dÃ¼zenini bozarak ele geÃ§irme ve TÃ¼rkiye Cumhuriyet hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmayÄ± teÅŸebbÃ¼s eylemine katÄ±ldÄ±klarÄ± belirtilerek, ÅŸÃ¼phelilerin tutuklanmasÄ± istendi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye'den, kararlarÄ±nÄ± kendisi veren TÃ¼rkiye'den rahatsÄ±z olmayÄ±n. TÃ¼rkiye, sizin yÃ¼kÃ¼nÃ¼zÃ¼ alÄ±yor. BugÃ¼n TÃ¼rkiye, Avrupa'nÄ±n emniyet sibobudur, sigortasÄ±dÄ±r" dedi
Ä°stanbul'da, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 11 ÅŸÃ¼pheliden 8'i tutuklandÄ±
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin EGO otobÃ¼sleri, Metro ve Ankaray halk oylamasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecek
FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe giriÅŸimi" soruÅŸturmasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 13 ÅŸÃ¼pheli, tutuklanmalarÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe sevk edildi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, 20 Nisan'dan itibaren 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde giÅŸeleri kaldÄ±rmak ve serbest geÃ§iÅŸ sistemini saÄŸlamak amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± bildirdi
AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 153 lira ile tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rÃ¼rken, KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da Ã§eyrek altÄ±nÄ±n fiyatÄ± 250 lirayÄ± aÅŸtÄ±
RTÃœK, 16 Nisan'da anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin yapÄ±lacak halk oylamasÄ±yla ilgili yayÄ±n yasaklarÄ±nÄ±n bu akÅŸam saat 24.00'te baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve Pazar gÃ¼nÃ¼ YSK tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanacak saate kadar sÃ¼receÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Vanâ€™Ä±n Ã‡atak ilÃ§esinde meydana gelen patlamada 2 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ÅŸehit oldu.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± Hava ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 481 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul eden Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, davayÄ± gÃ¶rmeye 1 AÄŸustos'ta baÅŸlayacak
Mardin ValiliÄŸi "Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±, halkÄ±mÄ±zÄ±n oylarÄ±nÄ± rahatlÄ±kla kullanabilmeleri iÃ§in seÃ§im gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytÃ¼ÅŸÅŸebab ilÃ§esinin 2014'e kadar belde statÃ¼sÃ¼nde bulunan Mezra kÃ¶yÃ¼nde 20 yÄ±l belediye baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapan HÃ¼snÃ¼ Timur, bÃ¶lgedeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n PKK ve FETÃ– iÅŸ birliÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini iddia etti
EleÅŸkirt ilÃ§esindeki Åžeryan Deresi taÅŸtÄ±, bazÄ± tarÄ±m arazileri su altÄ±nda kaldÄ±
Darbeci general Terzi'yi vurarak, FETÃ– darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit edenlerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava kapsamÄ±nda Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± karargahÄ±ndaki keÅŸif iÅŸlemi baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye'den bir grup avukat, senatÃ¶r Schummer, savcÄ± Bharara, Michael Rubin ve Graham E. Fuller'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 kiÅŸi hakkÄ±nda FETÃ–'yle iltisaklÄ± olduklarÄ± veya yardÄ±m ettikleri iddiasÄ±yla suÃ§ duyurusunda bulundu.
AyvalÄ±k Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 16 yabancÄ± uyrukluyu yakaladÄ±
AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Ã§evresinde uÃ§uÅŸ gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokan insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla "dronesavar" alÄ±ndÄ±