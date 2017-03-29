19:56, 14 Nisan 2017 Cuma

Fransa'da baÅŸbakanÄ±n imajÄ± iÃ§in bir milyon avrodan fazla harcanmÄ±ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da iktidardakiÂ Sosyalist Parti'nin eski baÅŸbakanlarÄ±Â Jean-Marc AyraultÂ veÂ Manuel Valls'in kamuoyundakiÂ imajlarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§inÂ bir milyon avrodan fazla para harcandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

FransÄ±z basÄ±nÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, BaÅŸbakanlÄ±kta, baÅŸbakanlarÄ±n imajÄ±nÄ±n analiz edilmesi iÃ§in bir ekip gÃ¶revlendirildi.

BaÅŸbakanÄ±n imajÄ±ndan sorumlu olan bu birimin yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kamuoyu yoklamalarÄ±na yÄ±llÄ±k ortalama 240 bin avro Ã¶dendiÄŸi ve bu rakamÄ±n Sosyalist Parti iktidarÄ± dÃ¶neminde bir milyon avroyu aÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ã–demelerin, HÃ¼kÃ¼met Bilgi Servisi bÃ¼tÃ§esi iÃ§erisinden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu bÃ¼tÃ§e kapsamÄ±nda 2012'den beri yapÄ±lan kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 16,7'sinin baÅŸbakanÄ±n imajÄ±na dÃ¶nÃ¼k olduÄŸu bildirildi.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande'Ä±n kamuoyu imajÄ±na yÃ¶nelik araÅŸtÄ±rmalara yapÄ±lan harcamalar konusunda herhangi bir bilgi ise henÃ¼z kamuoyuna yansÄ±madÄ±.