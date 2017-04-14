19:57, 14 Nisan 2017 Cuma

Ankara'da 16 Nisan'da ulaÅŸÄ±m Ã¼cretsiz





Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin EGO otobÃ¼sleri, Metro ve Ankaray halk oylamasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin EGO otobÃ¼sleri,Â MetroÂ veÂ AnkarayÂ halk oylamasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecek. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, vatandaÅŸlarÄ±n ve sandÄ±k gÃ¶revlilerinin intikallerinin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±ylaÂ 16 Nisan'da Ã¼cretsiz ulaÅŸÄ±m hizmeti sunulmasÄ±na karar verildi. Buna gÃ¶re, 2935 sayÄ±lÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Kanunu'nun 9/J ve 11. maddeleri gereÄŸince, toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ± halk oylamasÄ± gÃ¼nÃ¼ Ã¼cretsiz hizmet verecek. Karar doÄŸrultusunda, EGO otobÃ¼sleri, Metro ve Ankaray, 16 Nisan'da Ã¼cretsiz Ã§alÄ±ÅŸacak. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ayrÄ±ca EGO otobÃ¼s seferlerini ihtiyaca gÃ¶re artÄ±racak ve olmayan bÃ¶lgelere de seferler dÃ¼zenleyebilecek.

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