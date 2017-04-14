Hint askerleri KeÅŸmirlileri canlÄ± kalkan olarak kullanÄ±yor

Hindistan'Ä±nÂ Cammu KeÅŸmirÂ bÃ¶lgesinde askerlerin, KeÅŸmirlileriÂ canlÄ± kalkanÂ olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterenÂ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerÂ ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Hint askerlerin, orduya ait bir aracÄ±n Ã¶nÃ¼ne KeÅŸmirli bir erkeÄŸi baÄŸlayarak canlÄ± kalkan olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren video internette hÄ±zla yayÄ±ldÄ±. Videoda, bir Hint askerin "TaÅŸ atanlar da aynÄ± kaderi paylaÅŸacak." dediÄŸi duyuluyor.
KeÅŸmirli adamÄ±n aracÄ±n Ã¶nÃ¼ne, ordu konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda halkÄ±n taÅŸ atmamasÄ± iÃ§in baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.
AdÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir emniyet yetkilisi, videonun Cammu KeÅŸmir'in Budgam bÃ¶lgesinde hafta sonu kayda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Budgam'a baÄŸlÄ± Beerwah bÃ¶lgesinde yaÅŸayanlardan Ghulam Muhammed Lone, Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bu son 30 yÄ±ldÄ±r canlÄ± kalkan olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶steren bir gerÃ§ek, geÃ§miÅŸte bunlarÄ± kayda alacak cep telefonumuz yoktu sadece. Bu tarz ÅŸeyleri her zaman gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyemezsiniz ancak bunlar her yerde yaÅŸanÄ±r." ifadelerini kullanÄ±ldÄ±.
Kendisinin geÃ§miÅŸte askerler tarafÄ±ndan birÃ§ok kez canlÄ± kalkan olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten 58 yaÅŸÄ±ndaki Loon, militanlarÄ±n iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri bir ev olduÄŸunda ilk olarak kendisinin girmeye zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Aktivistler, videonun Cammu KeÅŸmir'de insanlarÄ±n yÄ±llardÄ±r canlÄ± kalkan olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n somut bir kanÄ±tÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
Merkezi Cammu KeÅŸmir'in Srinagar kentinde bulunan Sivil Toplum Koalisyonunda gÃ¶revli KeÅŸmirli insan haklarÄ± uzmanÄ± Khurram Parvez, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Hint askerlerin, 1989'dan bu yana Filistin'deki Ä°srail askerleri gibi insanlarÄ± canlÄ± kalkan olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
DiÄŸer yandan, Hindistan Ordusu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Rajesh Kalia, videonun iÃ§eriÄŸinin doÄŸrulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve konuyla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Eski Cammu KeÅŸmir BaÅŸbakanÄ± Ã–mer Abdullah, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarda, genÃ§ adamÄ±n, ordunun aracÄ±na taÅŸ atÄ±lmasÄ±nÄ±n engellenmesi iÃ§in aracÄ±n Ã¶nÃ¼ne baÄŸlanmasÄ±nÄ±n son derece ÅŸok edici olduÄŸunu belirtti.
Videonun hafta sonu Srinagar'da dÃ¼zenlenen ara seÃ§imler iÃ§in askerlerin bÃ¶lgeye konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§ekildiÄŸi ve o sÄ±rada internet eriÅŸiminin olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Bu arada, bÃ¶lgede internetin saÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan salÄ± gÃ¼nÃ¼ ortaya Ã§Ä±kan videolardan birinde de, Hint askerin kendisine taÅŸ atan Ã§ocuklardan birini silahla vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Cammu KeÅŸmir'de, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, ara seÃ§imlere tepki gÃ¶steren kalabalÄ±ÄŸa ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 8 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin 8 sivili Ã¶ldÃ¼rmesine tepki gÃ¶stermek iÃ§in direniÅŸÃ§ilerin yaptÄ±ÄŸÄ± protesto Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan okullar ve iÅŸ yerleri kapanmÄ±ÅŸtÄ±.
HÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinin, taÅŸ atan gÃ¶stericilere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 130'dan fazla kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
SeÃ§imde, bÃ¶lgedeki 1,3 milyon seÃ§menden yalnÄ±zca yÃ¼zde 7'si oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Srinagar temsilcisinin geÃ§en yÄ±l Ã§Ä±kan olaylarda sivillerin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini protesto etmek iÃ§in istifa etmesi sonucu, parlamentoda kente ayrÄ±lan sandalye boÅŸalmÄ±ÅŸtÄ±.
Hindistan ve Pakistan arasÄ±nda Ä°ngiltere'den baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± kazandÄ±klarÄ± 1947'den bu yana tartÄ±ÅŸma konusu olan KeÅŸmir'de 70 bin kiÅŸi, ÅŸiddet olaylarÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Cammu KeÅŸmir'deki direniÅŸ gruplarÄ±, 1989'dan bu yana baÄŸÄ±msÄ±z olmak ya da Pakistan'a baÄŸlanmak iÃ§in eylemler yapÄ±yor.
Ãœlkede internet Ã¼zerinden akÄ±llÄ± telefon uygulamasÄ±yla alternatif taksi hizmeti sunan "Uber"e mahkeme kararÄ±yla getirilen yasak kararÄ±, bir baÅŸka mahkeme kararÄ±yla durduruldu
Hint askerlerin, Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde genÃ§ bir adamÄ± aracÄ±n Ã¶nÃ¼ne baÄŸlayarak canlÄ± kalkan olarak kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len video ile Hindistan askerlerinin bir Ã§ocuÄŸu vurduÄŸu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler tepki Ã§ekti
Fransa BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n 2012'den beri yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 16,7'sinin baÅŸbakanÄ±n imajÄ±na dÃ¶nÃ¼k olduÄŸu belirtildi
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