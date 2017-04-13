20:29, 14 Nisan 2017 Cuma

Ä°stanbul'da terÃ¶r operasyonu: 8 tutuklama





Ä°stanbul'da, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 11 ÅŸÃ¼pheliden 8'i tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da, PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 11 ÅŸÃ¼pheliden 8'i tutuklandÄ±. BingÃ¶l'de 21 AÄŸustos 2016'da, PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n aracÄ±nda ele geÃ§irilen dijital malzeme ve dokÃ¼manlarÄ±n incelenmesi sonucunda, kÄ±rsal alanda eÄŸitim alan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin eylem yapmak Ã¼zere ÅŸehir merkezlerine gÃ¶nderildiÄŸi belirlendi. Bu kapsamda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, kÄ±rsalda eÄŸitim aldÄ±ktan sonra eylem yapmak amacÄ±yla Ä°stanbul'a geldikleri belirlenen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elemanlarÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in 12 Nisan'da bazÄ± adreslere operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, 11 kiÅŸi yakalandÄ±. ZanlÄ±lardan R.A, Ä°.D, M.A, H.A, E.S, R.O. F.T. ve C.B'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kÄ±rsaldaki kamplarÄ±nda eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlendiÄŸi, T.K. ile M.S.Ã‡''nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n "yeni savaÅŸÃ§Ä±" listesinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi kaydedildi. ÅžÃ¼phelilerden S.K. ise emniyette verdiÄŸi ifadede, 2015'te Ã¼niversite Ã¶ÄŸrenimi sÄ±rasÄ±nda Demokratik Ã–ÄŸrenci Dernekler Federasyonu (DÃ–DEF) organizasyonuna katÄ±larak "Sevim" kod adlÄ± kadÄ±nla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kadÄ±nÄ±n kendilerini Ã¶nce DiyarbakÄ±r'a daha sonra Lice kÄ±rsalÄ±na gÃ¶nderdiÄŸini, siyasi seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmak amacÄ±yla Lice'ye gittiÄŸini ancak PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kampÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼phelilerden 2'si DiyarbakÄ±r emniyetine gÃ¶nderildi. Adliyeye sevk edilen 9 kiÅŸiden 8'i tutuklandÄ±, biri serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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